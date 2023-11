Diputado RD y condonación del CAE: “El pacto fiscal es esencial para esto”

Jaime Sáez es parte de la Comisión de Hacienda y estuvo en el documento de “Compromisos del Ejecutivo” que se acordó con los parlamentarios.

En ese texto, el punto 29 explicita que “el Ejecutivo se compromete a ingresar, antes de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. La propuesta incorporará medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes. la condonación del crédito con toda la gradualidad que se requiere, entendiendo el tema de la suficiencia de recursos y el costo que tiene, pero hay que avanzar en esa línea”.

El diputado explicó que “es un proyecto de ley que debe ingresar antes de la tramitación de la próxima ley de presupuestos, entre agosto y septiembre de 2024 a más tardar. Este es un proyecto de ley sobre financiamiento de la educación superior que se hace cargo de situaciones del presente, pero también de una visión estratégica de financiamiento de la educación superior, por lo tanto, de mirar hacia el futuro, pero también problemas del pasado y eso incluye la deuda. Ese es el compromiso que adquirió el ministro de Hacienda tanto en la Comisión Mixta como en la Cámara”.

Por ello, Sáez menciona que “lo que debemos hacer ahora es un diálogo amplio que incluya al mundo académico estudiantil y a distintos actores para avanzar hacia un sistema de financiamiento de la educación superior viable y oxígeno a muchas universidades que están en graves situaciones financiares, como la de los Lagos y la de Aysén”.

Si bien el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que “lo que haya en materia del CAE no puede restarle recursos al aumento de pensiones, o a la reducción de listas de espera, así que tiene que tener su propia fuente de financiamiento. Eso lo veremos cuando lleguemos a ese punto. No hay una tensión por el lado financiero entre temas de financiamiento universitario y lo que está por el pacto fiscal. La gente se pregunta para qué quiere los recursos. Los recursos del pacto fiscal son para aumentar la PGU, reducir las listas de espera, aumentar la seguridad y un buen sistema de cuidados”, señaló a radio Agricultura.

No obstante, el diputado Sáez plantea que sí es un tema que se debe abordar en el pacto fiscal: “No son separables. El pacto fiscal es esencial para esto y para todos los problemas sociales. El país no va a resolver los problemas sociales que tiene pendiente si no avanza en el pacto fiscal”. En ese sentido, añadió que “es algo que estaba en el programa de gobierno, no es algo nuevo y lo que le manifestamos al ministro Marcel y al Presidente de la República también que tenemos que viabilizar esta propuesta, ese es nuestro trabajo”.

¿Condonar a los que tienen menores recursos y más endeudados, o universal pero un monto de la deuda? El legislador afirmó que “ambas (se tienen que analizar) y otras más. Eso es parte de lo que tiene que analizar el Ejecutivo al presentar un proyecto de ley al respecto el próximo año y seguramente nosotros vamos a poder aportar en este debate. También esperamos es que venga una activación del movimiento estudiantil en términos de recuperar una bandera importante que es la educación pública en Chile”.