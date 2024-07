¿Dólar volverá bajo los $900?: ha caído más de $30 en últimos tres días, pero efecto en la inflación no sería inmediato

Las perspectivas para los mercados globales cambiaron esta semana, dando impulso a toda clase de activos, luego de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, sostuviera que la economía de EE.UU. ya no está sobrecalentada.

En declaraciones ante el Congreso de EE.UU. este martes, Powell señaló que los argumentos para justificar una baja de tasas son cada vez más sólidos: “Somos muy conscientes de que nos enfrentamos a riesgos de dos lados” y ya no podemos centrarnos únicamente en la inflación que, sin embargo, todavía “se mantiene por encima” del objetivo del 2% del banco central... . El mercado laboral parece haber vuelto a estar totalmente equilibrado”, indicó.

En sus comentarios preparados, Powell dijo a los senadores que la inflación había estado mejorando en los últimos meses y “más datos buenos reforzarían” los argumentos a favor de una política monetaria más laxa. Ello alentó las expectativas de los agentes respecto de que la Reserva Federal podría iniciar el proceso de baja de su tasa en septiembre.

Además este jueves se conoció el IPC de junio de EE.UU., de -0,1%, que fue menor a las estimaciones que, según un sondeo de Reuters, proyectaban un alza de 0,1%, y que marca una desaceleración frente a la nula variación que se había registrado en mayo. De este modo, además, la medición en doce meses suma un alza de 3% versus el 3,3% que se había acumulado a mayo.

Con este telón de fondo, el peso chileno ha visto un fuerte repunte en los últimos tres días, lo que tiene de nuevo próximo al dólar a caer de la barrera sicológica de los $900. En concreto, la divisa estadounidense cotiza al mediodía de hoy en un rango de $905-$910, siendo este su menor nivel desde el 3 de junio pasado, cuando cerró en $ 902,6.

En las recientes tres jornadas el descenso ha sido de $35,4, aunque todavía en lo que va de 2024 acumula un alza de $23,65.

Detrás de este movimiento a la baja, sin duda están las palabras del presidente de la Fed. Según el economista Alejandro Fernández, socio de Gemines, la caída del tipo de cambio se explica, “fundamentalmente, por un debilitamiento del dólar por la baja inflación en Estados Unidos, lo que aumentó la probabilidad de que bajen la tasa en septiembre por primera vez”.

Iniciar el proceso de reducción de tasas en EEUU no es menor para la economía chilena, considerando que un menor diferencial de tasas entre el país del norte y el nuestro, quita presión sobre el peso chileno por parte de inversionistas extranjeros.

No obstante, apunta a que aún es pronto para determinar un efecto sobre la inflación en Chile, y que “por ahora no se ve ninguno, ya que va a depender de que (la baja) se mantenga donde está ahora o no, y de si el Banco Central reduce demasiado la TPM (Tasa de Política Monetaria) aprovechando la coyuntura”.

De hecho, el economista mantiene su proyección de un tipo de cambio entre $900 y $920 hacia fin de año.

Para Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, a la baja del dólar en el país “contribuyen las cifras de inflación en EEUU, que refuerzan la perspectiva de bajas en su tasa de política este año. Se advierte un avance importante en el control de la inflación, de la mano con cifras de actividad que han ido reflejando el ajuste de la economía. El dólar a nivel global, en consecuencia, ha ido perdiendo valor”.

Sobre los efectos en Chile, el economista apunta a que se lee una mayor sincronía entre nuestra política monetaria y la de EEUU y otros países, lo que ha llevado a una vuelta de capitales, especialmente de inversionistas internacionales. “De alguna manera, se ve ahora que nuestro tipo de cambio está más alineado con sus fundamentos”, plantea.

Para Lehmann, la baja actual “contribuye por cierto a menores presiones inflacionarias del lado de bienes importados, pero que se harían más patente con miras a 2025″.

No ve descartable al dólar bajo los $900, pero señala que eso dependerá “de los próximos datos que se vayan publicando. De hecho, a fin de año nosotros lo vemos en $870″.