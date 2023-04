Ejecutivos de Signature Bank vendieron US$ 100 millones en acciones durante el auge de las criptomonedas

Ejecutivos del quebrado banco Signature Bank (SBNY) vendieron más de US$ 100 millones en acciones en los años posteriores a que el banco se orientara a atraer a empresas de criptomonedas y se convirtiera en un favorito del mercado de valores, según un informe de Wall Street Journal.

Las ventas realizadas en los últimos tres años por el presidente del banco, su exdirector ejecutivo y su sucesor representaron aproximadamente la mitad de la cantidad vendida, según el análisis de Wall Street Journal sobre los archivos de la compañía. Los tres formaron parte del comité del consejo encargado de supervisar el perfil de riesgo del banco durante el año pasado.

Las operaciones con información privilegiada en Signature no eran ampliamente conocidas debido al lugar donde se presentaron y a la forma en que se describían en los documentos.

Los supervisores neoyorquinos declararon a Signature en suspensión de pagos el 12 de marzo tras sufrir “una crisis de confianza en el equipo directivo” durante una retirada masiva de sus depósitos provocada por las quiebras de SVB Financial Group, matriz de Silicon Valley Bank, y Silvergate Bank días antes. SVB y Signature fueron, respectivamente, la segunda y tercera quiebras bancarias más importantes de la historia de Estados Unidos, después de Washington Mutual.

Signature Bank no hizo comentarios. Flagstar Bank de New York Community Bancorp, que asumirá todos los depósitos en efectivo de Signature Bank, tampoco hizo comentarios.

Fue una caída abrupta y repentina para Signature, un banco de casi 22 años que fue uno de los pocos prestamistas que abrazó la industria de las criptomonedas. El efectivo del sector ayudó a aumentar los depósitos en un 68% en 2021 y a lanzar las acciones del banco a una ganancia del 140% ese año. Los ejecutivos recogieron US$ 70 millones de las ventas de acciones ese año, vendiendo el doble de acciones que en 2020.

Los ejecutivos vendieron muchas de sus acciones de 2021 en primavera a unos US$ 220. Las acciones siguieron subiendo a lo largo del año, alcanzando un máximo histórico de US$ 366 a principios de 2022.

En una audiencia que tuvo lugar la última semana de marzo, los miembros del Comité Bancario del Senado criticaron a los ejecutivos del banco, diciendo que se quedaron de brazos cruzados mientras los peligros de su entidad crecían sin control.

Karen Petrou, socia directora de la empresa de consultoría bancaria Federal Financial Analytics, dijo en una entrevista que alguien en el banco debería haber pedido una pausa y haberse preguntado: “¿Tenemos el tipo adecuado de frenos para esta velocidad? ¿Podemos dirigir el automóvil?”.

En Signature, los ejecutivos responsables de supervisar el riesgo del banco eran también abanderados de su apuesta por el sector de las criptomonedas. Esa estrategia se centró en una plataforma de pagos interna llamada Signet que utilizaban las empresas de criptomonedas para gestionar su efectivo. Signature no poseía ni prestaba criptodivisas.

El presidente Scott Shay se definió a sí mismo como un “entusiasta de las criptomonedas” en una conferencia en 2022. Fue Shay quien había bosquejado a mano en un trozo de papel la idea inicial de Signet, la cual conservaba enmarcado en su despacho.

Shay también presidió el comité de riesgos del consejo de administración del banco. Vendió US$ 5,4 millones en acciones en 2021, según las revelaciones del banco. No vendió casi nada en 2020 o 2022. También compró US$ 1,5 millones en acciones en esos tres años, y alrededor de US$ 644.000 en 2023, antes del colapso del banco, muestran los antecedentes conocidos.

Junto con Shay en el comité de riesgo del banco, fueron Joseph DePaolo, director ejecutivo del banco, y Eric Howell, su director de operaciones, que se unió a la junta y al comité de riesgo en abril pasado. DePaolo vendió US$ 13,9 millones en acciones en 2021, de acuerdo a la información publicada. Howell vendió US$ 14,9 millones ese año, según las revelaciones. DePaolo y Howell vendieron otros 9,2 millones de acciones entre los dos en marzo de 2022.

Entre 2004 y 2019, DePaolo vendió acciones la mayoría de los años por las mismas fechas, obteniendo unos US$ 39 millones. Howell vendió alrededor de US$ 23 millones de acciones durante el mismo período.

Los tres hombres abogaron por hacer negocios con empresas e inversores de criptodivisas, según discursos y otras declaraciones que hicieron. En una conferencia en 2021, DePaolo habló de la posibilidad de que el banco potencialmente podría hacer préstamos contra los criptoactivos, una idea que fue desechada más tarde.

Los tres habían estado en el banco desde su lanzamiento en 2001 y sufrieron grandes pérdidas en sus acciones cuando el banco se derrumbó. El último día hábil antes de su cierre, la participación de Shay valía US$ 35 millones, la de DePaolo unos US$ 15 millones y la de Howell unos US$ 3 millones, según los archivos de la empresa y los precios de cierre de las acciones el último día antes de que el banco fuera incautado.

Howell, Shay y DePaolo se rehusaron a hacer comentarios.

El alcance de las ventas de los ejecutivos fue difícil de determinar, en parte porque Signature presentó los documentos ante la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), en lugar de ante la Securities and Exchange Commission (SEC), lo que es habitual en empresas de su tamaño.

La mayoría de los bancos de este tamaño tienen sus valores regulados por la SEC y presentan sus formularios allí.

Signature fue una de las dos únicas empresas del S&P 500 que no presentó a la SEC sus operaciones con información privilegiada. La otra fue First Republic Bank, que fue rescatada mediante un depósito de US$ 30.000 millones por un grupo de grandes bancos.

Las declaraciones ante la FDIC suelen pasar desapercibidas para los inversores y los servicios que rastrean las transacciones internas, según los profesores que estudiaron las declaraciones. El sitio web de la FDIC que aloja las declaraciones, sólo permite verlas de una en una.

El banco también parece haber clasificado erróneamente algunas de sus declaraciones a la FDIC como disposiciones a la empresa, lo que significa que las acciones se vendieron a la empresa, en lugar de ventas en el mercado abierto. No está claro por qué las ventas se describieron de esta manera, pero el resultado fue que no fueron recogidas por los sitios web que rastrean la venta de información privilegiada para los inversores. Los inversores siguen de cerca estos sitios para conocer la opinión de los ejecutivos sobre las perspectivas de sus compañías.

Alan L. Dye, abogado de Hogan Lovells y coautor de un libro sobre normas de divulgación de información privilegiada para empresas, revisó una muestra representativa de los informes de Signature. En su opinión, los informes no siguen las instrucciones de los formularios ni la posición del personal de la SEC sobre cómo deben completarse.

“Como mínimo, la información que presentan, incluidas las notas a pie de página, dificultan la determinación de la naturaleza de las transacciones”, señaló.

La apuesta por las criptomonedas de Signature se agrió en 2022 con la caída de algunas criptodivisas y el desplome del precio del bitcoin. Las acciones de la empresa se vieron arrastradas por ello, cayendo un 64% en el año, mientras que los depósitos del banco se redujeron un 17%. La caída del precio de Signature superó con creces el descenso del 15% del ETF SPDR S&P Regional Banking en el mismo periodo. El comité de riesgos de Signature Bank se reunió cuatro veces en 2022, según una presentación de la empresa a la FDIC.

En diciembre, Signature anunció que planeaba reducir significativamente su exposición al sector de las criptomonedas. El banco ya había perdido miles de millones de dólares en depósitos relacionados con las criptomonedas, según declararon sus directivos. En febrero, el banco anunció que DePaolo dimitiría como presidente y director ejecutivo del banco. Howell fue nombrado su sucesor.

Signature no tenía las pérdidas de balance que otros bancos en crisis enfrentaban, pero alrededor del 90% de sus depósitos no estaban asegurados por la FDIC, lo que significa que los clientes tenían un incentivo para huir. La crisis de las criptomonedas que comenzó a finales del año pasado minó la confianza en el prestamista. La desaparición de Silvergate Capital Corp, otro banco que había apostado por las criptomonedas, y el embargo de Silicon Valley Bank se produjeron antes del colapso de Signature.

Los ejecutivos de Signature siguieron respaldando al banco. Silvergate se derrumbó el 8 de marzo. Ese día y el siguiente, Howell compró unos US$ 960.000 de acciones preferentes de Signature.

El viernes 10 de marzo, los reguladores dijeron que estaban cerrando SVB. Los clientes de Signature retiraron US$ 18.000 millones del banco, aproximadamente el 20% de los depósitos totales del prestamista. El mismo día, Shay compró unos US$ 414.000 en acciones, según una declaración.

Durante el fin de semana siguiente, las solicitudes de retiro continuaron acumulándose mientras el banco buscaba un comprador o una inyección de capital. A primera hora de la tarde del domingo 12 de marzo, los reguladores neoyorquinos comunicaron el cierre del banco y la destitución de su cúpula directiva. Los accionistas, al igual que los directivos, fueron eliminados.

En la audiencia del Senado, Martin Gruenberg, presidente del consejo de administración de la FDIC, indicó a la comisión que la agencia estaba llevando a cabo una investigación requerida sobre los directores y funcionarios de los bancos por su gestión y conducta que podría dar lugar a sanciones monetarias, civiles, restitución o prohibiciones profesionales. Los directivos de los bancos no quisieron hacer comentarios.