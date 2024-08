El día después del remezón de los mercados: ¿Seguirá la volatilidad?

La tormenta vivida el lunes por los principales mercados globales amainó este martes. Esta mañana las bolsas despertaban con alzas importantes, y con la sensación de que lo ocurrido pareció una sobrerreacción de parte de los inversionistas.

El Nikkei repuntó este martes un 10% en Tokio, lo que supuso un alivio inicial, tras la caída del 12,4% del lunes, la mayor diaria desde el “lunes negro” de 1987. En tanto, el paneuropeo STOXX 600 oscilaba entre una pérdida diaria de 0,4% y una ganancia del 1%, mientras que los índices bursátiles estadounidenses se mostraban al alza: el Dow Jones y S&P500 se empinaban 1% y 1,5%, respectivamente, mientras que el Nasdaq subía un 1,4%.

Parte de la reacción al alza de este martes se debe a las oportunidades de compra que quedaron del día previo, pero también a que los resultados de las compañías se muestran sólidos. Los títulos de Caterpillar suben 1% tras reportar un aumento en sus ganancias trimestrales, dada la demanda de excavadoras y otros equipos de construcción en el contexto de un mayor gasto en infraestructura en los EE.UU.; mientras que los papeles de de Uber se empinan 5% tras informar de ingresos y ganancias por sobre lo esperado.

Chile y al volatilidad

En Chile, el Ipsa avanzaba en torno a 1%, luego de que ayer el principal indicador de la Bolsa de Santiago perdió 3,43%, su mayor caída diaria desde el 20 de diciembre de 2021, tras el triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, aún ronda la pregunta respecto de si la volatilidad exhibida por los mercados se acabó. Un reporte enviado por la mañana por el banco suizo Julius Baer sostenía que “los movimientos recientes son una corrección intermedia en una tendencia alcista primaria en el mercador. Aunque están surgiendo focos de oportunidades individuales, los continuos temores de recesión probablemente resulten en mejores oportunidades de compra para el mercado de acciones en general en el futuro cercan”.

En esa línea, indicó que “la caída de las acciones globales probablemente se vea exacerbada por los menores niveles de liquidez típicos de los meses de verano. Desde hace algún tiempo, nuestra opinión es que los mercados de acciones estaban maduros para una corrección a corto plazo, dado el elevado posicionamiento junto con las expectativas optimistas de ganancias”.

En Chile, entre las acciones más golpeadas en la sesión del lunes estuvieron SQM-B que perdió perdió 4,76%, y Falabella que bajó 3%. Sin embargo, para este mediodía el papel de la minera no metálica se empina 1,5%, y el del retailer se recuperaba 0,98%.

Sin embargo, ninguna de las acciones locales parece haber recibido un golpe en particular por su exposición a EE.UU. Cristian Araya, gerente de estrategia de Sartor, sostiene que “ayer viste que todas las acciones del Ipsa reaccionando en negativo, es una base bastante amplia para mi gusto. No vi nada excepcional”.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, comenta que “el mercado ya fue golpeado por esta ola de incertidumbre, que en verdad no tiene muchos fundamentos, pero donde los altos precios alcanzados por algunas acciones, hace que ante un ruido, los inversores prefieran tomar ganancias y donde muchos inversionistas minoritarios huyen sin tomar en cuenta los fundamentos. Es un ajuste que no debería seguir profundizándose, por lo tanto, no deberíamos ver la volatilidad de los días anteriores”.

Así, indica que “que hubo una sobrerreacción”, pero que “el mercado ya se limpió, donde huyeron aquellos inversionistas que no suelen invertir en la bolsa, pero que estaban invertidos en ella”.

Para Hugo Osorio, director de Inversiones y socio de Portfolio Capital, más allá de lo ocurrido en EEUU, el bajón en Japón “es súper incierto, pues no sabes cuanto flujo puede salir de dicho mercado”.

Más allá de lo ocurrido en la plaza nipona, a nivel global y local, los temores parecen haberse calmado. Así lo ve Cristian Araya, quien comenta que “usando el VIX como parámetro, puedo comentar que el promedio de este indicador durante este año ha sido de 13 puntos, actualmente esta en 28,2, y en su peak el lunes llego a 38,6, por ende, aun no desaparece en su totalidad la volatilidad para mi gusto”.