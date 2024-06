En el discurso de la Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric, confirmó el envío de un proyecto de ley para discutir la negociación ramal. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aclaró en Estado Nacional que el proyecto apunta a una negociación multinivel, ya que el concepto de ramal da una idea de que es una negociación por sectores económicos, en cambio la multinivel da mayores alternativas más allá de las empresas.

Para algunos representantes del Frente Amplio valoraron la idea de que el gobierno se haya decido a avanzar en la negociación ramal. Uno de ellos es el diputado Andrés Giordano quien ha sido uno de los impulsores de esta iniciativa desde sus tiempos de dirigente sindical.

“Me parece una señal muy positiva y de respeto al compromiso del Gobierno con su propio programa de gobierno. Es fundamental que se esté iniciando esta discusión que se había venido conversando en los medios de comunicación, pero no se había asumido como compromiso en la cuenta pública”.

El recado del diputado Andrés Giordano (FA) a Marcel: “La negociación multinivel sin considerar la ramal es un cascarón vacío”

Para el diputado, “es un debate que se abre y me parece importante que sea tripartito, que llegue consensuado en una propuesta. Tiene que ser con altura de mira en el Congreso, porque lo que ha ocurrido es que cada vez que este tema se plantea existan voces sin ningún tipo de experiencia ni datos empíricos señalando que esto podría traer impactos negativos en el empleo, lo que no tiene ningún asidero en la realidad”.

Para el legislador el objetivo del diálogo tripartito es que “existan mecanismos de negociación distintos a los que tenemos actualmente, donde todas las posibilidades de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados puedan mejorar sus condiciones laborales. Ahora, el sistema no lo permite, ya que están en un solo nivel, que es nivel de la empresa, y que por cierto hace que en el país se reproduzcan condiciones que en países con negociación ramal no se reproduce, que es la tremenda inequidad salarial”.

Con respecto al concepto de negociación multinivel, Giordano dijo que “la negociación multinivel puede ser un cascarón vacío si es que no existe niveles de negociación amplios, centralizados en los que se pueden discutir condiciones comunes como en el comercio, la banca, la minería”, es decir, la llamada negociación ramal.

Con respecto a la postura que ha mostrado la oposición señaló que “hay distintas oposiciones, hay una derecha que ideológicamente se ha opuesto a todas las reformas que el gobierno ha propuesto”. Sin embargo, acotó que existe “otra derecha que es capaz de dialogar y que pueda mirar esto como una oportunidad relevante. Es un paso en esa dirección que ha seguido la inmensa mayoría de los países desarrollados”.