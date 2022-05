El renovado auge del crédito informal: aumentan denuncias por estafas

Miles de personas circulan a diario por los pasajes peatonales del centro de Santiago. Entre ellos, prestamistas informales¡que pasan de lunes a sábado buscando clientes o cobrando deudas. Incluso algunos tienen tarjetas de contacto que reparten a los vendedores ambulantes y comerciantes que se instalan en el sector.

“Hace unos 20 días atrás el chico pasó por aquí repartiendo su tarjeta y se la acepté, me contacté con él por Whatsapp y comencé a hacerle las preguntas de siempre: si es diario, semanal, cuánto es el interés, y cuánto es lo menos que presta. Me dio la información, seguimos en contacto y me dijo que solo necesitaba mis datos y la dirección de dónde vivo. Pedí un préstamo pequeño, de $100 mil”, relata Celeste.

A diario el prestamista colombiano le va a cobrar $10 mil, de lunes a sábado, en su lugar de trabajo. El interés asciende a 20% del monto total, por lo que Celeste tendrá que devolver $120 mil en dos semanas. Esto se traduce en más de 200% anual, muy por sobre el 39,16% anual en que hoy está la Tasa Máxima Convencional (TMC) para créditos de hasta UF50, cobro máximo permitido por la ley para operaciones de crédito.

“Pedí este dinero por mi situación, me cuesta más tener un trabajo formal”, señala Celeste. Cuenta que es venezolana y que llegó hace nueve meses a Chile, por lo que no tiene sus papeles legales al día. El tema es que si no cumple sus cuotas, puede correr peligro. Eso lo tiene claro. Los préstamos “gota a gota” son conocidos de cerca por los vendedores ambulantes del centro de Santiago.

“Nunca gané nada, en realidad, trabajaba para ellos”, explica otra comerciante del sector que hace unos meses pidió uno de esos préstamos, pero decidió nunca más hacerlo, porque además de que no salió ganando, también vivía con temor.

No es el único tipo de deuda informal que hay en el país, pero no existen cifras certeras y oficiales sobre ello. También hay sitios web donde proliferan las ofertas de créditos no regulados. Desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) detallan que desde 2020 se han presentado 40 denuncias al Ministerio Público por entidades que ofrecen créditos de forma fraudulenta. A la vez, explican que desde 2020 han recibido 82 reclamos por entidades que ofrecen ese tipo de préstamos.

De las 40 entidades denunciadas por la CMF desde 2020 al Ministerio Público, 18 siguen con sus sitios web operativos, y algunos consultados para este artículo siguen ofreciendo opciones de financiamiento a pesar de las denuncias presentadas. En la mayoría de los sitios operativos aún exigen, para la evaluación del préstamo, una foto del carnet de identidad por ambos lados, liquidación de los dos últimos sueldos o boleta si se es independiente, o algún documento que verifique un registro de ingresos.

En tanto, gran parte establece una tasa mensual de 1% o menor a dicho porcentaje para créditos a partir de $1 millón, en plazos que van desde los 12 meses hasta los 180 meses, y con evaluaciones de capacidad de pago de entre 1 y 8 horas. Y ofrecen no consultar Dicom.

“Este estudio se realiza para verificar de cuánto es su capacidad de endeudamiento. Este tarda de 1 hora a 3 horas aproximadamente”, dicen desde una de estas entidades consultadas.

Desde Cooperativa Andina, una de las firmas denunciadas ante el Ministerio Público en 2022, ofrecen tasas de 10,47%, pero aclaran por el Whatsapp corporativo que “en nuestra entidad tendrá que cancelar la primera cuota del crédito; esta queda bajo respaldo”.

Es decir, del monto solicitado, más el interés correspondiente a dicho préstamo, la primera cuota se paga antes de cursar el total del crédito a quien lo solicitó.

Otro es el caso de quienes ofrecen usar el cupo en dólares de las tarjetas de los clientes para posteriormente entregarles parte de dicho cupo en pesos, como si fuera un préstamo. Para este artículo se consultó a cinco entidades que ofrecen el servicio. Y las tasas a pagar sobrepasan el 30%.

Así, en CupoDólar, por US$1.000 en la línea al utilizar su servicio, el cliente recibiría el 77% de dicho cupo. Los cupos en dólares de las tarjetas de crédito se deben cancelar de forma mensual, por lo que esos US$1.000 deben pagarse al siguiente mes de facturación. Es decir, cobran una tasa de 33% mensual.

En tanto, en Micupo.cl, por US$1.000 dólares el cliente recibe $663.800, en tanto que en Tu Cupo en Dólares le dan $663.663. Por su parte, en Cupo en Dólares, los porcentajes varían por tramo. Así, de US$ 300 hasta US$2.999, el cliente recibe el 70%, mientras que para tramos de US$3.000 a US$4.900 sube a 73%, y para más de US$5.000 le entregan al cliente el 75%.

Entre 2017 y 2018 los bancos interpusieron querellas contra este tipo de entidades, sin embargo el Ministerio Público no encontró indicios de delitos.

En esa línea y consultados al respecto, desde la CMF explican que “en principio no implica una infracción a la normativa vigente. Eso, mientras no haya simulación de captación o intermediación de dinero, u otra figura delictual asociada a esta operación. Esto, sin perjuicio de que la venta del cupo en dólares pueda constituir una mala práctica desde el punto del endeudamiento y del uso responsable de las tarjetas de crédito por parte de las personas”.

Desde la industria financiera afirman que no existe una agenda en el Gobierno para combatir la informalidad financiera, y que la simple publicación de listas de agentes que estafan a la gente, claramente no puede considerarse una acción relevante.