Eran las 16 horas del 22 de abril de 2020, cuando el entonces notario Ernesto Montoya se presentó en las oficinas de Agrosuper, ubicadas en Camino La Estrella 401, sector Punta de Cortés, en Rancagua. En su despacho, Gonzalo Vial Vial, empresario y presidente del conglomerado fundado en 1955 en la comuna de Doñihue, se alistaba a firmar su testamento en una breve ceremonia.

En el acto protocolar, el visionario productor de carne de pollo, cerdo, pavo y productos procesados, fallecido este martes a la edad de 88 años, estuvo acompañado de sus más permanentes colaboradores.

En el escrito, que cuenta con cinco páginas con un fondo celeste, el empresario comenzó señalando que era hijo de Ignacio Vial Ovalle y de Josefina Vial Errázuriz, chileno, casado y agricultor, domiciliado en el Fundo La Ramirana, Camino Chacón sin número.

Ese mismo año en que él realizó su testamento, también ocurrieron cambios significativos en Agrosuper. Así, en 2020 el directorio de la compañía creció de seis a diez integrantes y las tres hijas mayores de Gonzalo Vial Vial pudieron tener representación directa en Agrosuper. Aunque antes participaban como oyentes, en abril de 2020 debutaron en la mesa María del Pilar (63) y María José Vial Concha (62). Por la mayor, María Cristina Vial Concha (65), entró su marido, Andrés Vial Sánchez. Pero el hijo menor no ingresó. De los cuatro hermanos Vial Concha, el único hijo hombre del fundador del grupo no estaba directa ni indirectamente en el grupo, distanciado y alejado de su padre por razones que en el entorno del conglomerado prefieren no ventilar.

El testamento de Gonzalo Vial Vial, fundador de Agrosuper, y la herencia que dejó para su viuda

Nacido el 1 de mayo de 1935, el empresario explicó en su testamento abierto que primeramente se casó con María Cristina Concha Solar, con quien tuvo cuatro hijos: María Cristina, María del Pilar, María José y Gonzalo Del Rosario Vial Concha. Actualmente, los tres últimos hermanos ocupan un escaño como directores de Agrosuper.

“Mis hijos son herederos universales de su herencia, incluyendo la cuarta de mejoras y de libre disposición, y luego de pagados los impuestos”, indicó Vial en su testamento.

Luego, en segundas nupcias, Gonzalo Vial contrajo matrimonio con Verónica Birrell Simpson (81). Sin hijos.

El empresario en su testamento abierto, al que tuvo acceso Pulso, puso énfasis en los bienes que dejaría a su cónyuge una vez que él falleciera. “Es mi voluntad que el pago de toda y cualquier cuota de derecho que le pueda corresponder en herencia en su calidad de heredera forzosa a mi cónyuge Verónica Birrell Simpson, que se lleve a cabo de la siguiente forma”, consignó el documento.

En ese sentido, el testamento estableció la entrega de una serie bienes que forman parte de la masa hereditaria de Vial, como “el derecho real de usufructo vitalicio sobre un retazo o lote de 10 hectáreas que incluye las casas y un parque de una reserva incluyendo la casa patronal”.

Asimismo, se estipuló la entrega a su cónyuge de derechos de agua por 10 litros por segundo de un tranque denominado de bien común, ubicado en el estero La Cadena, que nace en la cordillera de los Andes en la Región de O’Higgins y desemboca en el río Cachapoal.

Albacea y partidor

Por otro lado, el testamento también estableció la entrega, por parte de Gonzalo Vial Vial a su cónyuge, de 300.000 UF (unos $11 mil millones a la UF actual), suma de dinero equivalente a un crédito que adeuda Agrícola y Ganadera La Ramirana Limitada al empresario. En el mismo documento se determinaron los plazos para el cumplimiento del mandato, comenzando los pagos una vez transcurridos siete años después de su fallecimiento.

Agrícola y Ganadera La Ramirana Limitada cuenta con personalidad jurídica desde el 22 de julio de 2002. Si bien su dirección está asociada a las oficinas de Agrosuper, la sociedad cuenta con operaciones en la región de Los Ríos a través de la crianza de animales rumiantes en el Fundo Pandora, Hijuela Parte Fernando Las Chilcas y El Peñón en la comuna de Futrono.

Según el documento, en la ceremonia del testamento estuvieron presentes como testigos: Carlos José Guzmán Vial, vicepresidente de Agrosuper; el gerente legal, Luis Felipe Silva Rivera, y Víctor Barros Echeverría, socio de Barros y Errázuriz.

En el mismo texto, Gonzalo Vial designó a Carlos José Guzmán como su albacea, mientras que en el cargo de partidor de la herencia debe asumir su abogado histórico Fernando Barros, y en ausencia de este debería hacerse cargo su hermano, Cristián Barros Tocornal.

Origen de Vial

En 1953, a la edad de 18 años, Gonzalo Vial Vial ingresó a estudiar Agronomía en la Universidad Católica, pero al segundo año se trasladó al campo familiar “El Parral”, ubicado en Doñihue en la Región de O’Higgins, donde comenzó un emprendimiento personal de venta de huevos.

Posteriormente, cuando tenía 25 años, el empresario decidió ampliar su negocio e inició la producción y comercialización de carne de pollo. Luego vinieron una serie de medidas que llevaron al emprendimiento a ser uno de los mayores productores de proteína del país.

Agrosuper pasó de facturar US$1.829 millones en 2010, a unos US$4.179 millones en 2022.

Entre quienes lo conocieron realzan su calidad humana y su pasión por conseguir una mejor calidad de los productos que comenzó a comercializar. De hecho, era común verlo en su camionera roja que llamaba la “colorá” y saludar a sus vecinos, dicen cercanos. También lo destacan como un visionario, con espíritu de emprendedor.

Su trayectoria empresarial fue reconocida en diversas ocasiones. En 1979, fue destacado por Icare como Mejor Empresario, y un año después fue premiado por la Sociedad Nacional de Agricultura como Empresario Agrícola. Luego, en los 2000, fue merecedor del premio al Desarrollo Social entregado por la Sofofa.

Gonzalo Vial Vial fue un amante del rodeo y hace diez años concedió una entrevista a CardemilyCorreaTV. En el registro disponible en YouTube se le consultó sobre su gran pasión y el empresario contestó: “Mi gran pasión es la familia, antes que nada. En segundo lugar, es el trabajo, porque creo que con el trabajo uno nació con una obligación para con el prójimo y con los semejantes de dar lo que más que pueda. En eso me ha tocado mucha suerte y mucho éxito, y en tercera ubicación, el rodeo, porque es el vaso que rebalsa la felicidad”.