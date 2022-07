Exministro de Economía de Aylwin y exvicepresidente del BC más cerca del Apruebo: “El tema del crecimiento es más complejo y no se va a resolver en la Constitución”

El exministro de Economía, Jorge Marshall, cree que la nueva Constitución propuesta por la Convención Constitucional está lejos de ser perfecta, pero hoy estaría más inclinado a aprobar que a mantener el texto fundamental actual. En ese sentido, el exsecretario de Estado durante el gobierno de Patricio Aylwin se ubica en la postura de aprobar para reformar.

“No estoy cien por ciento decidido, pero hoy estoy más inclinado a votar Apruebo”, dijo el economista en Radio Infinita.

El también exvicepresidente del Banco Central explicó su postura y planteó que “el modelo de sociedad que queremos para Chile se aproxima más a ese modelo (de la nueva Constitución). Creo que la (nueva) Constitución es muy imperfecta, tiene muchos problemas de resguardo, de controles y de contrapesos que hay que corregir”.

Sin embargo, el doctor de la Universidad de Harvard destacó que no es justo comparar la actual Constitución frente a la nueva propuesta.

“La otra Constitución ya lleva 40 años, está afinada con tanta reforma y ajuste. Entonces (no se puede andar) comparando una Constitución afinada en los detalles con una que está totalmente bruta, hay que arreglarla. Yo me inclino en ese Apruebo que está para partir de ahí y mejorar”, detalló.

Otro de los puntos que rechaza el economista es la crítica al texto propuesto bajo el argumento de que afectaría el crecimiento económico.

“No estoy tan de acuerdo con esa mirada, porque la Constitución tiene que establecer el marco general (...) Hay que resolver los temas específicos como los controles fiscales, etc., y eso tiene que ir perfeccionándose. La regla fiscal no estaba en la Constitución del 80′, se hizo después, porque se consideró necesario dado que los mercados financieros no existían (en en ese momento)”, señaló.

En esa línea, Marshall agregó que “si uno quiere votar Rechazo, que vote Rechazo, pero el tema del crecimiento es más complejo y no se va resolver en la Constitución”.

Costos de la nueva carta magna

El militante del Partido Por la Democracia (PPD) también abordó el reciente estudio que entrega una estimación del costo fiscal anual que tendría la nueva Constitución y que lo sitúa entre 8,9 y 14,2 puntos del PIB: “El desafío que tenemos en el país es enorme, lo sabíamos, pero ahora le estamos poniendo número”.

No obstante, el economista llamó a ver dicho estudio no como un costo asociado a la Constitución, sino a las demandas que tomaron fuerza tras el estallido social.

“La cuenta que hay que pagar es grande para dar dignidad. Más que llevarlo a la Constitución yo lo llevaría a la realidad nacional, este es el país que tenemos. Creamos una clase media que tiene aspiraciones, eso tiene un costo y no somos capaces de satisfacer esas aspiraciones”, puntualizó, y agregó que el desafío se da en el contexto que “llevamos 10 años con un crecimiento prácticamente nulo per cápita. Esa es la brecha gruesa y eso es lo que hay que discutir”.

Ante esto, el economista apuntó que el país debe abordar el tema sobre cómo crecer más allá de una medida puntual como es una reforma tributaria. “Esto es de largo plazo, muchas variables, mucha organización para ser eficientes, pero con crecimiento. Si no hay crecimiento, esto no tiene solución”.

Mirada al gobierno de Boric

Marshall dijo que ve a un gobierno del Presidente Gabriel Boric desgastado y con un foco en el Estado para crecer, que a su juicio es erróneo.

“Este gobierno está poniendo el énfasis en el Estado (...) Cree que el Estado puede impulsar el crecimiento y eso no ha existido en Chile ni en otras partes”, aseguró Marshall, quien también criticó a la administración pasada del expresidente Sebastián Piñera, ya que a su juicio esta puso el acento en desarrollar un ambiente favorable para las grandes empresas: “Ese modelo está limitado en la realidad chilena”.

Marshall estimó que “hay que poner el centro en las empresas, pero reconociendo que no funcionan solas, sino que en un entorno. Empresas más entorno es la clave, y eso lamentablemente no se ha logrado como una estrategia razonable”. El economista apuntó a que se debe avanzar en la innovación para crecer, y que eso se puede lograr con mesas de trabajo donde el Estado e instituciones relacionadas al conocimiento y el sector privado se juntan.

Por otro lado, el exsecretario de Estado valoró las capacidades del actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero sostuvo que su agenda económica es muy difícil de llevar con el desgaste que ve en el Ejecutivo.

“(El gobierno) se ha ido mostrando menos afiatado de lo que era al principio. Era un equipo joven, muy integrado, con mucha mística y eso se ha ido diluyendo (...) si no tiene a todo el gobierno detrás, no va a tener al Parlamento”, afirmó.