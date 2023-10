¿Hasta dónde llega la desaceleración de China?: pregúntele a un productor lechero a 9.600 kilómetros de distancia

OTOROHANGA, Nueva Zelanda- Mientras el amanecer proyectaba un resplandor rosado hacia las 6:30 de la mañana, Michael y Susie Woodward trabajaban juntos para fijar ventosas a las ubres de docenas de vacas en el establo de ordeño de su granja lechera neozelandesa.

Cuando llegó un camión cisterna para llevar la leche a una procesadora, Michael Woodward calculó las ganancias del día y pensó que él y su mujer perderían unos US$ 25 en el envío.

“Intento no pensar en ello, para ser sincero”, dice Michael Woodward, de 43 años, mientras se transfieren casi 1.400 galones de leche no rentable de una cuba de almacenamiento al camión. “Si le dieras vueltas, no estarías en un buen momento”, señala.

Sus problemas muestran el impacto global de la ralentización de la segunda mayor economía del mundo este año. China ha luchado por reactivar el crecimiento después de que se desvaneciera un rebote inicial tras la reapertura de Covid-19, ya que los consumidores que inicialmente gastaban en viajes y cenas fuera de casa redujeron el gasto.

Su prolongado declive inmobiliario ha afectado a la demanda de mineral de hierro, cobre y otras materias primas, presionando los precios mundiales y mermando los ingresos de exportación de los principales productores de América Latina y Australia. El valor de las importaciones chinas, incluidos los productos de consumo, cayó un 6,2% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior. Todo, desde los cosméticos a los automóviles, pasando por los productos lácteos, se ha visto afectado.

En Nueva Zelanda, el mayor exportador de productos lácteos del mundo, los ganaderos se están resintiendo. Como ocurre con otros países, la economía neozelandesa se ha entrelazado cada vez más con la china debido al peso y al fuerte crecimiento del país en las últimas décadas. Para satisfacer la demanda de su clase media en expansión, China importa cada año miles de millones de dólares en productos lácteos, y Nueva Zelanda envía allí más del 30% del valor de sus exportaciones lácteas.

Pero la demanda china de leche, que históricamente se ha considerado un lujo, también se ha desplomado en medio de la desaceleración económica, ya que las empresas lácteas chinas han aumentado la producción. El exceso de oferta resultante ha reducido la necesidad de China de abastecerse de leche en el extranjero. Una medida de las exportaciones lácteas de Nueva Zelanda a China, que incluye leche fresca, leche en polvo, mantequilla y queso, cayó un 31% en valor en septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado.

La débil demanda china está haciendo bajar los precios de los productos lácteos. En comparación con marzo del año pasado, han bajado casi un 40%. Hace unas semanas, habían bajado casi un 50%.

“Es un gran golpe”, afirma Jim van der Poel, presidente de DairyNZ, un grupo de la industria. “La leche que China no compra sólo encuentra un hogar a precios más bajos”, agrega.

Las empresas lácteas neozelandesas han exportado últimamente más cantidad de determinados productos a otros mercados, incluidos algunos países de Medio Oriente y el Sudeste Asiático. Pero el papel que sigue desempeñando China en la determinación de los precios mundiales de los productos lácteos pone de relieve los riesgos económicos de estar tan estrechamente vinculado a un gran comprador, y lo difícil que puede ser diversificar.

Los ganaderos neozelandeses están recortando costos para adaptarse. Los que pidieron grandes préstamos para comprar sus granjas en los últimos años son los que más están sufriendo, sobre todo con la subida de las tasas de interés. Las presiones inflacionarias posteriores a la crisis de Covid han aumentado los costos de la mano de obra, de los materiales,de las piezas de repuesto y del transporte.

Los Woodward compraron su granja, enclavada en las onduladas colinas y verdes pastos de la región neozelandesa de Waikato, hace unos cuatro años. La familia tiene una deuda de unos US$ 2 millones ligada a la granja y el equipo, y su objetivo es mantener las pérdidas totales de esta temporada en unos US$ 30.000.

Para ello, han reducido el uso de fertilizantes y utilizan una mayor parte de la leche que producen para alimentar a sus terneros, en lugar de comprar piensos caros. Están aplazando las grandes compras, como el equipo para automatizar el proceso de ordeño. La pareja, que tiene cuatro hijos, dice que su prestamista accedió a permitirles pagar sólo los intereses de sus préstamos por ahora.

“Queremos tener algo aquí durante generaciones”, sostiene Susie Woodward desde lo alto de una colina. “Pero si la situación sigue siendo muy dura y apretada, entonces tendremos que empezar a pensar: ‘¿Qué hacemos? No podemos seguir acumulando deudas y los bancos sólo van a seguir contigo hasta cierto punto”, añade.

Una de las principales exportaciones lácteas de Nueva Zelanda es la leche entera en polvo, que se utiliza en bebidas, yogures, helados y otros productos alimentarios. Pero ante la escasa demanda de los consumidores, los productores chinos transformaron gran parte de sus excedentes de leche fresca en polvo para prolongar su vida útil, reduciendo así la demanda de importaciones. En el tercer trimestre, el valor de las exportaciones neozelandesas de leche entera en polvo a China cayó cerca de un 40% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, según datos del gobierno.

“Cuando vemos cualquier tipo de cambio en las pautas de compra chinas, repercute de forma más dramática en los agricultores neozelandeses”, explica Emma Higgins, analista agrícola senior de Rabobank en Nueva Zelanda.

Al noroeste de Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, David y Janine Kidd deben aproximadamente US$ 1,6 millones al banco y otros US$ 300.000 a un préstamo familiar vinculado a su explotación lechera y su equipamiento. Janine Kidd volvió a trabajar a tiempo completo como terapeuta ocupacional a principios de año para poder ganar más dinero y compensar las pérdidas de la granja, que según David Kidd podrían rondar los US$ 20.000 esta temporada.

Según David Kidd, las reparaciones de los caminos por donde caminan las vacas son casi el doble de lo que esperaba, pero hay que arreglarlos. Si los precios de los productos lácteos no mejoran el año que viene por estas fechas, puede que tengan que plantearse vender la granja.

“Ha sido un sueño y un objetivo llegar a ser propietarios de la granja. Sería un golpe demoledor verlo desaparecer todo”, confiesa. Aun así, “ha habido días en los que me pregunto por qué demonios la compré”, asegura.

Hay indicios de que la economía china podría estar mejorando. El crecimiento económico del tercer trimestre fue del 4,9% respecto al año anterior, más rápido de lo que esperaban algunos economistas. El aumento de las ventas minoristas sugiere que la confianza de los consumidores podría estar mejorando.

Los precios de los productos lácteos se han recuperado de sus recientes mínimos en los dos últimos meses, y algunos bancos y procesadores lácteos han elevado recientemente sus previsiones sobre el precio de la leche, aunque se espera que los pagos a los ganaderos sigan siendo inferiores a los de la temporada anterior.

Una señal positiva para los ganaderos neozelandeses es que el aumento de las tasas de sacrificio de los rebaños chinos podría ralentizar la producción nacional de leche, indica Teh-han Chow, director ejecutivo para China, Hong Kong, Macao y Taiwán de Fonterra, principal exportador de productos lácteos de Nueva Zelanda. La demanda de los consumidores está volviendo a algunos productos, como el helado, afirma.

Por ahora, el impacto de la bajada de los precios de los productos lácteos se deja sentir en muchos pueblos rurales de Nueva Zelanda. Norman Burmester, propietario de una tienda de maquinaria agrícola en Otorohanga, localidad de unos 3.000 habitantes cercana a Woodwards, manifiesta que las ventas en su tienda han bajado un 40% este año, ya que los agricultores aplazan las reparaciones, el mantenimiento y las nuevas compras. Las calles, dice, parecen un poco más vacías durante el día.

“Nunca lo había visto tan mal”, reconoce, sobre su negocio. Cuando se le pregunta si su tienda podría seguir siendo viable, responde: “Espero que sí. Sólo lo espero. Pero no lo sé”.