Juan Sutil se desmarca de Boric y revela temor por profundización en propuestas ecológicas: “Quien pase del sector de la centroderecha a segunda vuelta, va a contar con mi apoyo”

Durante el día de ayer y tras una extensa jornada de exposiciones y debates en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2021, se viralizó en redes sociales una imagen en la cual Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y Gabriel Boric, candidato a La Moneda por Apruebo Dignidad, mantenían una conversación en privado, apartados del resto de los presidenciables que asistieron al evento.

Este viernes el líder de los empresarios salió a dar detalles de aquel momento y aprovechó de poner sobre la mesa ciertas diferencias que mantiene respecto del programa del candidato de izquierda.

En entrevista con Radio Universo, Sutil agradeció a Boric “que haya tenido la deferencia de haber querido conversar conmigo”, y destacó su discurso en el cual, bajo su juicio, fue “muy categórico en economía, con una mirada muy fuerte en la ecología”.

Sin embargo, el presidente del CPC señaló que aunque “la economía debe tener una mirada muy fuerte en lo ambiental”, habría que ver “cuál es la profundidad de ese comentario, porque la ecología cuando es profunda, lo que hace es que detiene el desarrollo”. Y afirmó que este será uno de los temas a debatir durante el próximo encuentro del gremio con el diputado y sus asesores que tendrá lugar el viernes 15 de noviembre a las 10 horas.

Del mismo modo y al ser consultado respecto a las posibilidades de Boric de llegar a La Moneda, el líder gremial citó la frase “una semana en política puede ser una eternidad”, y dijo que esa decisión “va a depender de la voluntad de las personas, del desarrollo de los acontecimientos, de las decisiones personales de cada uno de los candidatos y del debate del día 15 (de noviembre)″.

“Lo único que está claro, al menos las encuestas que yo conocí hasta el último día, lo marcan a él como probablemente segundo en la papeleta en la primera vuelta. Y eso va a haber que verlo”, agregó.

Asimismo, el empresario valoró la instancia de diálogo organizada por Icare y destacó un debate presidencial más mesurado y “sólido” que en ocasiones anteriores.

“Creo que el debate de Enade marca un antes y un después. En todos los debates, a mi juicio, no ha habido una discusión de profundidad, se han quedado muchas veces en cosas muy chicas, y ayer todos los candidatos tuvieron la oportunidad de dar una mirada más bien país, de responder con profundidad las preguntas, e incluso tuvieron pequeños intercambios positivos que creo son fundamentales para el buen entendimiento”, manifestó Sutil.

Candidatos presidenciales en la edición 2021 del evento Enade 2021.

Y agregó que, bajo su mirada, “se dio algo que se está empezando a mirar, que es una suerte de moderación, porque ya no estamos hablando solo a los adherentes de una candidatura, sino que los candidatos empiezan a ampliar su mirada, pensando en mantener su diferenciación, pero por supuesto manteniendo responsabilidad en caso de que cualquiera de ellos o ella pudiera conducir los destinos del país futuro”.

El temor del empresariado

Otro de los discursos que marcó la jornada de este jueves fue el del Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien habló sobre los últimos 30 años de democracia en el país y mostró su preocupación por “el acelerado deterioro de la calidad de la política”. Una reflexión que al mundo del empresariado le hace sentido y que fue respaldada por Juan Sutil.

Respecto de las palabras del mandatario, el líder de la CPC lo calificó como un “un muy buen discurso”, debido a que “dijo las cosas con bastante claridad, nitidez”, y señaló que “está calando”, ya que “refleja, en alguna medida, una propiedad que el país está viviendo”, indicó.

Presidente Sebastián Piñera en Enade 2021.

“Efectivamente hoy lo que debiera primar es tomar la cordura, hacer las cosas bien, hacer buenas políticas públicas, dejar las luces, el aplauso fácil y volver a la racionalidad de la buena política tan necesaria para que los países avancen, generen estabilidad. Y bueno, eso se traduce en lo que estamos viendo: situaciones de inflación, en que las familias pierden capacidad de endeudamiento porque los créditos no se pueden otorgar, suben las tasas de interés, y el Banco Central tiene la obligación de ajustar la política monetaria”, explicó.

Del mismo modo, Sutil criticó la “campaña (presidencial) bastante antagónica” que se ha producido durante las última semanas, que recién el día de ayer tuvo un tono más “elevado y ponderado”. Y señaló que “mientras las palabras no se transformen en hechos, la confianza del sector empresarial no va a variar”.

En ese sentido puso sobre la mesa los datos de una encuesta de Enade que reveló que “más del 70% de las empresas han puesto pausa a sus decisiones de inversión por la inestabilidad que significan los cambios tributarios, regulatorios, la mirada económica del futuro”, según contó.

“Las empresas necesitan certeza jurídica para hacer sus inversiones. Esto no es de antojarse en una posición política u otra. Simplemente es la racionalidad pura de una decisión correcta de cualquier empresario que dice, ‘bueno, si hago una inversión en estas condiciones y me las cambian, me pueden tirar de espaldas’”, agregó.

En este contexto, Juan Sutil confirmó su apoyo al sector oficialista y expuso los principios por los cuales aboga: “Quien pase del sector de la centroderecha a segunda vuelta, va a contar con mi apoyo, cualquiera sea. Porque sería irrisorio esconderlo, si al final yo estoy por las libertades, el crecimiento, el desarrollo, un desarrollo más inclusivo y justo, por la disciplina que es muy importante, por la protección social. Y eso claramente tiene un domicilio que es la centroderecha”, concluyó.