La importancia de incluir el empleo femenino en los programas presidenciales

Pese al complejo escenario país producto de la pandemia, y seguramente no con la rapidez deseada, Chile avanza consistentemente en la recuperación del mercado laboral. No obstante, esta recuperación no ha logrado en su totalidad la creación de empleos formales o con la calidad necesaria para garantizar el bienestar de las familias de forma sostenible en el tiempo. A lo anterior, se añade la necesidad de sumar aún mayores esfuerzos por incorporar a las mujeres al mercado laboral.

En el año 2020, Clapes UC señaló en base a un estudio que por cada punto de aumento de la participación laboral se traducía en un aumento del PIB de 0,5%. Lo anterior, buscando cuantificar el efecto del aumento de la participación laboral femenina para cerrar la brecha con países de la OCDE. Este año se está complementando dicho estudio junto al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a través de recomendaciones para aumentar la participación laboral femenina en tiempos post pandemia.

Hasta ahora es claro que la incorporación de las mujeres al mercado laboral es un paso fundamental y necesario para un crecimiento más equitativo de Chile, que facilitará a su vez una transformación cultural sobre el trabajo remunerado y las responsabilidades asumidas en el hogar.

De hecho, en 2020 el Banco Central de Chile, estimó el valor del trabajo doméstico no remunerado como porcentaje del PIB ampliado en un 25,6% para ese año. De ese aporte, 17,5 puntos porcentuales corresponderían al trabajo realizado por mujeres, siendo un costo de oportunidad significavo para ellas al no incorporarse al mercado del trabajo remunerado.

Es claro que resta mucho por hacer y podemos mejorar en varios aspectos. La prioridad sin duda debe estar en los temas más estructurales, como por ejemplo destrabar la Ley de Sala Cuna. Retomar el avance de esta iniciativa, sin duda, ayudaría a lograr una equidad en la corresponsabilidad y el cuidado de los menores.

Por cierto también se debe impulsar y fomentar otras medidas que ayuden a cerrar brechas y resolver desafíos pendientes, como potenciar a las mujeres mediante capacitación y certificaciones que reconozcan sus competencias, y promuevan su participación en espacios de poder.

En este sentido, y a menos de un mes de las próximas elecciones presidenciales, el mensaje para el futuro gobierno es que sigan avanzando y coloquen celeridad en los temas atingentes a equidad en el mercado laboral y la participación laboral femenina.

Es clave que estos temas cobren mayor relevancia en la discusión de las candidaturas presidenciales, y se presenten medidas concretas que otorguen las oportunidades y permitan crear las condiciones necesarias para garantizar trabajos y un futuro que brinden una mejor calidad de vida.

Hernán de Solminihac

Director de Clapes UC y profesor titular de Ingeniería UC