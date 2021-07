Leandro Basáez, WeWork Chile: “Independiente del teletrabajo, la gente necesita un lugar para juntarse, crear, para estar en contacto socialmente”

WeWork llegó al país en 2018. Cuenta con cinco ubicaciones en distintas comunas de la Región Metropolitana y van a sumar un sexto edificio para ofrecer oficinas en una modalidad flexible a sus socios. La compañía estadounidense tuvo que reajustarse a nivel mundial para mantener la operación a flote en pandemia, e incluso el control pasó a manos de Softbank. Aunque los planes de cambios comenzaron antes de la pandemia, de todas formas hubo que reducir costos para hacer frente a este nuevo escenario.

Si bien antes de la pandemia la tasa de ocupación de las oficinas de WeWork era cercana al 90%, debido a la pandemia esa cifra está por debajo del 60%, comenta su gerente general en Chile, Leandro Basáez. Ante este escenario la empresa ha dado concesiones y facilidades a sus miembros que pueden arrendar espacios por un mes, seis o un año. Afirma que el negocio ha comenzado a reactivarse de la mano con el avance de fase de las comunas de la Región Metropolitana. Cree que están en un momento favorable para su negocio.

Desde marzo de 2020 a la fecha han sido momentos que han puesto sobre la mesa cambios en la forma de trabajar, y ha golpeado a muchas empresas. La oficina también ha sufrido cambios en este tiempo. ¿Cómo quieren salir del impacto de la pandemia?

-Lo que estamos viendo es que lo híbrido, lo flexible vino para quedarse, este va a ser el futuro del trabajo. No es algo como que hoy día pasó la pandemia y vamos a volver a trabajar de la misma manera. Eso no va a pasar más. Primero, partió la pandemia todos nos fuimos a la casa, las empresas dijeron todos trabajan desde la casa y no estábamos preparados para eso. Fue tan así que la gente estaba en su casa trabajando, pero no estaba asegurada, y hubo leyes que hubo que cambiar. En esos ensayos forzosos que nos llevó esta pandemia, descubrimos una nueva metodología de trabajo (...) Lo que estamos descubriendo y comprobamos, es que independiente del teletrabajo, la gente necesita un lugar para juntarse, crear, para estar en contacto socialmente y eso puede ser 1, 2 o 3 veces a la semana. Creemos que es fundamental lo que hacemos, porque estamos resolviendo un problema que existe en el mundo de las oficinas. Podemos entregar este servicio y la flexibilidad que un arriendo oficial de oficinas no lo permite.

Pero de todas maneras, ¿Cómo los ha impactado la pandemia?

-Nos impactó, efectivamente, como a todas las empresas. No fue muy ajeno, sobre todo porque tenemos contratos a largo plazo y tenemos compromisos que tenemos que cumplir. Al mismo tiempo, pudimos reaccionar de cara a nuestros miembros, que son nuestros socios estratégicos, y las empresas que toman WeWork. A algunos pudimos darle concesiones, a algunos pudimos darle algunas facilidades. Con todo eso, diría que logramos ajustarnos porque veníamos de mucho cambio. Lo que sacamos en limpio, es que con todos esos cambios, logramos reducir muchos costos, los cuales operacionalmente nos vino a dar un poco de respiro en estos años de pandemia. Podemos decir que ya empezamos a ver un refresh o ya podemos ver que estamos saliendo de esto, por algunos ajustes. Hicimos ajustes organizacionales, operacionales, también conversar con nuestro proveedores, para ver de qué forma podíamos llegar a un mejor acuerdo y ayudarnos financieramente. Conversar con los dueños de edificios para ver como podíamos llegar a un mejor acuerdo, para que en tiempos de pandemia tuviéramos una carga financiera más liviana, y eso nos está permitiendo seguir con el plan estratégico a cinco años.

Ya que tocó el tema, ¿Cuáles son los ajustes que han tenido que hacer para seguir adelante en medio de este escenario?

-Los ajustes los veníamos haciendo por una reestructuración organizacional que estaba teniendo la compañía para poder ser rentable a cinco años. La estrategia que definimos era a cinco años y ahora nos quedan tres. Eso nos permitió tener una organización mucho más liviana y ser aún más eficiente con muchos recursos. Muchas empresas están volviendo a la oficina, y nos estamos preparando para seguir con una operación acercándose a la normalidad.

¿La pandemia aceleró el proceso de reajuste de la compañía?

-La pandemia vino a acelerar el nuevo formato de trabajo. Esto de lo híbrido, lo flexible es algo que no va a cambiar. De los estudios que sacamos, el 30% de la fuerza laboral se demoraban hasta 3 horas en llegar al trabajo antes de la pandemia. Esas personas no van a ir todos los días al trabajo, o van a ir una o dos veces a juntarse para trabajar en conjunto. Hay otras cosas que hoy se están valorando más. A lo mejor ese tiempo de trayecto, hoy lo puede aprovechar haciendo deporte, en desarrollo personal o para estar con la familia. Ojalá eso de estar en diferentes puntos donde a 15 minutos o media hora llegar a un lugar de trabajo, y creemos que ahí podemos ayudar.

¿Hubo recortes de empleo en WeWork a propósito de la pandemia?

-Tuvimos varios reajustes y dentro de eso hubo un ajuste organizacional. El cual se hizo en base a la mayor productividad de la compañía. Esto venía alineado de lo que veníamos realizando previo a la pandemia, y justo calzó con la pandemia que vino a acelerar un poco más estos cambios. Veníamos de este plan que nos quedan 3 años por recorrer, donde creemos que los ajustes que se hicieron es en base a tener una organización mucho más eficiente y productiva, y utilizando mucho más lo digital.

¿Hubo que hacer términos anticipados de contrato?

-No hemos tenido que hacer términos de contrato, porque nuestros contratos son a largo plazo. Lo que sí hemos tenido conversaciones con nuestros socios estratégicos que son los dueños de edificio, de qué manera podemos trabajar en conjunto para poder tener mayor facilidad de pago o algunas concesiones que nos ayude financieramente para poder seguir. Nuestros contratos son muy a largo plazo, no como los contratos o membresías que podemos ofrecer a las compañías que son más flexibles... En cuanto a nuestros miembros en diciembre de 2019, antes de la pandemia, la ocupación de nuestros espacios era de un 88%, y ahora está llegando al 50%.

¿Cómo están las finanzas en Chile a propósito de estos cambios y de la pandemia?

-Nos vimos afectados como negocio, porque tuvimos y sentimos un impacto con la pandemia. Por supuesto que algunas empresas dejaron de usar nuestros servicios, a algunas tuvimos que darle concesiones y facilidades, lo cual nos vino a impactar. Creo que a medida que la tasa de vacunación ha avanzado y de las reuniones que hemos concertado, hoy estamos viendo una reactivación. Estamos cerrando una mayor cantidad de contratos o las empresas se están atreviendo más a este tipo de formato. Somos líderes en lo flexible y en lo híbrido. Las empresas están llegando más, de hecho el mes pasado tuvimos 120 contratos nuevos. Lo que nos apoya es este nuevo joint venture que tuvimos con Softbank que también nos vino a ayudar a mantener el camino hacia la estrategia a cinco años.

Se puede cuantificar en números en cifras, el impacto de la pandemia en el país

-Ese número no lo manejamos. Pero lo que sí te puedo decir es que el trimestre pasado fue el mejor trimestre de WeWork a nivel global en términos financieros. Eso es súper potente. Hoy el 50% o 60% de los contratos que se están firmando son de grandes empresas. Estamos viendo una reactivación económica a nivel global.

¿Cuáles son las expectativas que tienen para lo que queda del año?

-La misión nuestra y lo que estamos haciendo es reunirnos, ojalá, con todas las empresas de Chile. Más que ellos vayan a tomar el servicio nuestro, es tener estas conversaciones con ellos, para aprender de ellos, cómo ven el futuro del trabajo y nosotros traspasarles el conocimiento que hemos estado desarrollando. Es súper importante la retroalimentación de todo tipo de empresa e industria, porque de esa forma podemos determinar cuál será la mejor forma de retornar al trabajo. Con los espacios que tenemos, con las distintas ubicaciones que tenemos, podemos ofrecer a las empresas que puedan probar el servicio, y las empresas pueden ir revisando este formato. Estamos proponiendo esto de lo híbrido y lo flexible, hacerlo real.

¿Estos cambios que están ocurriendo en la forma de trabajar lo ven como una oportunidad para WeWork?

-Así lo vemos, porque cada vez mayor cantidad de empresas nos buscan. Incluso el mundo inmobiliario se está reinventando. Lo que llamamos espacio de oficina normal, hay muchas empresas que están dejando esos espacios. Lo más probable es que un edificio completo donde trabajaban 500 o mil personas, no van a volver esas 500 o 1.000 personas. Esos espacios hay que reconvertirlos y ver cómo los reinventamos. Ahí es donde podemos ser un aporte para la industria del real estate. Efectivamente sabemos cómo hacerlo, manejamos tecnología. Tenemos un producto que acabamos de lanzar que se llama all access. Este producto a través de la misma app puedes determinar que una persona tenga la tarjeta para acceder. Con esta tarjeta puedes acceder a cualquier WeWork del mundo. Una empresa le puede pasar esta tarjeta a un colaborador y el colaborador puede decidir a qué WeWork ir.

¿No ven un riesgo en el aumento de la tasa de vacancia de oficinas a propósito de los cambios en la forma de trabajar?

-La vacancia aumentó, pero así y todo Chile es muy conservador en esto. Antes la vacancia era alrededor de un 4,5%, hoy está en torno al 8%. Así y todo es la más baja de Latinoamérica. Tenemos que ver la oportunidad sobre como el futuro del trabajo se desarrollará, y en base a eso tenemos que trabajar. A lo mejor es el momento de que esta industria utilice mayor tecnología, de que pueda atreverse a desarrollar otras cosas. A lo mejor lo que estamos buscando es descentralizar nuestra operación. Hoy tenemos cinco edificios, incluso uno lo abrimos en pandemia y viene otro en pandemia. Queremos distribuir la mayor red de WeWork dentro de Santiago, para que se cumpla lo que estoy diciendo, y que las personas no tengan que caminar más de 15 o 30 minutos.