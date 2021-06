Los chilenos han retirado desde las AFP un monto superior al PIB anual de Bolivia

Aunque no existe certeza alguna respecto de si habrá o no un cuarto retiro de fondos desde las AFP (incluso hay quienes promueven el retiro del 100%), los giros correspondientes al primer, segundo y tercer proceso continúan sin cesar.

Y vaya que si hay liquidez en la economía.

De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Pensiones, los trabajadores en Chile han retirado nada más y nada menos que US$ 48.715 millones desde las administradoras, una cifra tan grande como la magnitud de la crisis.

Para ponerlo en perspectiva, el monto es superior al PIB anual de Bolivia (unos US$ 43.000 millones) y no demasiado inferior al de Uruguay (US$ 55.000 millones).

El sistema registra 24,7 millones de operaciones de pago por retiros de fondos, según la autoridad.

Con datos al 30 de mayo, en el marco del primer, retiro 10.726.457 afiliados y beneficiarios ya cuentan con sus pagos al día. Para esto, se han desembolsado US$ 20.772 millones, con un monto promedio de $ 1.414.479 por persona.

Respecto del segundo retiro, 8.209.435 personas han recibido sus pagos, proceso que ha movilizado US$ 16.441 millones. El pago promedio es de $ 1.462.800 por persona.

El tercer retiro, en tanto, registra el pago de ahorros previsionales a 5.767.192 personas, con un monto promedio de $ 1.456.747. Esto ha significado pagos por US$ 11.502 millones.

Provida y Habitat son las que más pagos han realizado a la fecha.