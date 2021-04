Los planes de Yáneken, la ex Belsport que busca quedarse con la distribución de Apple en Chile

Yáneken -la ex Belsport, que pasó a llamarse así tras la fusión con IGS- está ad portas de dar uno de los saltos más importantes en su trayectoria empresarial: adquirir Reifschneider y, con ello, pasar a ser uno de los principales distribuidores de productos Apple en Chile.

Se trataría en realidad de un segundo hito en apenas meses, luego que, en 2020, la empresa acordara su fusión con IGS, grupo de representación de marcas que, entre otras, incluye a Crocs y Bamers en su portafolio. Pero cuando el plan era consolidar la fusión, vino la crisis y con ello, un cambio de planes.

Pero eso no significó que dejaran de crecer. Prueba de ello es este acuerdo para adquirir la red de distribución de Reifshcneider. La compra, debe todavía ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), lo que está en trámite. Pero, de obtener luz verde, permitiría a este grupo de retail, dedicado principalmente a la distribución de productos de vestuario y calzado, saltar a otra liga, diversificarse y potenciar su plan de crecimiento.

Al menos, así lo ve Sebastián Gebhardt Rishmagüe, gerente comercial y principal vocero de Yáneken. En entrevista con PULSO PM, el joven ejecutivo detalla cuáles son los planes que tienen con la marca Apple, cómo se han visto afectados por la pandemia y qué hitos tienen en el horizonte para el largo plazo.

“Nosotros, pese a la pandemia, hemos seguido pensando en cómo ir más allá. Y creímos que estamos demasiado indexados a los rubros de vestuario y calzado. Eso nos acomoda, pero en épocas de incertidumbre, uno empieza a pensar por ejemplo lo que pasó ahora, que toda nuestra oferta fue calificada de no esencial. Y revisamos un montón de industria y nos dimos cuenta que nos calzaba el rubro de tecnología, y particularmente en los productos Apple, que sentimos que entendimos bien la marca. Entonces, comenzamos a buscar alternativas y en 2020 se presentó la oportunidad, así que llegamos a acuerdo con la gente de Reifschneider”, explica Gebhardt, quien agrega que las conversaciones comenzaron a mediados de 2020.

Según Gebhardt, el enfoque del negocio con Apple, una vez que la Fiscalía lo apruebe, es subir a Apple al carro de Yáneken y no necesariamente ser el más grande, pues MacOnline tiene un rol bastante fuerte. Por ahora, no se ha decidido si mantendrán las marcas de Reifschneider, como Reifstore. “Que sea lo más parecido posible en términos de experiencia a lo que es cuando uno va a comprar a Apple en Estados Unidos. Nuestro objetivo es acercar lo más posible la experiencia a eso”, indica.

Sebastián Gebhardt, gerente comercial de Yáneken.

“Apple es la marca más valiosa del mundo, es líder indiscutido y nosotros como Yáneken, creemos que hace buen calce con lo que nosotros queremos lograr. No solo por la calidad de los equipos, sino también porque se preocupan por la posventa y la experiencia del cliente. Por ello, siempre fue nuestra primera opción”, complementa. Además, dice que Apple fue parte importante de las conversaciones. “Son muy rigurosos sobre quién los distribuye. Ellos tienen categorías de distribuidores y Reifscheider y MacOnline son lo que se llama Apple Premium Reseller. Para eso, tuvimos que pasar por una validación, y que nos dijeran que como Yáneken estábamos preparados para absorber este negocio”, explica sobre el rol que tuvo el grupo estadounidense en este negocio.

Los planes de Yáneken

El tamaño de Yáneken es sumamente relevante en el segmento deportivo en Chile. Tanto así, que según los datos que manejan, aproximadamente una de cada cuatro zapatillas que se venden en Chile son comercializadas por ellos. Es un peso de mercado que les satisface, pero que no los tenía conformes, sobre todo con los cambios que estaban dándose en ese mercado.

“Estaba ocurriendo que, por ejemplo, se fue de Chile VF, que era dueña de diversas marcas como North Face, Timberland, Vans y otras. Nike se va a ir de la región, Under Armour también se fue, etc. Entonces, nos sentamos y nos preguntamos ¿qué podemos hacer para no estar tan expuestos a estas decisiones? Y se nos presentó la opción de la fusión con IGS, que opera marcas como Crocs, Bamers y Oakley y que nos abría el mundo de tener marcas propias y ser distribuidor en Chile de marcas internacionales. Allí se gesta esa fusión”, agrega el gerente comercial de Yáneken.

Esto, además, les permitió fortalecerse justo en un proceso en que diversas marcas internacionales están abandonando la región para quedarse solo con distribuidores locales. Y como estas marcas buscan seguir vendiendo en la región, deciden elegir representantes exclusivos que no solo calcen con su propuesta de valor, sino que también tengan cierto grado de solidez. Esto se ha acentuado en los últimos meses, detalla Gebhardt.

Pero en su caso, más que salir a buscar nuevas marcas, 2020 era un año para consolidar las marcas que adquirieron con la fusión con IGS. “Para nosotros fue importante habernos quedado con marcas como Oakley o Crocs, esta última que está pasando por un momento inigualable en el mundo. Entonces el plan era consolidar lo que ya teníamos como grupo, sacarle partido. Entonces, tenemos planes super expansivos de lo que es Oakley o Crocs, y le estamos dando una vuelta a Bamers”, plantea.

La crisis sanitaria

Pero entonces vino la pandemia.

“Ha sido duro, como para todo el retail. No te digo que hemos sido los más golpeados, porque hay industrias que también lo han pasado mal. Pero creo que hemos reaccionado bien, en el sentido de adoptar las medidas sanitarias lo más rápido posible. Pero en lenguaje coloquial, creo que salimos jugando. Ajustamos nuestros planes, no tuvimos que cerrar tantas tiendas, de hecho fueron muy pocas, y hacia el tercer y cuarto trimestre volvimos a abrir tiendas”, recuerda Gebhardt.

Además, fortalecieron su canal digital, mediante sistemas y herramientas que permitan escalar la solución cuando hay períodos de alta demanda. “La pandemia fue como un Cyber Day permanente”, dice, y añade que como toda la industria, enfrentaron algunos problemas como demora en envíos y servicio al cliente, lo que cree que ocurrió por el fuerte crecimiento del canal.

“El desafío nuestro ahora no es solo vender digital, que siento que con la pandemia y el estallido social se forzó mucho la venta del físico al digital. Pero creemos que ese enfoque es un poco miope y cortoplacista, porque la tienda física tiene un rol super relevante en el ecosistema. Lo que buscamos es que los dos mundos sean omnicanal, que el cliente no sienta tanto la diferencia entre uno y otro”, sostiene el ejecutivo.