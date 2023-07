Mario Marcel por proyecto de pensiones: “No puede ser que (...) esta reforma lleve ocho meses en el Congreso sin votarse”

Este martes por la tarde comenzará a votarse en particular la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Previo a que se retome la discusión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que el Ejecutivo busca que se avance en este proyecto, que lleva ocho meses sin mayores avances en el Congreso.

“Tenemos que tener claro cómo queremos dimensionar cada uno de los componentes de cuenta más individual y el otro componente de seguro. Y asegurar que el sistema sea sostenible. El gobierno busca darle un cauce a esta discusión. No puede ser que tengamos una discusión de esta reforma tan importante que lleve ocho meses en el Congreso sin votarse. ¿Cuál es la lógica de que una reforma tan importante no comience a votarse? Esa es la función del Congreso, es votar proyectos de ley. El gobierno ha tratado por todos los medios de generar espacios de diálogo, de negociación, de acuerdo, y que la reforma vaya avanzando. No que esté empantanada esperando una señal que llegue de alguna parte”, señaló Marcel en Radio Infinita.

Y agregó que “más allá de que algo ha sido icónico, tenemos que tener claro cuál es el objetivo de esta reforma, que es mejorar las pensiones futuras y las actuales. Y hacerlo a través de un sistema que sea sostenible en el tiempo. O sea, hacer cambios que permitan que esas mejoras se puedan sostener en el tiempo. Dentro de eso, las propuestas que hay de reorganización de la industria tienen que ver con cómo generar más competencia en la industria de pensiones, y cómo hacer rendir más los ahorros de los trabajadores. En el caso de la cotización adicional, es que en primer lugar con una tasa de cotización de 10% no es posible financiar mejores pensiones en el futuro. Fue uno de los grandes errores de la reforma ya en los años 80, mucho más lo es ahora”.

También abordó uno de los puntos que ha generado más discusión, que tiene que ver con las cuentas nocionales, y sostuvo que “en el caso de la cotización adicional del 6%, el gobierno ha planteado que esto vaya a un seguro social que permita compensar ciertos riesgos. Ese seguro tenía este componente más colectivo, y uno más individual, que buscaba que todos se beneficiaran de esta cotización adicional. Se le dio la forma de cuentas nocionales, pero más allá de esa forma, tenemos que tener claro que dentro de ese seguro se buscaba un beneficio que iba a una cuenta individual. Entonces, cuando hablamos y discutimos de cambiar la fórmula de las cuentas nocionales por cuentas de capitalización, eso no es del todo ajeno al diseño que tenía el gobierno”.

Reforma tributaria

El gobierno también impulsa un pacto fiscal, y ha sostenido reuniones con diversos actores. Además, no ha descartado presentar el proyecto de reforma tributaria propiamente tal en marzo de 2024. El ministro insistió en que se requiere de una reforma impositiva.

“Lo que hemos planteado y fue parte del planteamiento que le hicimos a la CPC, fue incluir dentro de la reforma tributaria una serie de medidas favorables a la inversión. Tenemos que tener claro que cuando se habla de incentivos a la inversión en política pública, normalmente estamos hablando de incentivos tributarios. Tenemos que hacer una reforma tributaria de alguna característica. Podremos discutir el contenido, pero sin una reforma tributaria no tenemos dónde incorporar esos incentivos a la inversión”, señaló el secretario de Estado.

Asimismo, indicó que “si queremos hablar de que aumente la recaudación me imagino que no estamos pensando que se pague más IVA, o que sean los sectores medios los que financien un esfuerzo para aumentar la PGU. Yo creo que eso sería muy difícil de poder aceptar para la ciudadanía. Me parece que es una cuestión de sentido común. Aquí lo importante no es tanto lo que piense yo, o el presidente de la CPC, o el líder del partido A, B o C. Lo que hemos planteado es que tratemos de generar cifras que sean lo más objetivas posibles en torno a esto”.

También indicó que el gobierno tiene una meta de recaudación en torno a 2,5 puntos del PIB.

“Las propuestas que hizo el Presidente en el mensaje del 1 de junio en materia de gasto, hemos presentado en todas las reuniones un cuadro bien claro, que es del orden del 2,5 puntos del PIB. Si a esto le consideramos para su financiamiento la posibilidad de implementar el potencial de crecimiento y reasignaciones de recursos, probablemente podamos reducir esa cifra cercana al 2%. Lo que tenemos por delante es un desafío que no es inconmensurable”, dijo Marcel.

Por último, indicó que habrá reuniones con otros partidos políticos, tal como ocurrió con Evópoli la semana pasada. Está en carpeta un encuentro con Demócratas en los próximos días, y espera poder reunirse con RN, para poder alcanzar un pacto fiscal.