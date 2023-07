Reforma previsional: Chile Vamos anticipa su rechazo a las normas que se votarán este martes en la Comisión de Trabajo de la Cámara

Finalmente este martes se iniciará la votación en particular de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en una sesión que está citada entre las 17.30 y 19.30 horas.

Según el primer punto del cronograma que fijó el presidente de esa instancia, Juan Santana (PS), lo que se partirá votando este martes son “las denominadas normas espejo, que son normas que son similares a la legislación actual, y donde creemos algunos, no debiese haber conflicto entre oposición y oficialismo”, sostuvo el diputado la semana pasada.

Básicamente son normas que se encuentran en la legislación vigente, en el DL 3.500, y por eso mismo desde el gobierno estiman que no debería haber mayor disputa con la oposición. Sin embargo, desde Chile Vamos no opinan lo mismo y desde ya anticipan que van a rechazar todas esas normas, porque si bien no se votará directamente por un artículo que diga textual que se está derogando el DL 3.500, los diputados de ese conglomerado consideran que aprobar tales normas cumpliría el mismo objetivo.

“Vamos a votar en contra, porque no somos partidarios de eliminar el DL 3.500, y si empezamos a copiar el DL 3.500 es asumir la derogación inmediatamente”, afirmó el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, integrante de la Comisión de Trabajo.

A lo mismo apuntó el diputado Cristian Labbé (UDI). “La oposición va a rechazar, porque esto es un artilugio que está utilizando el gobierno en esta reforma de pensiones para derogar el DL 3.500, y esa es una de las cosas que está buscando este gobierno para poder dejar caer todo el sistema”, sostuvo el parlamentario, también integrante de la Comisión de Trabajo.

Así las cosas, la votación no parte en un ambiente de consenso ni de acuerdos. De los trece integrantes que hay en la Comisión, seis son oficialistas, por lo que se prevé que van a apoyar las normas del gobierno; otros cinco diputados son de Chile Vamos, quienes adelantan que rechazarán este martes; y se espera que los dos diputados restantes, Alberto Undurraga (DC) y Héctor Ulloa (Ind-PPD), voten en bloque.

El gobierno necesita al menos un voto adicional a los seis diputados oficialistas para poder aprobar sus normas, ya que las propuestas obtienen el visto bueno con mayoría simple, esto es, con siete votos. Hasta este lunes estaba previsto que el diputado Undurraga no asistiría a la sesión de este martes por temas personales, por lo que sería reemplazado por otro parlamentario de la falange. En todo caso, desde el oficialismo proyectaban que Undurraga y Ulloa apoyarían las normas. Consultados ambos al respecto, no se refirieron al asunto.

Del lado del Ejecutivo, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se reunió este lunes con diputados oficialistas de la Comisión de Trabajo. Tras la cita, explicó que este martes “se va a empezar a discutir y votar en particular uno de cuatro temas que se han programado para las siguientes cuatro semanas legislativas”.

Jara detalló que lo que se votará este martes son las “normas espejo”, y las definió así: “Son algunas normas que, estando en el DL 3.500, pasan a la nueva institucionalidad del sistema de pensiones”. Asimismo, dijo que “en las próximas tres semanas, tenemos agendadas votaciones de temas que tienen que ver con la cobranza previsional, el ahorro previsional voluntario, y otras normas generales, en las cuales esperamos que no haya muchas diferencias, porque son normas que recogen tanto experiencias que han puesto sobre la mesa los expertos, como asimismo de proyectos de ley anteriores”.

La ministra del Trabajo agregó que “estamos todavía dialogando con la oposición para poder destrabar los dos puntos centrales, que son la reorganización de la industria, separando las funciones; y por otro lado, el destino del 6%, que para el gobierno tiene como objetivo poder mejorar el monto de las pensiones de los actuales y futuros pensionados, y en particular, de las mujeres”.

Por su parte, el diputado Labbé señaló que “nosotros estamos siendo citados bajo la misma citación que se hizo el martes pasado, eso quiere decir que el gobierno no ha acogido ninguna opinión de ningún experto, no ha acogido ninguna de las opiniones que nosotros le hemos dado en su momento en la Comisión, entonces, por ende, el gobierno sigue insistiendo en su proyecto refundacional de la reforma de pensiones, y en definitiva, nosotros vamos a seguir en consecuencia lo que habíamos planteado en la sesión anterior: que vamos a rechazar todo lo que venga del gobierno que no tenga una propuesta en donde se haya escuchado a los miles de chilenos que hoy día quieren cotizaciones en sus cuentas individuales, y no el proyecto refundacional que hoy día el gobierno está tan empecinado por sacar adelante”.