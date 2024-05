OpenAI y News Corp, propietario del WSJ, llegan a un acuerdo sobre contenidos valorado en más de US$ 250 millones

El propietario del Wall Street Journal, News Corp, alcanzó un importante pacto de licencia de contenidos con la empresa de inteligencia artificial (IA) generativa OpenAI, con el objetivo de sacar provecho de una tecnología que promete tener un profundo impacto en la industria de la publicación de noticias.

El acuerdo podría superar los US$ 250 millones a lo largo de cinco años, incluyendo compensaciones en efectivo y créditos por el uso de la tecnología de OpenAI, según personas familiarizadas con la situación. OpenAI utilizaría contenidos de las publicaciones de noticias de News Corp dirigidas al consumidor, incluidos archivos, para responder a las consultas de los usuarios y entrenar su tecnología.

Los términos de los acuerdos de licencia de contenidos entre editores y OpenAI no son públicos, pero el de News Corp es uno de los mayores, si no el mayor, alcanzado hasta la fecha.

“El pacto reconoce que el periodismo de calidad tiene un precio”, declaró el miércoles el director ejecutivo de News Corp, Robert Thomson, en un memorándum dirigido a los empleados. “La era digital se ha caracterizado por el dominio de los distribuidores, a menudo a expensas de los creadores, y muchas empresas de medios de comunicación han sido barridas por una marea tecnológica sin remordimientos. Ahora nos toca a nosotros aprovechar al máximo esta oportunidad providencial”, añadió.

Las acciones A de News Corp subieron un 7,1% en las operaciones posteriores al cierre del miércoles.

El auge de las herramientas de IA generativa, como el chatbot ChatGPT de OpenAI, está a punto de transformar el negocio editorial. Las empresas de IA están ávidas de los contenidos de los medios editoriales, que pueden ayudarles a perfeccionar sus modelos y crear nuevos productos, como las búsquedas basadas en IA.

Los medios editoriales quieren asegurarse un pago considerable por el uso de su propiedad intelectual, lo que da lugar a negociaciones complejas y a veces tensas en todo el sector. Muchos periodistas, por su parte, están preocupados por el impacto de la IA en los puestos de trabajo de las redacciones, cuyas filas ya se han visto mermadas por años de recortes.

El acuerdo entre News Corp y OpenAI es el último ejemplo de los distintos enfoques adoptados por los medios editoriales para hacer frente al auge de la IA generativa.

News Corp se une a una lista cada vez mayor de medios editoriales que han llegado a acuerdos comerciales con OpenAI, entre ellos la matriz de Politico y Business Insider, Axel Springer, Associated Press (AP), Le Monde, Financial Times (FT) y Dotdash Meredith, de IAC, propietaria de publicaciones como People y Better Homes & Gardens.

Otros medios editoriales, como el New York Times, han optado por recurrir a los tribunales contra OpenAI y su patrocinador, Microsoft, alegando que sus contenidos se utilizaron sin permiso para entrenar herramientas de inteligencia artificial y ofrecer respuestas a los usuarios. OpenAI afirma que la demanda carece de fundamento.

Entre los otros acuerdos de publicación que OpenAI ha cerrado, el pacto de tres años con Axel Springer, que incluye el uso de su contenido tanto para formación como para visualización, tiene un valor de al menos US$25 a US$ 30 millones en tres años, según personas relacionadas con los acuerdos. El FT, cuyo acuerdo también incluye tanto la visualización como la formación, tiene un valor de entre US$5 y US$ 10 millones al año, de acuerdo a otra fuente relacionada con el asunto.

El acuerdo con AP, de unos pocos millones al año, se centra más en el uso de archivos de texto para formación. La organización de noticias está en conversaciones con OpenAI sobre el uso de su contenido para visualización, según otra persona.

Antes de que el Times presentara su demanda contra OpenAI y Microsoft a finales del año pasado, la casa editorial y OpenAI habían discutido un acuerdo de licencia de decenas de millones de dólares al año, según personas familiarizadas con el asunto. Pero las conversaciones se vinieron abajo cuando OpenAI añadió una cláusula que podría absolver a Microsoft de algunos riesgos legales, dijeron las personas.

El acuerdo al que News Corp llegó con OpenAI garantiza que los contenidos no estarán disponibles en ChatGPT inmediatamente después de su publicación, según una persona familiarizada con el acuerdo. Además de proporcionar contenidos, News Corp compartirá su experiencia periodística con OpenAI, según las empresas.

News Corp es propietaria de varias publicaciones de noticias en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Su mayor motor de beneficios, Dow Jones & Co, alberga el Journal, Barron’s y MarketWatch. Otras propiedades de News Corp son el New York Post, el Times de Londres, el Sun y el Australian. El contenido de otras unidades, como la herramienta de investigación Factiva o la editorial de libros HarperCollins, no está incluido en el acuerdo de OpenAI.

“Juntos estamos sentando las bases de un futuro en el que la inteligencia artificial respete, mejore y mantenga los estándares del periodismo de primera clase”, declaró Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

Muchas de las conversaciones que OpenAI está manteniendo con los medios editoriales se centran en el futuro uso de sus contenidos informativos en las respuestas a las consultas. Las conversaciones se producen en medio de la preocupación de que las herramientas de búsqueda basadas en IA de OpenAI o Google de Alphabet, ofrezcan respuestas completas basadas en el contenido de las noticias, eliminando la necesidad de que el usuario haga clic en el enlace de un artículo y privando a los medios de comunicación de tráfico e ingresos por publicidad.

OpenAI pretende desempeñar un papel clave en la respuesta a las consultas de noticias de los usuarios, y tiene previsto atribuir información a los socios editoriales a través de una serie de enlaces situados debajo de un resumen que aparece en respuesta a las consultas, según personas relacionadas con el asunto. OpenAI planea complementar los resultados de las búsquedas con información de Bing, de Microsoft, dijeron.

Una futura versión de ChatGPT podría mostrar los logotipos de las publicaciones cuyo contenido aparezca en la respuesta a una consulta del usuario, así como enlaces a sus sitios web, según las maquetas que OpenAI mostró al menos a una publicación.

No será fácil plantar cara a Google, que lleva dos décadas dominando las búsquedas. Otras empresas de IA están entrando en la batalla de las búsquedas, como Perplexity, respaldada por Jeff Bezos. Pero crear un índice que se actualice con frecuencia en un número suficiente de sitios web para que resulte útil es difícil, sobre todo cuando se trata de responder a preguntas sobre algo que acaba de ocurrir.

Google, por su parte, declaró a principios de este mes que a finales de año mostrará respuestas basadas en IA a miles de millones de personas que utilizan su motor de búsqueda homónimo, lo que refuerza su apuesta por la IA generativa.

Los medios editoriales llevan más de una década lidiando con gigantes tecnológicos, sobre todo con Facebook y Google, cuyas remuneraciones y ajustes algorítmicos afectan a las empresas de medios de comunicación. Los gigantes tecnológicos acabaron obteniendo la mayor parte de los ingresos de la publicidad en línea, mientras que muchas publicaciones vieron menguar sus ingresos por publicidad impresa.

Algunos directivos de medios de comunicación se arrepienten de no haber negociado con más dureza hace unos años y ahora quieren adoptar una postura más firme frente a la IA, pero perder los ingresos potenciales de las licencias también es un gran riesgo.

“Me interesa encontrar acuerdos con todo el mundo”, comentó en una entrevista el director general de Le Monde, Louis Dreyfus, refiriéndose a las empresas tecnológicas. “Sin acuerdo, utilizarán nuestros contenidos de forma más o menos rigurosa y más o menos clandestina sin ningún beneficio para nosotros”, agregó.

Otros ejecutivos no están dispuestos a hablar del futuro hasta que resuelvan el uso de sus contenidos para entrenar la primera ronda de modelos de IA.

“El entrenamiento original fue una violación de los derechos de autor y requiere una compensación, y cualquier discusión sobre el uso futuro viene después de un reconocimiento de ese hecho”, aseguró Vivek Shah, CEO de la editorial digital Ziff Davis, propietaria de marcas como Mashable y BabyCenter. Según Shah, la empresa ha mantenido conversaciones con varias compañías de IA, entre ellas OpenAI, pero aún no ha llegado a un acuerdo.

The Washington Post, uno de los mayores editores de noticias que aún no ha llegado a un acuerdo con un actor importante de la IA, está “en el mercado de las asociaciones significativas de IA”, aseguró William Lewis, CEO del Post y exeditor del Journal.