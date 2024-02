Las tarifas internacionales de los fletes marítimos empezaron durante 2023 su proceso de normalización, luego de dos años de alzas constantes que dejaron los resultados de las empresas navieras en niveles históricos. En ese contexto, la Compañía Sudamericana de Vapores ha visto una reducción en sus ganancias, pero aún para este 2024 los dividendos a repartir podrían seguir por sobre los US$1.000 millones.

Entre enero y septiembre de 2023, las ganancias de Vapores llegaron a US$257 millones, un 94% menos que lo obtenido en el mismo periodo de 2022, cuando estas llegaron a US$4.337 millones. Y para el cierre de 2023, la reducción se habría consolidado.

Pese a conflicto en el Mar Rojo, Vapores aún podría repartir un jugoso dividendo en 2024

Esta semana, Hapag-Lloyd, la naviera alemana en la que Vapores posee el 30% de la propiedad, publicó sus resultados preliminares del 2023, adelantando que el EBITDA del grupo ascendió a US$ 4.800 millones (4.500 millones de euros), una baja de 75% respecto del ejercicio previo, lo que “puede atribuirse en gran medida a las menores tarifas de flete resultantes de la normalización de las cadenas de suministro globales”.

Así, los ingresos disminuyeron a US$ 19.400 millones (US$ 17.900 millones de euros), es decir una caída de 48,1%. Esto se explicó “principalmente debido a una menor tarifa de flete de 1.500 US$/TEU (2022: 2.863 US$/TEU)”, mientras que “los volúmenes de transporte en el 2023 aumentaron en 0,5% a 11,9 millones de TEU (2022: 11,8 millones de TEU). El TEU es una unidad de medida equivalente a un container estándar.

En este contexto, el beneficio esperado para Vapores en 2023 disminuye, sin embargo existen una serie de razones por las cuales la compañía aún debe repartir dividendos con cargo a 2022. Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, detalla que con cargo al ejercicio 2022 aún faltaría un remanente de $5,39 (con crédito del 27%), que estimábamos se pagaba en octubre 2023, pero ahora con un tipo de cambio de $875 por dólar.

Esto se produce porque existen una serie de retenciones impositivas en Alemania, siendo la primera de 26% cuando Hapag-Lloyd le paga los dividendos a CSAV Alemania, y luego el monto no retenido corresponde al que CSAV Alemania entrega a CSAV Chile y ese nuevo monto tiene otra retención de 26% que es devuelto, pero en un plazo de 5 a 6 meses.

Bajo estos términos, Araya sostiene que, tomando como base la utilidad 2023 estimada de Vapores, con un tipo de cambio de $875 por dólar, “los dividendos a recibir en 2024 serían de $4,04 en mayo (con crédito de 27%) y $1,42 en diciembre (con crédito de 27%) con cargo al ejercicio 2023. Y a lo anterior le deberíamos sumar $8,15 en octubre provenientes del ejercicio 2022, también con crédito de 27%. En total, este 2024 la empresa repartiría $19 por acción”.

Así, este año la naviera repartiría US$1.045 millones. El Grupo Luksic controla la compañía con un 66,45% de las acciones, de las cuales Quiñenco - matriz de sus negocios no mineros-, posee el 25,21%, y las sociedades Inversiones Río Bravo e Inmobiliaria Norte Verde un 34,03%, y 7,21%, respectivamente. Con ese porcentaje, el Grupo recibiría US$694,9 millones en dividendos.

En 2021, Vapores repartió ganancias por US$ 620 millones, en 2022 de US$ 1.346 millones, y para 2023 los dividendos llegaron a US$ 1.669 millones.

Sin embargo, la cifra para este 2023 es especulativa, pues el conflicto en el Mar Rojo está golpeando a la alemana, y reconoció que “afectó negativamente a los volúmenes de transporte a finales de año, ya que el desvío de los barcos alrededor del Cabo de Buena Esperanza extendió los tiempos de viajes”. En su reporte preliminar, indicó que en el último cuarto del año, el EBITDA fue de 300 millones de euros, muy por debajo de los 3.800 millones de euros de igual periodo de 2022, y que el EBIT llegó a una cifra negativa de -200 millones de euros.

A pesar de la caída en las ganancias y el conflicto en el Mar Rojo, la acción de Vapores se empina 22,9% en lo que va del año, mientras que en 2023 anotó un alza de 17,3%.