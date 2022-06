¿Quién es líder de los trabajadores de Codelco?: Preside la FTC desde hace dos meses, es un ex PC y tiene un hermano detenido desaparecido

Pedro Adán Pantoja tiene hoy 94 años y en su vida tuvo cinco hijos, cuatro hombres y una mujer, junto a Flor Rivera.

Uno de esos hijos es Amador Enrique Pantoja, quien preside la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), la mayor agrupación sindical de Codelco, que este miércoles dirigió la primera paralización de la minera en casi dos décadas.

Otro de sus hijos, Sergio Amador Pantoja, es un detenido desaparecido que en 1974 era un conscripto de 19 años y cuyos restos, o parte de ellos, fueron encontrados a comienzos de los años 2000 por el juez Juan Guzmán.

La familia Pantoja Rivera era de izquierda y por esa razón, dice el timonel de los trabajadores del cobre, su casa fue allanada varias veces y sus integrantes, perseguidos tras el golpe de 1973. Es parte ineludible de la biografía de Amador Pantoja, analista de sistemas que entró a Codelco en 1988, que ha sido dirigente sindical por 25 años y que desde hace dos meses preside la FTC.

En octubre de 1974, Sergio Amador Pantoja era un conscripto del Regimiento Rancagua, de Arica, y junto a otro soldado, Juan Peña, fue sacado por personal de la Inteligencia Militar para un interrogatorio. Nunca volvieron. En 1975, Odlanier Mena, comandante de ese regimiento, más tarde jefe de la CNI, los acusó de deserción. En el 2000, el juez Guzmán buscaba los restos de los dos conscriptos en las cercanías de Putre y encontró una mano, dos costillas y partes de un cráneo y una columna. “Nos parece raro que en nuestra búsqueda siempre encontramos tierra removida”, acusó un decepcionado Guzmán en ese tiempo. El caso fue ilustrado luego en uno de los documentales del reconocido cineasta chileno Patricio Guzmán, recuerda Pantoja. La madre buscó incansablemente a su hermano durante treinta años, dice el sindicalista, quien agradece el tesón del juez Guzmán para dar con los restos de su hermano. Su padre, Pedro Pantoja, también trabajó en El Teniente y fue muy amigo de Héctor Olivares Solis, uno de los fundadores de la FTC y diputado socialista por cuatro períodos.

“Mi papá toda la vida se ha declarado socialista”, dice Pantoja. “Siempre hemos tenido una mirada de izquierda, no lo podemos negar”, dice el actual timonel de la FTC.

Presidente por un voto

Toda la familia Pantoja Rivera es de Rancagua. Los hermanos nacieron en el campamente de Sewell, relata el hijo hoy más conocido, quien entró en 1988 como operario a Codelco, luego fue mantenedor durante siete años y en 1996 incursionó en el mundo sindical. Tras perder una elección sindical, Pantoja fue ubicado en áreas de seguridad de la planta y luego fue ascendido a analista de gestión. Tiene 34 años en Codelco, está en el sistema de seguridad antiguo y este año cumplió 64 años. Ya está pensando en sus próximos pasos, dice, imaginando su futuro retiro. Pero por ahora dirige la FTC. Desde hace menos de dos meses.

“El Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre comunica a sus bases sindicales y a la opinión pública que, en sesión extraordinaria realizada el lunes 25 de abril de 2022, se reestructuró la mesa directiva de la organización”, comunicó la FTC ese día.

Pantoja asumió la presidencia entonces, en reemplazo de Patricio Elgueta, presidente de la FTC desde fines de 2019, cuando ocurrió la última elección de la federación.

22 DE JUNIO DE 2022/PUCHUNCAVI El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Amador Pantoja, ofrece un punto de prensa, en el primer día de paro de trabajadores de Codelco Ventanas, tras los anuncios de cierre de la planta, debido a la contaminación en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

La FTC es la mayor federación de trabajadores del cobre y por ello su nombre. Constituida en 1955, cuando aún no existía Codelco, hoy agrupa a 26 sindicatos y reúne a 126 dirigentes de esos sindicatos. Solo agrupa a sindicatos y trabajadores de Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, con 14 mil empleados propios, y tiene un consejo directivo nacional está formado por 15 personas, electas a fines de 2019 hasta 2023.

Esa vez, el consejo directivo eligió a Patricio Elgueta como presidente, en una cerrada competencia con Pantoja. El primero obtuvo ocho votos; Pantoja, siete. Según los estatutos de la organización, cada zonal elige a un número definido de representantes en el consejo directivo. Chuquicamata, la mayor, designa a seis integrantes; el zonal El Teniente, a cinco; y Salvador y Andina nominan a dos cada uno. Elgueta había llegado por Salvador. Pantoja era el presidente del Sindicato Unificado Sewell y Mina de la División El Teniente, donde coincidió hace años con el actual presidente ejecutivo (s) de Codelco, Andre Sougarret, ex gerente general y de operaciones del yacimiento subterráneo.

Pero la relación de fuerzas en la FTC cambió en abril de este año. Personas al tanto de la interna sindical en la FTC dicen que Patricio Elgueta, quien presidía la FTC, quiso postular al directorio de Codelco. La federación, según la ley de gobierno corporativo de la cuprera, tiene derecho a proponer una quina al Presidente de la República para uno de los nueve puestos en el directorio de Codelco. Otra es nombrada por los supervisores. De esa quina, cuatro son propuestos por cada zonal y el quinto lo propone el consejo directivo. Patricio Elgueta, entonces presidente de la FTC, quería ser uno de ellos y compitió con Mario Lobos, dirigente del zonal Chuquicamata. La mesa eligió a Lobos, pero Boric designó finalmente a otro candidato: Nelson Cáceres, presidente del Sindicato Industrial de Integración Laboral (SIIL) de División Andina.

La derrota de Elgueta, sin embargo, precedió el cambio de mando en la cúpula de la Federación. Pantoja dice que la FTC había decidido que el presidente del organismo no podía ser, a su vez, director de Codelco y por ello decidieron cambiar a su mandamás. Pantoja y Elgueta se volvieron a medir, como en 2019. Pero ahora la relación de votos se invirtió. El actual presidente de la FTC ganó por ocho votos contra siete. Y será el presidente hasta 2023.

Un ex PC por treinta años

Amador Pantoja militó durante tres décadas en el Partido Comunista, pero en el último refichaje de la militancia de los partidos decidió no hacerlo. “Hay diferencias que son normales”, dice sobre su decisión. Pero sigue estando a la izquierda, igual que la mayoría del consejo directivo de 15 miembros, de los cuales al menos dos de ellos se pronunciaron públicamente por José Antonio Kast en las últimas presidenciales. “En esto opera la democracia”, dice Pantoja, quien valora la que sus compañeros por Kast hayan declarado públicamente su opción.

El consejo directivo, en todo caso, se pronunció por la candidatura de Gabriel Boric y así lo recordó ayer el timonel de la FTC, quien personalmente no se ha desafectado de ese apoyo, cuando fue preguntado si estaba arrepentido de haber promovido la candidatura del actual Presidente. “Para ser bien sincero, voy a dar una opinión muy personal: no. Equivocados y también arrepentidos, para nada. Creemos en el gobierno de este joven y de esta juventud. Este país necesita de verdad cambios profundos, pero reiteramos: no se puede jugar al factor sorpresa, no le hace bien. Este gobierno necesita crecer, necesita avanzar y vamos a estar siempre disponibles”, dijo el miércoles, el día que comenzó el paro, en Radio Pauta.

Hoy lo reafirma: “Seguimos creyendo en estos cambios”, dice a Pulso. “Tengo años de experiencia y uno entiende de política y algunos pretenden usar este paro desde afuera”, agrega.

En la cúpula de la empresa dicen que Pantoja está en uno de los sindicatos más combativos de El Teniente, pero le reconocen sensatez en su labor dirigencial. El Teniente, recuerdan, no ha tenido una huelga desde la década de los noventa. No como ahora, que Codelco está en su primer paro nacional en años, dirigida por un histórico dirigente rancagüino que a esta hora está negociando con los directivos de la empresa el fin de la movilización.