Sigue disputa en familia Albala: socios del laboratorio que fabrica Tapsin y Armonyl rechazan millonaria demanda por herencia

Un nuevo capítulo en tribunales se ventila por estos días en la disputa por herencia que iniciaran los hermanos Alexa (32) y Ariel Albala Russo (29) en contra de sus tíos Fernando y Mónica Albala Chamudes, todos descendientes de Elías Albala Franco -químico farmacéutico y poeta-, quien en 1923 fundó Laboratorios Maver, compañía que fabrica Tapsin y Armonyl.

La trama del conflicto comienza el 11 de abril de 2022, cuando Alexa y Ariel Albala Russo, publicista y administrador de empresas, respectivamente, interpusieron en el 22º Juzgado Civil de Santiago una demanda de indemnización de perjuicios -asesorados por el abogado Juan Pablo Hermosilla- acusando haber sufrido una serie de “dinámicas de violencia intrafamiliar y discriminación sistemática” desde temprana edad.

Frente a las acusaciones, los hermanos Fernando y Mónica Albala Chamudes, representados por Jorge Meneses, socio de GQM Abogados, presentaron dos escritos el pasado 15 de junio, en el que cuestionaron duramente a sus sobrinos.

La defensa de Fernando Albala, socio y director de Laboratorios Maver sostuvo que ambos jóvenes incurrieron en “afirmaciones imprecisas, genéricas y falsas”, asegurando que la acción presentada se basa en supuestos hechos “inconsistentes y tendenciosos”.

“Los hechos relatados en la demanda se encuentran completamente alejados de la realidad y, además, –sin ninguna relación– se narran supuestos hechos de terceras personas totalmente ajenas a este juicio, con el solo afán de desprestigiar el buen nombre de la familia Albala. Es más, algunas de las personas mencionadas se encuentran fallecidas, lo que impide que se puedan defender”, sostuvo Fernando Albala a través de un escrito.

Por su parte, Mónica Albala Chamudes manifestó “su profundo pesar por la acción ejercida por sus sobrinos, toda vez que ella se funda en un relato falso y confuso, basado en hechos construidos e interpretados de mala fe”.

“La atenta y acabada lectura, y análisis de la demanda permite concluir, sin lugar a duda, que la acción deducida es meramente instrumental. Tanto es así que demandan una supuesta exclusión del patrimonio familiar, no siendo ellos titulares de pretensión legal alguna respecto de los bienes de mi representada”, añadió su abogado en su escrito.

Arremetida contra Hermosilla

Según la presentación de Fernando Albala, “el abogado Juan Pablo Hermosilla nuevamente vuelve a instrumentalizar el ejercicio de acciones jurisdiccionales a través de una infundada e infructuosa demanda, abusando de argumentos viscerales y de una narrativa pueril que termina por distorsionar, con fines ajenos a la recta administración de justicia, la historia familiar de los hermanos Albala Chamudes”.

En esa línea, agregó que “Hermosilla seguramente supuso –erradamente por cierto-, que el ejercicio instrumental de esta demanda forzaría algún tipo de negociación económica, aventurando que los demandados preferirían evitar la exposición mediática que subyace a los distorsionados hechos y crudo relato expuestos en la acción ejercida”.

“Hago presente al tribunal que no existe un conflicto de relevancia jurídica entre los hermanos Albala Chamudes, y que, por tanto, y conforme la acción intentada, además de infundada en los términos que se expondrán, resulta calumniosa y ejercida con el ánimo de generar daño, no justificará jamás un acercamiento económico”, acotó.

Violencia sicológica

Alexa y Ariel Albala Russo viven hace años en Miami, Estados Unidos. Conocen Italia, Francia y Turquía, y ambos tienen una vida de lujo y confort, describiendo sus experiencias en Instagram, sostuvo una de las fuentes consultadas. Según su perfil de LinkedIn, Alexa Albala es estudiante de arte y diseño de la Universidad Internacional de Miami. Aquí destaca también haber estudiado en la Universidad del Pacífico y luego haber hecho un intercambio a la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Su hermano, Ariel Albala, es embajador de EF Educación Internacional, plataforma que a nivel global ofrece viajes de estudio e intercambio cultural. Viaja constantemente entre Santiago y Miami.

Según el relato expresado por los hermanos Albala Russo, en su demanda, su padre Daniel constantemente era discriminado por el padre de éste. “No era raro que sus dos hermanos Mónica y Fernando, recibieran de regalo un auto último modelo, mientras que a Daniel su padre le regalaba un auto de segunda mano, aún cuando, como resulta evidente, lo económico nunca ha sido un problema para la familia Albala”, consignó el escrito.

“De la misma forma, tanto Fernando como Mónica podían recibir una propiedad al lado de la casa familiar, mientras Daniel no sólo no recibía propiedad alguna, sino que no estuvo ni considerado para ser vecino de su padre. Actualmente, Daniel no tiene ninguna propiedad a su nombre dentro de su patrimonio”, acotó el mismo documento.

La demanda agregó que Daniel entró a trabajar en la compañía como un empleado de planta, mientras que su hermano Fernando asumió un cargo gerencial. “Hoy, Fernando es socio y director de Laboratorios Maver, mientras que Daniel, quien trabajó prácticamente toda su vida en el laboratorio, no tiene siquiera acciones en el mismo”, dice el texto.

“Las dinámicas de violencia intrafamiliar, violencia psicológica y económica, la discriminación sistemática que han sufrido mis representados, desde su más temprana edad, es una práctica que lamentablemente viene desde hace tres generaciones y se ha perpetrado por parte de los tíos de mis representados, Fernando y Mónica, con todo el tronco familiar descendiente de Daniel Albala”, concluyó.