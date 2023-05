Quienes lideran en Chile los bancos de inversión de Wall Street que participarán en la negociación entre SQM y Codelco

Bank of America y Morgan Stanley manejan activos por billones de dólares. Manuel Irarrázaval lidera el área de recursos naturales para la región de BofA, banco que tiene una capitalización bursátil superior a US$ 220 mil millones. Asesorará a SQM. Pedro Jottar lleva casi dos años en Morgan Stanley, un banco de US$ 140 mil millones que trabajará con Codelco.