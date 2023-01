Reforma previsional: ministra del Trabajo asegura que están analizando minuta de acuerdo que presentaron diputados de cara a la primera votación

El gobierno espera que la reforma previsional se vote en general el próximo miércoles 25 de enero en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya cuenta con los votos para que se apruebe la idea de legislar, sin embargo, hasta ahora no habría unanimidad.

Esto, porque por un lado desde el gobierno buscan sentarse a negociar los detalles del proyecto de pensiones recién en la discusión en particular, pero por otro lado desde Chile Vamos no están dispuestos a aprobar nada antes de llegar a acuerdos. Por eso mismo tampoco hay absoluta certeza respecto a que la votación se vaya a concretar la próxima semana, aunque en principio sí debería realizarse.

Es en este contexto que durante este jueves la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió al asunto. La titular de la cartera comentó que el proyecto de ley ingresó hace tres meses al Congreso y que desde el gobierno han hecho una serie de presentaciones que comprometieron a los diputados. “Ha sido parte de los compromisos que hemos suscrito con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para poder habilitar la votación de la idea de legislar la próxima semana y esperamos que se pueda dar cumplimiento a ese itinerario”, dijo.

La ministra agregó que “sin duda para poder llegar a que este proyecto se convierta en ley, vamos a tener que conversar con la oposición y lograr un buen acuerdo, pero no tendría mucho sentido que hubiera una oposición para avanzar en la idea de legislar”.

Consultada respecto de si van a apoyar la minuta que distribuyó el diputado Alberto Undurraga (DC) junto al diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD), en base a conversaciones previas que sostuvieron con diputados RN y UDI, para ver si se puede llegar a un acuerdo más general entre el gobierno y Chile Vamos antes de la votación de la idea de legislar, la ministra respondió: “Tenemos un proceso de análisis en curso porque queremos llegar a un acuerdo, pero esto recién es la idea de legislar, entonces, más que ponerse de acuerdo o no en los contenidos, a nosotros nos interesa saber si la oposición está de acuerdo o no en la idea de legislar en materia de pensiones”.

La ministra Jara añadió que “esa es la pregunta relevante. Para negociar, para ponerse de acuerdo, primero hay que saber cuál es la real disposición de todos los actores que estamos en este diálogo, para poder reformar o no el sistema de pensiones, así que pronto lo veremos”.

Por otro lado, Jara también comento que si es que se vota el 25 de enero la idea de legislar el proyecto de reforma a las pensiones “a nosotros nos parecería un avance considerable, dado los tres meses y que estamos además dando cumplimiento a lo que se nos ha solicitado, pero además como una señal política importante para el país de que estamos haciéndonos cargo del tema de las pensiones”.

En todo caso, detalló: “Que se vote ese día depende de lo que los parlamentarios ya habían acordado como parte de su agenda, pero en definitiva también de la disposición de ellos, porque la disposición del Ejecutivo está, nosotros hemos dado cumplimiento a los requerimientos que se nos han hecho(…) y los hemos ido cumpliendo precisamente para habilitar esa votación”.

Y consultada respecto de los puntos en que van ceder en las negociaciones con Chile Vamos, la ministra dijo que están “con toda la disposición, pero qué podríamos ceder si no se nos ha pedido nada en concreto, no hay una propuesta concreta, y nosotros tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo, porque el Parlamento, como ustedes saben, democráticamente elegido, es un Parlamento muy diverso. Para sacar leyes se requieren mayorías (…) y tenemos toda la disposición para hacerlo, pero para eso necesitamos contrapropuestas, y entendemos que Chile Vamos se está organizando para eso, por tanto, van a tener el tiempo para poder presentarnos su propuesta y ver en qué nos encontramos, que no me cabe duda que vamos a llegar a un buen acuerdo”.

También dijo que “todos tendremos que ceder para llegar a un acuerdo, pero ceder cuando haya una contrapropuesta y ese momento no ha llegado. Por eso ahora lo que se vota no son los detalles del proyecto, es la idea de legislar, y en eso no podemos estar en oposición”.