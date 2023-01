Las últimas tratativas entre los diputados y el gobierno de cara a la primera votación de la reforma previsional

El gobierno espera que la reforma previsional se vote en general el próximo miércoles 25 de enero en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya cuenta con los votos para que se apruebe la idea de legislar, sin embargo, hasta ahora no habría unanimidad.

Esto, porque por un lado desde el gobierno buscan sentarse a negociar los detalles del proyecto de pensiones recién en la discusión en particular, pero por otro lado desde Chile Vamos no están dispuestos a aprobar nada antes de llegar a acuerdos. Por eso mismo tampoco hay absoluta certeza respecto a que la votación se vaya a concretar la próxima semana, aunque en principio sí debería realizarse.

Es bajo este escenario que casi al finalizar la sesión que realizaron los diputados de dicha Comisión este miércoles, se abrió un debate en torno a la fecha de votación y eventuales acuerdos que se puedan alcanzar en la semana que resta.

El que abrió el debate fue el diputado Frank Sauerbaum (RN). Ahí dijo lo siguiente al presidente de la Comisión, Alberto Undurraga (DC): “Ha habido intenciones, según usted declaró en la prensa, de votarlo la próxima semana, y yo se lo he dicho en privado y en público, creo que no están las condiciones para hacerlo (...) Quiero preguntar si vamos a aplazar definitivamente esa votación, o sino nosotros vamos a votar en contra de la idea de legislar”.

El diputado Undurraga respondió que se está cumpliendo el cronograma que fijaron los mismos diputados, “por lo tanto, tendríamos que cambiar un acuerdo de la Comisión para no votar el próximo miércoles (...) Por supuesto que me interesa que podamos votarlo por unanimidad, y usted tiene en su Whatsapp, dado que me lo pregunta, tiene una propuesta de acuerdo de procedimiento que le he hecho a usted, y al gobierno también, en la línea de lo que hemos conversado, para ver si somos capaces de votar por unanimidad la idea de legislar, entendiendo que en la etapa en particular hay muchas diferencias”.

El presidente de la instancia agregó: “Yo no anunciaría votos en contra cuando queda una semana para ponerse de acuerdo, porque a lo mejor en una semana sí es posible lograr un acuerdo en general, sobre el entendido de que en particular tenemos todo el primer semestre para ello”.

El diputado Juan Santana (PS) tomó la palabra y afirmó que “para tranquilidad del diputado Sauerbaum, lo que vamos a votar según cronograma, es la idea de legislar, es una expresión de la buena voluntad de esta Comisión de poder tramitar una reforma”.

Frente a ello, Sauerbaum retrucó: “Recordarle al diputado Santana, él no estaba en la Comisión aquí, por eso no sabe, pero yo tengo la votación aquí de los diputados de la reforma anterior del presidente Piñera, donde ustedes votaron en contra de la idea de legislar aquí y en la sala, entonces no me vengan a decir que esta es una intención... Nosotros tomaremos la determinación en base a lo que el gobierno va a demostrar, si hay una voluntad de cambio, no hay ningún problema, conversémoslo, tenemos una semana para conversarlo. Nosotros el lunes seguramente nos vamos a juntar, estamos tratando de organizar una reunión con los diputados de Chile Vamos, para hacer una reunión con nuestros asesores y expertos, y proponerle algo al gobierno en serio, como lo ha pedido la ministra”.

Lo cierto es que como en una semana no se ve mucha posibilidad para que el gobierno y Chile Vamos lleguen a acuerdos concretos sobre el fondo del asunto, lo que hizo el diputado Undurraga fue realizar una minuta, junto al diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD), en base a conversaciones previas que sostuvo con los diputados Sauerbaum y Henry Leal (UDI), para ver si se puede llegar a un acuerdo más general entre el gobierno y Chile Vamos antes de la votación de la idea de legislar.

Según conocedores de dicha minuta que Undurraga envió al gobierno y a los diputados de Chile Vamos que integran la Comisión, el documento propone acordar un proceso con los temas que van a negociar, y con plazos. Y los temas que allí se plantean marcarían la disposición al diálogo de ambos bandos. Por ejemplo, según conocedores del documento, el primer tema habla de acordar las tasas de reemplazo y de suficiencia que se pretenden lograr con esta reforma.

A partir de eso viene el segundo tema: determinar la dimensión del seguro social, lo cual significaría, en caso de que ambas partes le den el visto bueno al documento, que Chile Vamos acepta el seguro social, y que el gobierno está dispuesto a que la cotización para el fondo común pueda ser menos del 6%.

Separación de la industria

Como tercer tema que se plantea abordar está la separación de la industria de AFP, donde se propone que en la parte de soporte se garantice la eficiencia y competencia a través de los distintos procesos, y en la parte de inversión se pueda garantizar que haya competencia en igualdad de términos entre el ente público y el resto de los actores privados. En la minuta también habría otros temas de menor envergadura, como por ejemplo, la estructura de comisiones, o que la Pensión Garantizada Universal (PGU) sea diferenciada.

Consultado al respecto, el diputado Undurraga señala: ”Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para aprobar por unanimidad la votación en general del proyecto de pensiones, porque eso marca una pauta de que todos los sectores, el gobierno, la derecha, y quienes tenemos una posición intermedia, queremos buscar un acuerdo. Y hoy hay diferencias, esas diferencias existen, son legítimas, pero en el proceso de aquí a la votación en particular tenemos que ponernos de acuerdo y yo espero que esta propuesta que he hecho de cronograma y temas para lograr un acuerdo, nos ayude a votar por unanimidad en general la idea de legislar”.

Por su parte, el diputado Sauerbaum comenta que hace unos días se juntó con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara: “Me pidió conversar para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo ante la negativa nuestra de votar el 25 de enero, porque si nos hacía votar, iba a ser en contra de la idea de legislar, y eso iba a echar a perder el ánimo para llegar a futuros acuerdos. Finalmente quedamos en que en uno días más desde Chile Vamos le vamos a presentar un documento para evaluar a qué acuerdo podemos llegar”.

El diputado RN agrega que “también me reuní con el diputado Ulloa, Undurraga, y Leal, en una conversación privada, para establecer cuáles podrían ser los planteamientos que queríamos hacerle al gobierno para llevar adelante la negociación. De ahí sacamos una lista de puntos en común (...) Y de ahí esperamos nosotros que parta una conversación, pero es una conversación muy informal todavía y muy preliminar”.