Rodrigo Valdés por PGU: “El gobierno está rebajando el estándar de cómo financiar políticas públicas de manera sostenible”

La Pensión Garantizada Universal sigue tomándose la agenda. El proyecto seguirá su discusión en el Congreso y el tema del financiamiento continúa generando dudas entre los expertos. Rodrigo Valdés, quien ya había expresado sus reparos al respecto, dijo que es importante buscar un financiamiento genuino, y que el gobierno está rebajando el estándar de cómo financiar políticas públicas de manera sostenible.

“Lo que el gobierno propone es pongamos menos plata en eso (Fondo de Reserva de Pensiones), lo que no tiene ningún sentido porque si estamos mejorando los beneficios, los gastos en el futuro van a ser mayores. Por lo tanto, esa no es una genuina forma de financiar esto. Donde está la pelea grandota es en el 0,5 restante del gobierno. 0,5 puntos del PIB es harta plata. Ahí la gran discusión es si es esto un financiamiento genuino o no. Lo que sucede creo que estamos de acuerdo, es que como está en el presupuesto este año, este año hay plata para eso. Eso no quiere decir que no sea deuda. Puede que no sea más deuda. La pregunta más grande viene para más adelante. Lo que se hace por parte del gobierno es decir esto está anotado en las proyecciones de gasto para los próximos años. Eso se parece harto a decir a puedo comer harto hoy, y hago dieta en el futuro”, indicó el exministro de Hacienda en T13 Radio.

Y agregó que “este 0,5 técnicamente es muy feble. Ha sido un proceso poco prolijo. Partimos hablando de holguras en la ley larga. Acuérdense las licitaciones 5G iban a financiar esta cuestión. Después estaban las provisiones de la ley corta, después de la ley larga. Demasiadas formas de explicar un simple supuesto de que tenemos plata, cuando no tenemos plata”.

El exsecretario de Estado, enfatizó que se deben buscar nuevas formas de financiamiento para el proyecto, porque de lo contrario puede ser “peligroso” para el mediano plazo.

“Es muy importante buscar un financiamiento genuino, no solo por lo que está pasando hoy día. Estamos metidos en un ciclo complejo, y el gobierno está rebajando el estándar de como financiar políticas públicas de manera sostenible. Esto es un paso peligroso, no solo por la plata hoy en día, sino que estamos ad portas de un nuevo gobierno que tendrá muchas demandas, que ha ofrecido mucho, y que no tiene grandes expertos en este tema. Me preocupa no solo el hoyo fiscal que provoque la PGU y su financiamiento, si no que el modelo, el ejemplo. Yo espero que el próximo gobierno vea primero qué hace con los impuestos”, señaló.

El exministro de Hacienda dijo que hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento para la PGU.

Asimismo indicó que “cuando uno ofrece $250 mil, también ofrece subir 5 puntos porcentuales la recaudación a través de reformas tributarias. Supongo que están atando poder subir las pensiones a que se materialicen esos nuevos ingresos. Eso no se ha hecho en este caso, y me preocupa que se inaugure esta forma de decir, después vemos la otra ley, más adelante vemos como vamos a financiar. Eso abre una ruta que es super compleja. Creo que es un modelo que para el próximo gobierno, es super peligroso para el mediano plazo”.

El economista y exministro también mostro sus reparos en torno a la propuesta del gobierno sobre el Fondo de Reserva de Pensiones, ya que a su juicio “tenemos un envejecimiento de la población que viene. No es tiempo de romper el chanchito. Este chanchito hay que hacerlo crecer por varios años más. En los últimos años ha bajado, no ha crecido, pero venía creciendo según la ley. Ese chanchito en 20 o 30 años más va a ser el momento en que uno diga estamos teniendo gastos lo suficientemente grandes, que hoy no son tanto más grandes de los de mañana, y podemos financiar parte de esto con los ahorros previos. Eso sin ninguna duda no sucede el próximo año ni en 5 años más”.

Por otro lado, cree que el proyecto va a ser aprobado en el Congreso, y que por lo mismo deben ponerse sobre la mesa nuevas fuentes de financiamiento.

“La PGU va a ser aprobada, y si me preguntan y creo que vamos a tenerla a la vuelta de la esquina. Vamos a tener un financiamiento regular, mejor que el de ahora, pero no perfecto, esa es mi proyección. Hay que tratar de ayudar a que sea lo mejor posible ese financiamiento. El royalty como está empezando a discutirse es otra forma de pagar parte de esto... hay claridad de que la calidad del financiamiento que hay no da, entonces hay que buscar nuevas fuentes”, puntualizó Valdés.