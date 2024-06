¿Se puede sustituir la búsqueda en Google por Reddit? Lo he intentado durante una semana

Frustrados por sus búsquedas en Google, los usuarios están dirigiendo sus consultas a un sitio que no es en absoluto un motor de búsqueda: Reddit. A principios de este mes, eso me incluía a mí.

Reddit, que salió a bolsa en marzo, es una red social con 82,7 millones de usuarios activos diarios que se reúnen y suelen publicar anónimamente en grupos llamados subreddits. Los usuarios pueden “upvote” (votar a favor) o “downvote” (votar en contra) lo que otros aportan, sacando a la luz las que se consideran las mejores respuestas.

La decisión de recurrir a Reddit responde a que muchas personas no están satisfechas con los resultados de Google. Esto se debe, en parte, a que la importancia de aparecer en los primeros puestos de Google ha llevado a las empresas a jugar con el sistema, saturando los resultados con enlaces poco útiles. Hay anuncios engañosos, un aluvión de enlaces de compras patrocinadas y sitios web dudosos que dicen ser expertos cuando no lo son.

Algunas personas recurren a chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT para obtener respuestas, pero otras añaden ahora “Reddit” al final de cualquier cadena de búsqueda en Google para que aparezcan comentarios de personas reales.

Ryan Bender, publicista que trabaja en entretenimiento y tecnología en Los Ángeles, ve Reddit como un servicio de “Wikipedia bidireccional”. “Puedes investigar y también encontrar una comunidad para seguir charlando sobre un tema. Reddit no es genial para obtener información como, por ejemplo, ‘cuándo empieza un partido de béisbol’, pero es útil cuando quieres conocer varios puntos de vista”, señaló.

Bender, de 35 años y padre de un niño de 3 años, encontró hace poco un anuncio en las redes sociales sobre una oferta de ropa para niños pequeños. Buscó en Google el nombre de la empresa con “anuncio demasiado bueno para ser verdad”. El primer resultado fue un hilo de Reddit en el que varias personas decían haber caído en la estafa. Otros señalaban detalles del sitio que podían indicar fraude.

“Con Reddit, estás hablando con personas afines que no tienen nada que ganar aparte de compartir sus opiniones”, comentó Bender.

Inspirado por los seguidores de Reddit, decidí hacer una búsqueda general en Google y una búsqueda específica en Reddit para cada consulta durante una semana, y luego comparar los resultados. En primer lugar, pedí consejo a expertos en búsquedas y a usuarios veteranos.

Juicio y error

Google domina el mercado de las búsquedas: el Departamento de Justicia interpuso una demanda antimonopolio contra la empresa. Incluso Google reconoce que la gente acude a menudo a Reddit en busca de consejo sobre temas como recomendaciones de productos y consejos de viaje. En febrero firmó un acuerdo con Reddit para utilizar los datos de Reddit para entrenar su inteligencia artificial, mientras que Reddit puede utilizar los modelos de IA de Google para mejorar sus propios resultados de búsqueda (Reddit tiene un acuerdo similar con OpenAI).

En mayo, las visitas a Reddit desde computadores de sobremesa y celulares aumentaron un 39% interanual, hasta los 2.400 millones, según Similarweb. En el mismo periodo, las visitas a Google disminuyeron un 2,2%, hasta 86.200 millones, de acuerdo a la empresa de análisis web y de aplicaciones.

“La búsqueda de Google satisface una gama increíblemente diversa de necesidades de información”, aseguró una representante de Google. “Innovamos constantemente para ayudar a la gente a encontrar exactamente lo que busca”, agregó.

A la hora de recomendar productos, la gente suele considerar que los grupos de Reddit y las personas influyentes en las redes sociales son menos parciales, sea cierto o no, afirmó Ross Simmonds, fundador de una agencia de marketing de contenidos con sede en Halifax, Nueva Escocia.

“La gente confía más en los grupos de personas que en una sola fuente”, sostuvo.

El anonimato de Reddit significa que es posible que no sepas quién es alguien en realidad, pero también puede hacer que la gente se sienta cómoda expresándose.

También es importante: la gente de Reddit a veces bromea. Se cree que una famosa recomendación de Google generada por inteligencia artificial para añadir pegamento a la pizza empezó como un comentario de Reddit hace 11 años (Google no ha querido confirmarlo).

La clave para buscar en Reddit... es no buscar en Reddit. En vez de eso, agrega la palabra a las búsquedas de Google, comentaron los usuarios avanzados. Reddit está trabajando para mejorar su búsqueda en el sitio, por ejemplo, mostrando fragmentos de lo que estás buscando de manera más prominente, dijo Serkan Piantino, vicepresidente de Reddit de producto, AI / aprendizaje automático, búsqueda y seguridad.

Cuando su hijo recién nacido estuvo 21 días en la unidad de cuidados intensivos en 2020, Bryanne DeGoede recurrió a Reddit. La fundadora de una empresa de relaciones públicas en Hermosa Beach, California, descubrió que la gente en Reddit podía sentirse identificada.

“Me abrió la puerta y empecé a confiar”, contó DeGoede, que ahora tiene 37 años.

Pero después de que su hijo sufriera varias infecciones de oído en 2022 y tuviera que ponerse tubos en los oídos al año siguiente, encontró en Reddit historias de terror sobre el procedimiento. Su experiencia fue muy distinta. Ahora ve Reddit como una especie de aplicación de puntuación, donde la gente que tiene malas experiencias suele publicar más que los demás. Es más escéptica y descarta rápidamente los mensajes que no le resultan familiares.

Los resultados pueden variar

Esto es lo que pasó durante mi experimento de una semana utilizando Reddit y Google.

Prueba 1: Información sobre restaurantes. Antes de una reunión para desayunar en un restaurante local, busqué opiniones y fotos que me ayudaran a hacer el pedido. El primer resultado de Google fue un enlace al menú, seguido de imágenes de algunos platos.

Cuando añadí Reddit a mi búsqueda, encontré unos cuantos hilos en los que la mayoría de la gente recomendaba no comer en el restaurante. No había fotos ni reseñas de lo que les había gustado a los comensales.

Ganador: Google

Prueba 2: Teorías literarias de fans. Hace poco leí “Fourth Wing” de Rebecca Yarros para mi club de lectura. Entré en Internet para ver qué opinaban los demás sobre la sorprendente conclusión. (¡Sin spoilers!) Google mostró varios sitios web que lo explicaban, pero Reddit resultó tener un subreddit muy animado sobre el libro.

Reddit resultó ser mejor por una gran razón: me ayudó a evitar detalles sobre el siguiente libro de la serie. Los resultados de Reddit muestran el número de comentarios en un tema y cuándo empezó. La gente también marca los hilos con spoilers.

Prueba 3: Recomendaciones de productos. Recientemente he empezado a replantearme mi forma de dormir, por ejemplo, si necesito o no una almohada adecuada para las rodillas que me alivie el dolor de espalda.

Cuando busqué en Google, tuve que pasar por enlaces de compras, productos patrocinados relacionados, productos populares y otras preguntas que la gente hace sobre el tema antes de encontrar lo que quería: las opiniones de la gente sobre lo que les funcionaba.

Al añadir Reddit a la misma pregunta, rápidamente obtuve varios hilos -algunos recientes, otros de hace dos años- sobre almohadas que la gente ha probado.

Ganador: Reddit

Google sostuvo que en el 80% de las búsquedas no se muestra ningún anuncio, y que los anuncios de compras sólo suelen aparecer cuando alguien muestra interés en comprar algo. También cambió sus clasificaciones en marzo para mostrar menos spam y contenido poco original.

Prueba 4: Consejos sobre plantas. A pesar de mis variadas búsquedas en Google, rara vez encontré respuestas de IA. Google las lanzó a principios de mayo, pero las refinó a finales de mes debido a las respuestas poco seguras e imprecisas.

Un colega sugirió buscar en Google consejos para reproducir un filodendro. Aquí es donde Google brilló. Ofreció una respuesta directa. Añadir Reddit a mi búsqueda fue útil en caso de que quisiera profundizar aún más, con consejos adicionales de la gente.

Ganador: Empate

Como puede ver, no está claro. Pero una cosa es cierta: Google ya no es lo que era, para bien o para mal.