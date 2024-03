Socio de Codelco para Maricunga: ya hay interesados y plazos

La cuprífera estatal Codelco pretende acometer su proyecto de explotación de litio en el Salar de Maricunga con un socio. Y para eso está diseñando un programa que pretende contar con ese aliado este año.

Paralelamente, la corporación lleva adelante su negociación con la minera privada no metálica SQM para la producción de litio en el Salar de Atacama. En este caso, el Memorando de Entendimiento suscrito entre ambas compañías el pasado 27 de diciembre planteaba que las partes “procurarán” firmar “a más tardar el 31 de marzo un acuerdo definitivo y completo que detalle los objetivos y propósitos de la asociación”. Hasta ahora, no está claro si esta fecha se cumplirá o no.

Fuentes cercanas al proceso dijeron que para el proceso de Maricunga ya ha habido declaraciones de interés por parte de varias compañías que hoy están relacionadas con el litio. Uno de ellos es un vecino de Codelco en este salar, el grupo Errázuriz, cuyo presidente, Francisco Javier Errázuriz, ya habría declarado este deseo a la propia estatal. Otro gran jugador de la minería global, Rio Tinto -que en noviembre firmó una asociación con Codelco para el desarrollo de proyectos de exploración en el yacimiento Agua de la Falda, en la Región de Atacama- también ha declarado interés en participar del negocio del litio. Sin embargo, estos dos nombres forman parte de un listado más amplio de operadores mineros que estarían deseosos de participar en esta asociación en la cual Codelco tendría el 51% de la propiedad, dijeron tales fuentes.

En todo caso, el perfil del socio apuntaría mas bien a un jugador que tenga alcance global. Es que Codelco no tiene experiencia en la explotación de litio, por tanto ese aliado podría incluso ser el operador de la sociedad.

En cuanto a los plazos, las mismas fuentes calcularon que la idea es que en el tercer trimestre de este año ya exista una lista corta, de manera de que el directorio tome la decisión sobre este socio en sus reuniones siguientes.

Subirá producción de cobre

Aunque la compañía está avanzando en su plan de desarrollo de litio, están claros de que su primera prioridad debe seguir siendo su core business, que es el cobre y que el año pasado tuvo su peor año en producción en varios años.

Uno de los proyectos estructurales de Codelco es la mina subterránea de Chuquicamata.

En la corporación han dicho que el año pasado fue el piso, cuando tuvo su peor desempeño en 25 años, al producir sólo 1,320 millones de toneladas , sin considerar los aportes de sus asociaciones en El Abra y Los Bronces. Y que desde ahora en adelante debieran ir recuperando sus niveles productivos de más de 1,7 millones de toneladas que exhibía en 2019 a fines de la década.

De acuerdo al presupuesto de este año, la compañía debiera producir del orden de los 1,352 millones de toneladas, para lo cual debieran incrementar los desempeños de sus divisiones históricas así como incorporar algunos de los llamados proyectos estructurales, el primero de los cuales, Rajo Inca (que le dará vida a la división Salvador) debiera empezar a entregar producción este año.

En 2023, según su presupuesto, la compañía registró un Ebitda (una medida del flujo de caja operacional equivalente a las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización) cercano a los US$4.100 millones y para este año estima que podría superar los US$4.400 millones.