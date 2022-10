“Tenemos un mercado de capitales que (...) va rumbo al colapso”: la dura advertencia de Guillermo Tagle

El presidente Credicorp Capital Chile y director de InBest, Guillermo Tagle, reiteró sus críticas a la reforma tributaria y realizó un duro diagnóstico sobre las perspectivas para el mercado de capitales.

“Como hecho virtuoso del mercado de capitales que financia cosas que son básicas y que, a veces uno no tiene en su cabeza de que está el mercado capitales detrás, todo el financiamiento a las pymes, el acceso a la vivienda, toda la red de telecomunicaciones que hicimos funcionar con tanta facilidad durante la pandemia, en realidad son redes de torres y de conexiones que fueron financiadas al final por emisiones de acciones o de bonos de las empresas que desarrollaron toda la tecnología”, dijo Tagle en el marco de un seminario sobre la Reforma Tirbutaria organizado por Clapes UC.

Agregó que respecto a la infraestructura pública las autopistas, las plantas de tratamiento de aguas servidas y las redes sanitarias también fueron financiadas por el mercado de capitales.

En específico respecto del alza de impuestos que se propone en la reforma tributaria sostuvo que “necesitamos que se pague impuestos con simplicidad y en forma moderada, y aquí yo no quiero hacer un planteamiento respecto del no pago de impuestos, o de la baja de impuestos, sino que el pago de impuestos, el sistema tributario, esté diseñado de tal manera de que la fricciones que se producen en este flujo de intercambio de capitales desde quienes son inversionistas a quienes demandan el capital sea lo mas fluido posible y el sistema tributario no le imponga lomos de toro y no le imponga costos excesivos a quienes están participando del proceso”.

Competencia con mercado externos

Tagle enfatizó que es relevante poner la mirada en la competencia que tiene el país con otros mercados para atraer capitales externos y dio un pesimista diagnóstico sobre las perspectivas locales.

“Tenemos un mercado de capitales que, me atrevo a decir, va rumbo al colapso. Es fuerte, pero es la realidad”, advirtió el ejecutivo y empresario.

En ese sentido se explayó señalando que “llegamos a un mercado que está hoy día, lamentablemente, rumbo al colapso, y lo digo con esa fuerza porque efectivamente, si miramos respecto de niveles normales previo al año 2019, la cantidad de emisiones de bonos en montos y número de colocaciones estamos más o menos entre el 20% y el 30% de lo que fueron los años buenos del pasado. Aperturas a bolsa, empresas que van a la bolsa a levantar capital no existen, no hay ni siquiera una lista de compañías que estén esperando un buen momento para hacerlo, como ha sido siempre el caso de Chile. Los volúmenes transados hoy día están más o menos al 50% de los niveles pre 2019 y el impacto de los retiros en los fondos de pensiones claramente generó una tendencia a proteger liquidez”.

Agregó que si bien la industria de inversionistas institucionales parece estar preparada para poder enfrentar nuevos impactos que puedan ocurrir, como un eventual nuevo retiro de fondos previsionales, los dineros que entran al sistema se mantienen en liquidez y no se invierten en instrumentos de largo plazo.