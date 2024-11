Marcel reconoce que su proyección para el PIB 2024 “no se va a poder cumplir” tras decepcionante Imacec

El Imacec de septiembre decepcionó al mercado, tras ubicarse muy por debajo de las expectativas. Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se sumó a la mirada de los analistas y calificó la cifra como decepcionante. Además, descartó poder cumplir la meta de crecimiento que se había fijado hace unos meses.

“Esta cifra involucra una caída mensual desestacionalizada de 0,8%, y siendo el tercer mes del tercer trimestre, involucra para el trimestre una variación que debería estar en torno al 2,2% en doce meses y un crecimiento de 0,6% respecto al trimestre anterior. Si uno analiza los sectores uno ve son cifras negativas que se concentran en la industria y resto de bienes. Hay una cifra más positiva para comercio”, dijo en un punto de prensa.

Y luego sostuvo que “lo que podemos decir es que es un Imacec claramente negativo por el hecho de estar por debajo de las expectativas, y por lo tanto es una cifra muy decepcionante. Hay que decirlo con claridad. Hay distintas razones para explicar por qué tenemos un 0%, donde deberíamos tener una cifra positiva. Una posibilidad tiene que ver con que el efecto de los días feriados, fue mayor que lo que se esperaba. Es una cifra claramente decepcionante, que significa que cuando hay una actividad muy por debajo de lo esperado, si bien podemos tener mejoras en los meses siguientes, la actividad que se pierde ese mes”.

El secretario de Estado fue más allá, y descartó que el país crezca un 2,6% este año, luego que el Imacec mostrara un nulo crecimiento en el noveno año.

“Con esta cifra lo que uno puede decir que el 2,6% que esperábamos para este año, ya no se va a poder cumplir. Vamos a hacer una actualización de nuestras proyecciones una vez que tengamos las cifras trimestrales. Obviamente las diferencias no van a ser gigantescas, pero queremos una actualización que sea mejor informada. En el cuarto trimestre deberíamos tener cifras mejores, en particular porque la comparación en doce meses, el cuarto trimestre del año pasado fue relativamente débil”, planteó Marcel.

Asimismo, señaló que “es importante que seamos realistas respecto del significado de este dato de septiembre, pero que tampoco lo sobre interpretemos especialmente de cara al último trimestre del año, que debería ser considerablemente mejor. En el cuarto trimestre se va a jugar en buena medida la cifra más global de crecimiento para el año”.

El ministro dijo que en unos 15 días más podría tener la proyección de crecimiento para el año en curso.

La reacción de Grau y Jara

Con los datos, el ministro de Economía, Nicolás Grau, apuntó a que ahora el enfoque debe ser el trabajo para que el último trimestre del año sea “un mejor trimestre de lo esperado”, y junto con eso agregó que “ojalá estar lo más cerca posible a la meta que habíamos planteado como gobierno y allí la respuesta es muy clara, tenemos distintas propuestas del gobierno que ya están siendo discutidas”.

Así hizo mención del proyecto de reforma al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), además del proyecto de permisos sectoriales, para llamar a sacar el proyecto de aquí a enero en el Senado. “Están todas las condiciones para eso, sabemos que un proyecto necesario, sabemos las cosas que hay que mejorar, además tenemos bastante acuerdo, así que no perdamos tiempo. Permitamos avanzar de manera más rápida de ese manera demos un impulso mayor a la inversión y entonces podamos tener un crecimiento de largo plazo como el que todos nos gustaría”.

Por su parte, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, indicó que “algunos han intentado siempre hacer primar una mirada negativa respecto de los resultados que se esperan para el país. La verdad es que estos resultados ni siquiera dicen relación con lo que ha estado ocurriendo en la realidad, sino que se esperaba que decreciéramos”.

Así, la ministra valoró que “este año se proyectan resultados positivos, que por cierto nos gustarían a todas y a todos que fueran aún más al alza, pero que se dan en un contexto en el cual hemos estado recuperando y normalizando el país con una tarea que tiene muchos desafíos pendientes todavía”.

Jara señaló que existen agoreros del pesimismo, y que “más que diagnosticar la realidad tratan de construir una realidad discursiva para instalar un pesimismo que no es tal en nuestro país, y que no nos sirve además para proyectarnos con esperanza”.