Tu estantería Billy debería tener varias vidas, asegura la jefa de sostenibilidad de IKEA

La directora de sostenibilidad del principal operador de tiendas de IKEA afirma que no es necesario ser un experto en sostenibilidad para desempeñar el trabajo, pero que ser resistente y capaz de liderar con optimismo son cualidades útiles.

“Si no se tiene cuidado, puede ser una parte del negocio muy pesimista”, comentó Karen Pflug, CSO del Grupo Ingka, que se incorporó a la empresa en agosto de 2021.

Para Pflug e IKEA, sin embargo, las perspectivas de sostenibilidad parecen bastante halagüeñas. La huella climática de la empresa (sus emisiones de alcance 1, 2 y 3) se ha reducido un 12% respecto al año anterior, según su informe de sostenibilidad 2023, y un 22% respecto a 2016. El objetivo de la empresa es alcanzar cero emisiones netas en 2050 a más tardar, sin utilizar compensaciones de carbono.

Pflug aseguró que IKEA va por buen camino. El fabricante de muebles ha “ido a por la fruta madura” en sus esfuerzos por reducir las emisiones y ahora está afinando su enfoque. Parte de ese esfuerzo renovado es el impulso a la circularidad. La empresa pretende utilizar únicamente materiales renovables o reciclados en sus productos.

FILE PHOTO: A worker walks past a logo of IKEA on the facade of an IKEA store in Barcelona, Spain April 26, 2024. REUTERS/Nacho Doce/File Photo

Este verano (en el Hemisferio Norte), IKEA puso en marcha un mercado peer-to-peer similar a eBay para que los clientes se vendan entre sí muebles de IKEA de segunda mano. IKEA Preowned se está probando actualmente en Madrid y Oslo, con la esperanza de que se extienda a todo el mundo a su debido tiempo.

Los usuarios de la aplicación pueden pagar los productos en efectivo o con crédito IKEA, en cuyo caso la empresa añadirá una bonificación del 15% al precio total de venta, una buena forma de conseguir que la gente entre en la plataforma y gaste en nuevos productos IKEA.

WSJ Pro Sustainable Business entrevistó a Pflug el mes pasado, poco después de que se anunciara la plataforma, para hablar de esa y de otras iniciativas de sostenibilidad de IKEA. La conversación ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

¿Cuáles son los mayores retos de sostenibilidad a los que se enfrenta su empresa?

-Tenemos que reducir a la mitad nuestras emisiones para 2030. Es un objetivo importante para nosotros. Uno de los grandes impulsores es la agenda circular. Para nuestras propias operaciones, reducir los residuos y cambiar los materiales de los productos. Pero también servicios circulares para nuestros clientes: cómo ayudamos a los clientes a entender que la asequibilidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano, porque a menudo la gente asume que ser sostenible cuesta más dinero.

Alrededor del 99,6% de su huella climática en 2023 procederá de las emisiones de Alcance 3, incluidas las de sus proveedores. ¿Cómo piensa reducirlas?

-Es un gran reto para todos. Pero, por supuesto, el Alcance 3 de una empresa es el Alcance 1 y 2 de otra. Podemos utilizar el poder de nuestra cadena de valor y nuestro tamaño y escala como una fuerza para el bien y, con suerte, impulsar un cambio en todo el sector.

¿Abandonaría IKEA a un proveedor si no cumpliera sus propios objetivos de sostenibilidad?

-Preferimos la zanahoria al palo. Lleva mucho tiempo convertirse en proveedor de IKEA, no es algo que cambiemos de un momento a otro. Todos nuestros proveedores deben pasar por nuestro código de conducta, que establece expectativas y formas de trabajar claras en materia de condiciones medioambientales, sociales y laborales, así como de bienestar animal.

Ha mencionado la circularidad, ¿puede hablarnos un poco más de estas iniciativas?

-Llevamos 80 años como empresa lineal y somos un gran minorista. Así que no tenemos los ojos cerrados ante la magnitud del reto. No es fácil pasar a ser una cadena de valor circular. Una parte consiste en cambiar el comportamiento de los clientes, ayudándoles a adquirir, cuidar, reparar y desechar los productos cuando ya no los usan. Lo mejor que se puede hacer es reciclar al final de la vida útil. Antes de eso, las cosas deberían tener múltiples vidas, seguir reencarnándose y tener segundas, terceras o cuartas vidas. Esa es nuestra misión.

También lo vemos, por supuesto, como una oportunidad comercial. Ofrecemos piezas de recambio. El año pasado, más de 23 millones de piezas de repuesto salieron en todo el mundo. Así, cuando pierdes esos tornillitos, cuando te mudas de casa, no tienes que deshacerte de tu estantería Billy, puedes repararla y conservarla más tiempo. También hacemos recompras. Así que tráenos tus productos y los revenderemos en nuestras zonas de segunda mano.

¿IKEA acaba de lanzar una aplicación en la que los clientes pueden comprar y vender muebles de segunda mano?

-Todavía está en fase de pruebas. Estamos creando una plataforma entre iguales. En parte se trata de que el comprador y el vendedor establezcan una relación, porque tienen que organizar el envío o la recogida. Tanto el comprador como el vendedor tienen que ser miembros de la familia IKEA. Eso ayuda con la confianza, la credibilidad y la sensación de que va a ser, con suerte, una buena relación entre ellos.

Pero se ve como una oportunidad de negocio muy clara. Vemos el potencial de crecimiento de la segunda mano, que ahora mismo ronda el 6,5% para el mobiliario de hogar de segunda mano. Y en algunos mercados, IKEA representa alrededor del 10% del mercado de segunda mano.

¿Tendrá este nuevo mercado algún impacto en la calidad de los productos nuevos de IKEA?

-No. Nuestra filosofía es que no hay que pagar un precio elevado por un producto de gran calidad y bien diseñado. Eso no cambiará nunca. Pero no nos limitamos a los materiales que utilizamos en los productos, sino que los diseñamos teniendo en cuenta la circularidad. Así que más que controlar la calidad, controlamos eso, porque creemos que tenemos buena calidad de todos modos.

El final de la vida útil de los productos supuso el 6,2% de la huella climática total de IKEA el año pasado. ¿Cómo tendrán en cuenta el mercado entre iguales en sus informes de emisiones de Alcance 3?

-Nuestro modelo de cálculo del final de la vida útil de los productos se basa en estimaciones del peso de los productos vendidos y en medias nacionales sobre residuos. Utilizamos bases de datos que nos indican qué volúmenes de residuos se envían a incineración, reciclaje y vertedero para informar sobre nuestra huella climática en la categoría de productos al final de su vida útil.

El año pasado, la quema de velas en los hogares de los clientes supuso decenas de miles de toneladas de emisiones equivalentes de CO2 en su informe de emisiones de Alcance 3 al final de la vida útil. ¿Por qué IKEA sigue vendiendo velas?

-También ofrecemos la pequeña vela LED simulada con pilas recargables. No se trata de castigar a los clientes por querer encender una vela. Hacemos nuestras velas de la mejor manera posible y con la mayor eficiencia de combustión que podemos. Y luego decimos: «Por cierto, tenemos esta alternativa».

¿Puede decirnos cuánta madera virgen utilizó IKEA el año pasado?

-Los proveedores de IKEA procesaron aproximadamente 13,8 millones de metros cúbicos de madera en rollo equivalente para nuestros productos. Del total de madera utilizada por IKEA para nuestros productos y materiales indirectos como los embalajes, el 97,8% tenía la certificación del Forest Stewardship Council o era reciclada. Aproximadamente el 17% era madera reciclada. Para 2030, al menos un tercio de toda la madera utilizada en los productos IKEA será reciclada. Consideramos que la madera es un recurso renovable increíble cuando se cosecha y cultiva adecuadamente.

¿Tiene alguna buena práctica para otros directores generales de sostenibilidad?

-Una de las cosas que hemos hecho es convertir a todos los directores generales en directores de Sostenibilidad. Así que son CEO y CSO. Tienen una cartera de [indicadores clave de rendimiento]. No sólo los indicadores financieros habituales de crecimiento, ventas, visitas, etc., sino también las emisiones de CO2 y la paridad de género, las cualificaciones para el empleo de los refugiados, todo tipo de cosas. Así que creo que dar poder a los líderes de toda la organización y no centralizarlo demasiado es un consejo clave.

¿Qué problema de sostenibilidad le quita el sueño?

-Disponemos de la mayoría de las soluciones. Me frustra mucho que la gente piense que no las tenemos. Si todos hiciéramos algo, un poquito, podríamos cambiar el mundo.

- Traducido del inglés por Pulso.