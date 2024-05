Aerolíneas en Chile suspenden vuelos a Argentina y ofrecen medidas a pasajeros afectados

A raíz del paro general los dos principales sindicatos de trabajadores en Argentina, que ha paralizado las operaciones en los aeropuertos del país trasandino, las aerolíneas Latam y Sky han anunciado la suspensión de sus vuelos hacia dicho país durante este jueves.

“Ante el anunciado paro de la empresa Intercargo en Argentina, nos vemos en la obligación de cancelar nuestros vuelos hacia y desde ese país del 9 de mayo”, anunció Sky a sus clientes a través de la página web.

Ambas compañías han implementado planes de protección para los pasajeros afectados que podrán cambiar la fecha del vuelo sin costo, ya sea de ida y/o de regreso. En el caso de Latam, la fecha podrá ser hasta 7 días después de la fecha original, mientras que el plazo de Sky es hasta 12 meses posterior.

Las aerolíneas también ofrecieron posibilidades de devolución de dinero, sin costo para todos los cupones del ticket sin utilizar.

Lamentamos el malestar que este hecho, ajeno a nuestra voluntad, pueda ocasionar y reafirmamos nuestro compromiso con brindar la flexibilidad que nuestros clientes requieren en estos momentos”, expresó Sky.

El paro en Argentina

El objetivo de la movilización general de los trabajadores en Argentina se enmarca en la Ley Bases que se está tramitando en el Congreso del país trasandino. Ante el rechazo a este proyecto, se han adherido a la paralización distintos sectores de la economía, como los asociados a la actividad aérea que obligó a las compañías a cancelar los vuelos.

Según constató el diario argentino Clarín, la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA) ha manifestado su descontento por la medida implementada por los gremios, señalando que la paralización en los aeropuertos ocasionará pérdidas estimadas por 62.000 millones de pesos argentinos (más de US$72 millones)

La asociación estima que a raíz de esto se cancelarán 400 vuelos en total, entre los nacionales e internacionales, con una afectación de 70 mil pasajeros.

“La industria aerocomercial es uno de los motores fundamentales para el desarrollo del país, por medio del cual se conectan ciudades nacionales con otras del país y en el exterior”, declaró la JURCA.

“Contando solo las pérdidas directas para la economía nacional por concepto de gasto turístico, se calculan US$ 12 millones diarios, teniendo en cuenta que, en promedio, un turista extranjero que llega por vía aérea gasta US$ 1.144 por día y, en promedio, entran diariamente 9.770 pasajeros por vía aérea. Por su parte, tomando en cuenta lo que respecta el ingreso total (directo, indirecto e inducido) que genera la operación aérea, por cada día de paro se contabiliza una pérdida aproximada de US$ 62 millones”, precisó la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo.

Adicional a esto, el medio mencionado anteriormente afirmó que dentro de las cancelaciones se contemplan 162 vuelos de la red de cabotaje, 27 regionales y dos en rutas internacionales.