Allan Hadid, socio de BTG Pactual Brasil: “Hay una volatilidad muy alta y es muy malo para los inversionistas”

Un gran flujo de inversiones saliendo desde la renta fija en busca de mejores retornos, en medio de un escenario altamente volátil, donde el mundo mira las decisiones de la Fed, de Estados Unidos. El escenario que mira BTG Pactual para la región implica incertidumbres, pero también alternativas para dirigir recursos hacia activos con menos riesgos.

Esa al menos es la visión de Allan Hadid, socio y head de BTG Pactual Asset Management, Brasil, quien visitará Chile en las próximas semana para asistir a la segunda versión del Asset Day, el 21 de agosto. “Es un evento muy importante para nosotros, el año pasado la temática fue México, pero ahora hablaremos de los cambios políticos en la región, de venture capital y real estate”, adelanta Hadid.

¿Cuáles son los grandes temas que le están quitando el sueño a los inversionistas?

Lo primero es qué hará la Fed con la tasa de interés. Es la pregunta del millón de dólares. Cuándo empezará a bajar la tasa de interés. Lo segundo, y muy cerca de eso, es que pasará con la elección en EE.UU.: a inicios de año era impensable que (Joe) Biden no fuera candidato. El otro tema es la geopolítica, tenemos dos guerras en curso, en Ucrania y Medio Oriente, no es un escenario muy estable. A eso se suma lo que ocurre en América Latina: hace un año y medio cambió el gobierno en Brasil, tuvimos una elección en Venezuela, tuvimos elecciones de Congreso en México, la región está cambiando. Los mercados financieros buscan estabilidad, pero ahora hay mucha volatilidad. Eso no es bueno para los inversionistas.

¿Por qué se ha incrementado la volatilidad en el mundo?

Los datos de EE.UU. están muy erráticos. En noviembre y diciembre del año pasado, todos tenían la certidumbre de que la Fed bajaría las tasas en julio de este año, pero en enero los datos cambiaron y empezaron las dudas. Pero es una combinación de esto con la geopolítica, qué ocurrirá con China y Taiwan, la guerra de Ucrania no termina, en Medio Oriente se pensaba en un conflicto corto, pero parece que será más prolongado. En julio, lo mismo, los datos de actividad en EE.UU. fueron muy bajos, y se pensó en recesión, es una volatilidad muy alta y es muy malo para los inversionistas porque es imposible tener certidumbre.

¿La Fed ha sido errática en sus discursos?

Pienso que también los seres humanos cambian mucho de idea. Ahora, las pérdidas de los fondos globales fueron muy grandes hace algunos años, entonces el apetito por riesgo bajó mucho. Cambios pequeños producen impactos muy grandes. El banco central japonés dijo que cambiaría la tasa y generó un movimiento global que el lunes afectó a todas las monedas que son contrapartes del yen. Pero no fue una decisión muy grande. La economía global está bien, pero el apetito por riesgo de los inversionistas está más bajo.

¿Es posible que los fuertes movimientos del lunes pasado, donde las bolsas se desplomaron, para recuperar el resto de la semana, vuelvan a repetirse pronto?

El mercado está muy sensible. También quedé muy sorprendido con lo ocurrido, porque no había nada muy grande. Pero hay otro tema que son los fondos quants (fondos guiados por algoritmos, como son los ETF), que incrementan los procesos de venta siguiendo al mercado. Los inversionistas fundamentales no hacen eso, entonces el aumento de estos vehículos ha producido parte importante de estos movimientos fuera de los común.

La aceleración de las tendencias producto de estos fondos es algo que ya se analizó a propósito de la velocidad del bear market del Covid...

Son muy rápidos y manejan un volumen muy grande. Todo el mercado iba en la misma dirección, pasó que todos los inversionistas estaban en el mismo trade. Es un nuevo factor de riesgo.

Tendencia en Latinoamérica

¿Cuáles son los movimientos que ven en los inversionistas en la región?

Con la tendencia de las tasas a la baja, los inversionistas tendrán que pensar donde poner su dinero. La discusión que queremos tener en el seminario es qué hacer con las inversiones, cuáles son las mejores inversiones en términos de retorno y riesgo. Nosotros pensamos que las inversiones alternativas son óptimas para institucionales y personas: deuda privada, inmobiliaria, y venture capital, ahora que las valorizaciones bajaron, ahora están más cerca del suelo, con retornos potenciales de doble dígito. Ahora, cuando las tasas bajan, los inversionistas empiezan a hacer inversiones en fondos de inversión a plazos más largos, y quienes tienen más riesgo van a venture capital, private equity y acciones, ese movimiento está pasando ahora en Chile, donde vemos una migración de money market muy grande.

¿Cuáles son los países donde ven mayor potencial de retorno?

Estoy muy optimista con Chile y México: en éste último país el gobierno está mas calmo, y los precios de los activos volverán a subir especialmente por su ligazón con los EE.UU., la economía americana es muy fuerte. En el caso de Chile, tiene una posición muy buena. La inflación estuvo muy alta, pero ya no. El Banco Central está en un proceso de reducción de tasas más rápido que Brasil, el crecimiento está apareciendo y veo que los resultados de las compañías están bien. Pienso que Chile está en una posición muy buena.

En los últimos años hemos visto una consolidación de los gestores de fondos, en particular de chilenos asociándose con contrapartes brasileras. ¿A qué responde el fenómeno?

BTG empezó hace doce años cuando compramos Celfin, con la visión de que la región está ligada entre sí con mucho intercambio entre los países. Para BTG, tener una presencia en toda la región fue y es muy importante, muchas de las ideas que tenemos en Brasil las llevamos a Chile, así como ideas de Chile las aplicamos en Brasil. En el mundo de asset managment hay una consolidación global, y la visión es que los inversionistas institucionales no tendrán muchas contrapartes, será una industria mas concentrada, donde puedes tener todas las opciones de inversiones en un actor. En EE.UU. pasó eso, en Brasil también, y vemos que compañías que solo se quedan en Chile, se convertirán en actores muy pequeños para inversores globales.