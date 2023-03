Andrónico Luksic: “Es tiempo de sanar las heridas, porque Chile no se merece más divisiones”

El empresario Andrónico Luksic, presidente de CCU, en una carta enviada a los accionistas en el marco de la memoria anual de la empresa, se refirió a los tres pilares estratégicos de la firma: crecimiento, rentabilidad y sustentabilidad, y el plan “HerCCUles 2023″ para, entre otras cosas, recuperar la rentabilidad financiera de la empresa en el corto plazo. Además, reflexionó sobre el futuro del país, asegurando sobre el proceso constituyente que espera que este finalice con un texto “que sea un paso adelante y no un retroceso”.

En la carta, el presidente del directorio de la firma destacó la alianza de la compañía con Heineken -que comenzó hace 20 años, en enero de 2003-, la cual es accionista mediante un joint venture con Quiñenco. “Se trata, sin duda, de dos décadas que han sido muy exitosas para CCU, que nos han permitido aprender en conjunto y, desde luego, incorporar y ofrecer a nuestros clientes y consumidores el portafolio de marcas de Heineken en la región”.

“Este esfuerzo y camino conjunto ha sido central para el crecimiento sostenible y la rentabilidad de largo plazo de nuestra compañía”, siguió Luksic, agregando que “esa visión de largo plazo es algo que nos define como empresa y nos permite mirar con optimismo el futuro”.

Lo anterior, sostuvo, especialmente en un período “en el que nuestros resultados reflejan el impacto de un complejo contexto económico mundial, caracterizado por altos niveles de inflación, originada en los estímulos fiscales aplicados en diferentes latitudes para enfrentar la pandemia y en la tensión geopolítica ocasionada por la guerra en Ucrania, que ya cumplió un año desde la invasión rusa”.

En la misiva el empresario se refirió, en mayor medida, a los que denominó los tres pilares estratégicos de la firma: crecimiento, rentabilidad y sustentabilidad. Con respecto al primero, destacó la adquisición del 50% de la propiedad de Aguas Danone a través de la filial CCU Argentina S.A. También, mencionó la reciente salida del grupo Cartes de las sociedades “Bebidas del Paraguay” y “Distribuidora del Paraguay, lo cual “permitirá la continuidad operacional de dichas empresas y que CCU adquiera el control de ambas, siempre comprometidos con aportar al desarrollo de todos los países donde estamos presentes”.

Con respecto a la rentabilidad, Luksic aseguró en la carta que la recuperación de los resultados financieros y rentabilidad de la compañía es una prioridad en el corto plazo, “para lo cual estamos implementando un plan denominado ‘HerCCUles 2023′, con especial foco en Chile”. Dicho plan contempla mantener la escala del negocio, reforzar la gestión de ingresos, optimizar las inversiones y capital de trabajo, entre otras cosas.

Futuro del país

Al finalizar la misiva, el presidente del directorio de la compañía, realizó una serie de reflexiones acerca del futuro del país.

“Mientras escribo esta carta, Chile deja atrás uno de los incendios forestales más devastadores de su historia, que nos recordó trágicamente la fragilidad a la que estamos acostumbrados y, al mismo tiempo, la fortaleza que nos caracteriza cuando actuamos de forma unida”, aseguró.

Ese espíritu unitario, dijo el empresario debiese prevalecer siempre y no sólo ante la adversidad, “porque es en esa unidad donde se sustenta el sueño de llegar juntos a ser un país desarrollado y sin pobreza”.

“Ese es tal vez uno de los mayores aprendizajes de 2022, año en que la ciudadanía expresó con claridad que quiere cambios, pero no que se le impongan visiones ideológicas. Así lo advertí en este mismo espacio hace un año, cuando ya se avizoraba el riesgo de terminar con una propuesta constitucional que en lugar de ser un punto de reencuentro fuera uno de mayor división para la sociedad”, agregó.

Con respecto al nuevo proceso constituyente, el empresario afirmó que espera que este finalice con un texto “que sea un paso adelante y no un retroceso. Una propuesta que nos invite a avanzar juntos y no provoque más polarización. Es tiempo de sanar las heridas, porque Chile no se merece más divisiones”.

Y concluyó: “Los invito a encarar los desafíos del presente con renovado optimismo y con la convicción de que, en unidad, podremos seguir construyendo un mejor futuro para todos”.