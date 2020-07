Bernardo Fontaine: “El Senado tiene la oportunidad de ser serio y no sumarse al aplauso fácil”

Finalmente se aprobó el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones, y ahora pasa al Senado, ¿cuál es su primera lectura?

-Acá primó el populismo . Esto es el mayor intento de cohecho de los 30 años de democracia. Los diputados que aprobaron nos regalarán nuestros propios ahorros para la vejez para que votemos por ellos en las próximas elecciones, en circunstancias que siempre es mejor que el Estado ayude a los muchos chilenos que están sufriendo penurias económicas y no que ellos gasten sus ahorros para la vejez.

¿Por qué cree que los técnicos ya no están siendo escuchados?

-Porque la oposición y los diputados de Chile Vamos que votaron a favor no están buscando soluciones para la crisis, sino que votos. Este proyecto permite el retiro de fondos a todos, los que están sufriendo menores ingresos y los que no. Esto da más popularidad porque llega a más votantes que cualquier programa de ayuda focalizado en los afectados por la cuarentena. Obviamente existen mejores ayudas, pero eso no interesó a los diputados que votaron favorablemente.

¿Qué impacto puede tener en las pensiones?

-Primero quien retire 1 millón, perderá 4 ó 5 millones en pensiones. La baja en la pensión puede ser $20.000 o 50.000, pero eso por muchos meses, por 20 ó 30 años de jubilación. Segundo, el retiro es, en la práctica, por más del 10%. El 72% podrá retirar hasta un millón y como tiene un saldo acumulado de menos de 10 millones, retirará más del 10%. De ellos, 3 millones retirarán todo su saldo. Para todos ellos, el 72%, el monto de su pensión final quedará en el aire, colgando de un hilo. Eso es muy peligroso. Tercero la venta precipitada mediante un remate como propone el proyecto castigará el valor de las inversiones, reduciendo el monto en dinero del retiro y el valor del restante ahorro que no retiren.

¿Ve alguna salida alternativa e intermedia para evitar que este proyecto siga avanzando o ya es carrera corrida?

-No está resuelto. El Senado tiene la oportunidad de ser serio y no sumarse al aplauso fácil. Si vota a favor, habrá dado un paso vergonzoso al populismo desatado y la centroizquierda, los supuestos campeones contra la desigualdad, aprobarán un retiro que eliminará el impuesto a los retiros que deberían pagar los de mayores ingresos

¿Faltó que el gobierno explicará mejor los efectos de esta medida?

-Más que eso falta, a mi juicio, que el gobierno sume todas las ayudas y las extienda en un solo programa más simple para todos los afectados, sin tanto trámite.