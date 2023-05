Bernardo Larraín Matte: “El partido triunfador ha sido coherente, preciso y nítido. Es una buena lección para todos los mundos”

Continúan las repercusiones tras el sólido triunfo de Republicanos en las elecciones del Consejo Constitucional, donde la derecha tendrá el control del órgano. El extimonel de Sofofa y actual presidente de Pivotes, Bernardo Larraín Matte, indicó que el partido ganador de este domingo mostró coherencia y nitidez, lo que debiera ser una lección para el resto de los actores.

“Otra lección de esta elección es que es importante la nitidez y la precisión en los planteamientos. No puedes pasar directo a la mesa y a construir un acuerdo. Es mucho más sano y franco los acuerdos cuando comienzan en posturas precisas y nítidas, y eso ha faltado en todos los mundos. El partido triunfador de la elección de ayer, más allá que se pueda discrepar o concordar con sus planteamientos, ha sido coherente, preciso y nítido. Esa es una buena lección para todos los mundos. El mundo empresarial, por mucho que hace algunas semanas hubiese parecido inviable plantear un sistema tributario realmente adecuado para el siglo 21 que promueva el emprendimiento, la inversión y el ahorro tiene que hacer ese planteamiento. No puede entrar como resignado a la mesa”, dijo en Radio Infinita.

Por otro lado, indicó que quienes participarán en este nuevo proceso constitucional, deben reconectar con la ciudadanía, y explicar cuales son los temas que se incluyen en una Constitución.

“Me quedo también con un par de riesgos. Es importante que este proceso se cierre bien. Creo que los dos riesgos son la desconexión de la ciudadanía con la cuestión constitucional y segundo la constitucionalización de temas contingentes... Es importante que los candidatos electos hagan un esfuerzo rápido de reconexión de la ciudadanía con las cuestiones realmente constitucionales, básicamente diciéndole a las personas que si bien no son la solución directa a los problemas que las apremian, si son una solución indirecta muy relevante. Mejorar el sistema político precisamente posibilita que se produzcan los acuerdos para acordar una reforma de pensiones que lleva 12 años discutiéndose”, señaló.

Además, hizo hincapié en que se debe reformar el sistema político en el nuevo proceso.

“Hay crispación en todas las democracias del mundo. La democracia representativa, liberal está desafiada. La preocupación que tendría de la lectura que hace la clase política, es que esto no es un problema de sacar a las personas que han conducido a nuestra democracia en los últimos 30 años y que lleguen nuevas personas y eso va a enmendar el rumbo. No es una discusión de personas, es una discusión de que el diseño de nuestro sistema político, electoral de la estructura del Estado, el marco general para desarrollar nuestras riquezas naturales, ese diseño que comienza en la Constitución debe también adaptarse al cambio del contexto social. Esto no es solo reemplazar elencos”, indicó.

Y luego agregó que “la ciudadanía quiere que el sistema político llegue a acuerdos, y eso implica con mucha más decisión que ha propuesto el consejo de expertos, poner diseños institucionales que desincentiven la fragmentación. Estamos discutiendo sobre litio. No tiene ningún sentido y aunque estén aprovechándose el Frente Amplio de una norma que viene de 1979 que declara al litio como el único mineral que no se puede entregar en concesión a un privado. Eso en una Constitución es impresentable. Por qué una discriminación solo contra el litio. La razón fue que el 79 se concluyó en la guerra fría que el litio era un insumo para armas nucleares, y eso está obsoleto. Hay que tener ojo en estas materias. Las riquezas naturales son fundamentales para el desarrollo de las personas, pero también son fundamentales para el desarrollo económico de los países”.

Por último, el expresidente de Sofofa, detalló cuáles debieran ser algunos de los temas centrales en la propuesta de nueva Constitución que se plebiscitará en diciembre.

“Creo que hay varios temas. Ayer pasaron algunas cosas que no son democracia profunda. Que un candidato que sacó el 15% sea reemplazado por otro candidato que sacó el 1% no parece la forma adecuada de asegurar la paridad. Las listas cerradas es una mejor manera, porque hay un grupo de candidatos que son paritarios por definición, por lo tanto el resultado va a ser paritario. Hay que ser mucho más ambicioso en la reforma al sistema político electoral. Hay que ser mucho más preciso en una cuestión de la modernización del Estado, la separación de la administración pública de lo que es el gobierno de turno. La administración pública tiene que ser profesional y meritocrática. El tercero que mencionaba en la economía de recursos naturales creo que no tiene que ser tan neutra la Constitución. Que la Constitución establezca que todos los minerales son concesibles, salvo que una ley determine que alguno no es concesible, pero que el caso base sea que todos son concesibles incluido el litio”