Chile emite bonos sostenibles por US$4.000 millones en moneda extranjera

El Ministerio de Hacienda informó que emitió bonos sostenibles en los mercados internacionales por un total de US$ 4.000 millones. Los recursos de dichos bonos financian tanto proyectos verdes como sociales, según lo establecido por el Marco de Bonos Sostenibles de Chile.

Estas emisiones fueron ejecutadas en una operación en el mercado global correspondiente a tres bonos en dólares a 5, 12 y 30 años de plazo de vencimiento.

Cabe recordar que Chile es el primer país en el continente americano que ha emitido bonos verdes en 2019 y desde el 2020 también ha ampliado el set de instrumentos de deuda con la emisión de bonos sociales, y bonos sostenibles.

Considerando la operación de hoy, se ha emitido desde 2019 el equivalente a aproximadamente US$ 31 mil millones en bonos temáticos, de los cuales US$ 17.800 millones son bonos sociales, US$ 7.700 millones son bonos verdes, y US$ 5.500 millones son bonos sostenibles. Además, de los bonos temáticos emitidos hoy, estos representan un 28,3% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

En tanto, la operación de hoy recibió una demanda total, proveniente de 654 órdenes, de US$ 19.700 millones, es decir 4,9 veces el monto adjudicado. En lo específico aproximadamente US$7.300 millones fueron para el bono a 5 años, US$7.500 millones para el bono a 12 años y US$4.900 para el bono a 30 años.

Los bonos se emitieron bajo la ley de Nueva York y se registraron ante el regulador de Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), para lo cual se utilizó la línea (Shelf-registration) que dispone Chile.

La emisión se llevó a cabo por el equipo de la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda con la participación de los bancos underwriters (HSBC, CITI, Santander, y Scotiabank) y la asesoría legal internacional del estudio Linklaters y local del estudio Morales y Besa.