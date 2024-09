Cierre del tercer trimestre: cobre acumula alza de 3% y deja al dólar bajo los $900

Un mes marcado por el inicio del proceso de baja de tasas por parte de la Fed, y los estímulos anunciados por China para impulsar su economía y cumplir con su meta de crecimiento de 5%. Septiembre termina con los mercados al alza y un precio del cobre que se empina, presionando a la baja al precio del dólar. Pero no todos los activos en Chile lograron acoplarse al ánimo optimista que ronda entre los inversionistas, dejando un tercer trimestre con una tímida subida.

Fue el pasado 18 de septiembre cuando la Fed bajó los tipos de interés en 50 puntos básicos hacia un rango de 4,75%-5%, en lo se transforma en la primera reducción en cuatro años. El Banco Central de Estados Unidos había comenzado a elevar el costo de endeudamiento a principios de 2022, con el objeto de atacar el fuerte aumento de la inflación impulsado por la pandemia. El recorte implica un impulso a los activos más riesgosos, y eso se vio en la reacción del mercado en los días posteriores.

En su último informe Visión de Mercados, Santander señaló que el dólar a nivel global se depreció 1% la semana pasada, empujando al cobre o presionando al peso bajo los $900, “superando los movimientos a la baja de un conjunto amplio de monedas, debido a la mayor exposición de nuestra economía al metal rojo”.

Así, el tipo de cambio cerró el lunes en $899,35. En el mes, el dólar cayó $13,81 y anotó dos meses consecutivos con pérdidas, donde bajó $48,15. Mientras que, en el tercer trimestre, la divisa cayó $41,5 y anotó dos trimestres consecutivos en terreno negativo, donde bajó $79,45.

Septiembre es el primer mes desde diciembre de 2023 en que el dólar cierra bajo los $900. Para el último día del año pasado el tipo de cambio llegó a $882,50.

El movimiento se da en medio de la subida de del cobre. El metal rojo llegó a los US$4,43 por libra este lunes, anotando un alza de 6% en septiembre, su mayor incremento mensual desde abril 2024 cuando trepó 13,82%. En el trimestre subió 3,06%, acumulando cinco trimestres seguidos de aumentos.

Bolsas y tasas

Klaus Kaempfe, director de portfolio solutions en Credicorp Capital, señala que “los dos grandes hitos del mes son la Fed y China. Pero este mes también Biden se bajó de la carrera presidencial. Esta combinación ha permitido que el S&P siga subiendo pero ahora liderado por el resto del mercado, ya no solo por las grandes tecnológicas”.

Por su parte, indica, “las tasas largas de Estados Unidos comenzaron el trimestre altas y ahora están bajo el 3,8%, que es el nivel donde comenzaron el año. Por lo que la renta fija también ha tenido un muy buen trimestre”.

Este lunes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, habló en una conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Nashville, Tennessee, señalando que “la desinflación ha sido generalizada, y los datos recientes indican nuevos avances hacia un retorno sostenido al 2%”. Y agregó que “si la economía evoluciona en general como se espera, la política monetaria se moverá con el tiempo hacia una postura más neutral”.

Diego Mora, gerente de estudios de XTB LATAM, señala que Powell advirtió que los riesgos son bilaterales y que las decisiones sobre las tasas se revisarán en cada reunión, sin ofrecer garantías claras sobre el momento de futuras reducciones en las tasas de interés, y que “esta postura más conservadora ha generado cierta incertidumbre en los mercados, provocando una caída en los principales índices bursátiles”.

Con todo, el industrial Dow Jones se empinó 1,85% en el mes y 8% en el trimestre, mientras que el tecnológico Nasdaq anotó una subida de 1,71% trimestral. A pesar del salto de los mercados internacionales, el IPSA no ha logrado acoplarse: sólo se empinó 0,47% en el noveno mes del año, acumulando un alza trimestral de 1,2%.

Según Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, “el mercado chileno no logró acoplarse, porque en la medida que la Fed no bajaba la tasa de política monetaria, el Banco Central estaba atado a esa decisión y no podía bajar la TPM para no presionar al alza el tipo de cambio y llevar el dólar a $1.000, lo que implicaba que cualquier baja dela TPM se traduciría en mayor inflación”.

Pero ese escenario cambió el 18 de septiembre, cuando la Fed decidió bajar la tasa en 50 pb al rango entre 4,75% a 5,0% (antes 5,25% a 5,50%), lo que permitirá al Banco Central bajar la tasa sin generar presiones inflacionarias vía alza del precio del dólar, lo que podría dar nuevos aires al selectivo.

Además, Araya agrega lo ocurrido con los estímulos entregados por China, los que “han sido bien recibidos por el mercado y deberían tener un impacto positivo sobre todas las acciones exportadoras de materias primas (commodities), dentro de las que destacan SQM, CAP, Copec y CMPC, principalmente. A la vez, el alza en el precio del cobre implicará una baja en el precio del dólar por mayores retornos de exportación, lo que también ayudará al IPSA. Con todo lo anterior, nuestro Target para el IPSA al cierre de 2024 es de 7.500 puntos”.

Fue la semana pasada cuando el Banco Central chino determinó la reducción de las reservas obligatorias (RRR) de los bancos en 50 puntos básicos, lo que liberaría unos US$142 mil millones para nuevos préstamos, mientras que, en paralelo, orientará a los bancos comerciales para que reduzcan los tipos de interés de las hipotecas existentes en un 0,5%, con el fin de proporcionar algún alivio a los hogares. El presidente del ente rector, Pan Gongsheng, estimó que esta última medida beneficiaría a 50 millones de hogares.

Junto con lo anterior, se recortará la tasa mínima de cuota inicial desde el 25% a un 15% para los compradores de segundas viviendas en todo el país.