CMF sanciona a Santander Chile por incumplimiento reiterado del artículo 154 de la Ley General de Bancos

“Ha quedado acreditado en esta instancia administrativa que la Investigada no actuó en forma diligente para el oportuno desarrollo de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, pues, no obstante ser requerida para que remitiera los antecedentes bancarios solicitados para la investigación, no lo hizo dentro de plazo legal”, sostuvo el organismo en su resolución.