Cuarto retiro de fondos: se conforma comisión mixta, pero aún no hay fecha para iniciar discusión

Tras el rechazo del cuarto retiro de fondos previsionales en el Senado, ahora el futuro del proyecto está en manos de la comisión mixta, aunque hasta el momento aún no se define la fecha en que comenzará su discusión.

Ya se conocieron los 10 nombres que conforman la instancia -5 diputados y 5 senadores- que deberá elaborar un informe que será votado por la Cámara de Diputados y el Senado. Con la acusación constitucional al Presidente Piñera y una semana distrital ad portas, se ve poco probable que pueda finalizar su tramitación antes de las elecciones del 21 de noviembre. La instancia legislativa estaría presidida por el senador Pedro Araya.

Por el lado del Senado, estarán los miembros de la Comisión de Constitución, es decir, Pedro Araya (IND), Alfonso de Urresti (PS), Luz Ebensperguer (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Francisco Huenchumilla (DC). Los diputados que integrarán la instancia son: Karol Cariola (PC), Osvaldo Urrutia (UDI), Gonzalo Fuenzalida (RN), Marcos Ilabaca (PS) y Marcelo Díaz (UNIR).

El senador Pedro Araya reconoció que la agenda del Senado está complicada durante la próxima semana, debido a que el martes deberán revisar la acusación constitucional. Además hizo un llamado a los diputados a transar en algunos temas para dar viabilidad al proyecto de ley. El segundo adelanto de las rentas vitalicias, aplicar impuesto a las rentas más altas, o impedir futuros rescates mediante un aumento del quórum son algunos de los puntos que, al menos en el Senado, se intentaron poner sobre la mesa para aprobar la iniciativa. No hubo éxito con eso.

“Esperamos que esto pueda ocurrir durante el transcurso de la próxima semana. Hay que tener presente que la agenda del Senado está bastante complicada la próxima semana en atención a que tenemos que discutir la acusación constitucional contra el Presidente de la República. Durante estos días seguiremos trabajando. Vamos a tener algunas conversaciones con los distintos integrantes de la comisión mixta, para ver si podemos generar un acuerdo. Esperamos que los diputados entiendan que van a tener que ceder en parte de lo que propusieron originalmente al Senado”, dijo el senador Araya.

El senador del PS, Alfonso de Urresti, señaló que “la primera reunión es para constituirse, para elegir presidente, para establecer el calendario de funciones. Al menos como senador toda la voluntad para sacarlo lo antes posible, para que la ciudadanía vea antes de las elecciones cómo votan sus parlamentarios”.

Desde el oficialismo, en tanto, recalcaron que es poco probable que el cuarto retiro se revise antes de las elecciones.

“Hoy es el último día que sesiona la Cámara de Diputados, casi todos ellos tienen campañas. Ya está decidido hace mucho tiempo que la próxima semana es distrital, por lo que no veo que alcancen los tiempos. Lo más probable es que esto se vea la semana después de las elecciones”, indicó el senador de RN, Rodrigo Galilea, quien es contrario a la iniciativa.

El informe que se elabore en la Comisión Mixta debe ser ratificado por un quórum de 3/5 en ambas cámaras, lo que avizora un complejo escenario, teniendo en cuenta que al ser rechazado en general en el Senado este martes, no hay bordes para comenzar a negociar con los diputados.

Si bien aún no hay una fecha sobre la mesa para sesionar el cuarto retiro en la comisión mixta, no se descarta que esto pueda ocurrir el próximo lunes.

Rechazo en el Senado

El cuarto retiro desde las AFP no logró reunir los 25 votos que necesitaba para avanzar en su tramitación en el Senado. Si bien Marcela Sabat y Manuel José Ossandón aprobaron el proyecto en general, la senadora Carolina Goic, mantuvo su postura y lo rechazó. Tras el resultado de la votación, la iniciativa debió pasar a una comisión mixta.

“Después del lamentable bochorno que se vivió ayer en el Senado, cuando producto de la votación de una senadora de las nuestras, que rechazó el cerrado apoyo de la derecha de poner obstáculos a este proyecto, le hizo ver a las familias de nuestro país, no tener en un horizonte cercano el cuarto retiro”, dijo el diputado PS, Marcos Ilabaca.

La discusión no se pronostica simple en la comisión mixta, ya que hay diferencias muy marcadas entre los diputados y senadores de oposición en cuanto a algunos aspectos relevantes del proyecto.

“Estamos listos para que sesione. Ahora depende que el Senado nos convoque. Estoy dispuesto a suspender mi campaña y quedarme el tiempo que sea necesario, para que aprobemos el cuarto retiro. Habrá que conversar las propuestas que los senadores tengan. En su momento planteamos un plan de propuestas. Reitero las cosas con franqueza. Si no sesiona ahora mismo la Comisión Mixta, y si no hay sesiones la próxima semana, es porque algunos no quieren votarlo antes de las elecciones”, enfatizó el diputado Marcelo Díaz.

El diputado de RN, Gonzalo Fuenzalida, sostuvo que “yo no quiero que haya cuarto retiro. Ni con impuestos, ni sin impuestos. No porque soy malo, sino porque el daño a la economía es gigantesco y lo han dicho todos”.

Desde el gobierno y la Asociación de AFP valoraron que la iniciativa haya sido rechazada en el Senado.