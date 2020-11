Economista jefa de Banchile:“Que la aceleración sea más firme depende de la situación sanitaria”

La economía cayó 5,3% siendo mejor que los meses del segundo trimestre, ¿se muestran señales de recuperación o aún es pronto para decirlo?

-Yo hablaría ya de señales de recuperación. Luego de un trimestre que tuvo un desempeño muy malo (-14,1%), con este dato de septiembre, estaríamos cerrando el tercer trimestre en -9,1%. Al menos ya es un dígito de caídas, que muestra el impacto de ir dejando atrás el confinamiento.

¿En septiembre se notó el efecto del retiro del 10% y de los mayores desconfinamientos?

-Hay un impacto del retiro del 10% por el lado del consumo y, de hecho, el Banco Central destaca el desempeño del comercio en el comunicado. Además, el efecto de un avance progresivo del plan de desconfinamiento. También debe tomarse en cuenta que este septiembre tuvo 3 días hábiles más que septiembre del año pasado.

Para octubre, ¿se mantienen estos mismos efectos sobre la actividad? ¿Cuál es su proyección?

-Para octubre debiéramos tener más actividad por la mayor apertura de la economía. A ello se suma a que nos enfrentamos a una baja base de comparación, puesto que la actividad en octubre 2019 estuvo afectada por los efectos del estallido social, que derivó en una ralentización significativa por el hecho de tener que cerrar temprano. Nosotros estimamos un Imacec para octubre en torno a 2%

Ahora bien, ¿de qué dependerá que esta aceleración sea más firme?

-Que la aceleración sea firme, en el corto plazo, depende en gran medida de la situación sanitaria y de que no tengamos que volver a encerrarnos. Además, hay una parte de la actividad que aún no puede retomar su funcionamiento de manera plena, como lo son las actividades que agrupan a muchas personas que necesitan del contacto social. Esto no va a ser posible hasta que no se tenga un tratamiento efectivo contra el Covid, lo que se espera, aunque con incertezas, que suceda durante el primer semestre del 2021. También hay un efecto reactivador de volver a salir a la oficina para aquellos que pueden hacerlo. Su impacto es de en torno a 1 punto de crecimiento.

¿Para el cuarto trimestre es factible tener cifras positivas? ¿Cuál son sus perspectivas para 2020 y 2021?

-Nosotros estimamos un cierre de 2020 en -5,2%, lo que implica un cuarto trimestre creciendo a 2,5%. Para el 2021 estimamos una tasa de crecimiento de 4,4%. Mucho de esta cifra es recuperación. En términos de inversión estimamos que será mayormente por el lado público, ya que la privada puede estar afectada por la incertidumbre. Por el lado del empleo, estimamos que este se va a mantener en cifras de dos dígitos por un tiempo. Acá estamos hablando de una recuperación tímida. Va a tomar un tiempo volver a los niveles de PIB prepandemia.