¿El mercado nervioso? Bolsa de Santiago registra su mayor alza del año y es la segunda de mejor desempeño del mundo ad portas de las elecciones

Al parecer, no hay demasiado nerviosismo en el mercado local con las elecciones de este fin de semana. Claro porque si el tipo de cambio tuvo su mayor baja en un mes, la Bolsa de Santiago experimentó su mayor avance diario del año.

Concretamente, el IPSA cerró en 4.574,57 puntos, con un alza de 2,95% respecto del cierre de ayer, su mayor salto diario desde el 9 de noviembre del año pasado.

Es cierto, las alzas de la bolsa se dieron en un escenario particularmente favorable para la renta variable. El índice MSCI World, que mide a unas cincuenta bolsas del mundo, anotó un fuerte avance de 1,6%.

Y en ese escenario, la plaza local fue la segunda de mejor desempeño en todo el mundo, medida en moneda local y en dólares, de acuerdo a Bloomberg.

De todas manera, es necesario destacar que este es el pimer aumento del índice selectivo luego de seis caídas consecutivas.

Las ganancias de las acciones globales se produjeron tras el dato de las ventas minoristas de abril en EEUU, las que en tasa mensual presentaron variación 0,0%, por debajo de lo esperado que era un alza de 1,0% y muy por debajo del registro anterior que fue de 10,7%, lo que permite estimar que por ahora la Reserva Federal no debería subir la tasa de política monetaria.

Elecciones

Las elecciones sin duda acapararán la atención de los inversionistas locales e internacionales, sobre todo aquella que tiene que ver con los constituyentes debido a los potenciales efectos en la economía y las inversiones.

Guillermo Araya, de Renta 4, dijo que hay consenso de que más allá del resultado de las elecciones, principalmente de constituyentes, “el mercado no se acabará el lunes si la centro derecha no alcanza el tercio (cayendo entre un 2% a 3%), así como tampoco debería volar si lo sobrepasa (subiendo entre un 2% a 3%). En todo caso, entre ambas puntas hay una diferencia de hasta 6 puntos porcentuales”.

En ese contexto, el experto dijo que la proyección con mayor probabilidad es que la centroderecha alcance el 35% de los constituyentes.

Cristian Araya, estratega VanTrust Capital, afirmó que “estoy algo más constructivo con las elecciones”, y que habría una sorpresa en los comicios si Chile Vamos no logra el tercio. “Esto podría no estar incorporado en los actuales precios, o no en su totalidad”.