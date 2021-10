El precio del petróleo se duplica en un año y JPMorgan tampoco descarta que llegue a US$ 100: “El superciclo está en marcha”

Los precios internacionales del petróleo no hacen más que subir, agudizando la crisis en el mercado de la energía y elevando aún más las preocupaciones en torno al pronto retiro de estímulos a medida que aumentan las presiones inflacionarias en todo el mundo.

El barril de crudo ya supera los US$ 80 tanto en Nueva York como en Europa, mientras suman y siguen las proyecciones alcistas para el precio. JPMorgan se sumó a Bank of America y también prevé un escenario de un barril en US$ 100.

“El superciclo del petróleo está en marcha ya que el endurecimiento de la oferta-demanda aumenta la probabilidad de escenarios alcistas por encima de US$ 100 por barril”, dijo la institución.

JP MOrgan no descarta que el petróleo llegue a US$ 100

El barril WTI que se cotiza en Nueva York se cotiza en US$ 80,83 y en lo que va del mes de octubre acumula un 7,7% de alza. El petróleo de referencia para Chile ya sube 66,6% en el año y 105% en doce meses.

El petróleo Brent está en US$ 83,82 y ya sube 7,7% en octubre y 61,8% en 2021. En doce meses el alza es de 100,9%.

“Reiteramos nuestra visión alcista del petróleo y las acciones petroleras en un trimestre caracterizado por el fortalecimiento material en todo el complejo energético y con las recompras de acciones avanzando a pleno rendimiento”, afirman los analistas de JPMorgan, cuya previsión es que estas compañías puedan retornar a sus accionistas el 20% de su capitalización hasta mediados de 2023.

El mercado del petróleo se ha visto presionado por una mayor demanda post Covid, la cual ha chocado con la estrechez de suministros. A esto se suma el aumento del precio del gas que ha volcado la preferencia por el crudo, presionando las reservas.

Las bencuinas están cerca otra vez de promediar los $ 1.000

El precio del petróleo es muy sensible para Chile toda vez que importa más del 90% de lo que consume. El efecto inmediato de esta tendencia se observa en el precio de los combustibles, particularmente el de las bencinas que ya este año llegaron a máximos históricos, obligando al gobierno a modificar los parámetros del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).

Y mientras las bencinas se aproximan al promedio de los $ 1.000 por litro, el precio del gas toca máximos históricos.

Estas alzas seguirán presionando a la inflación en Chile. El IPC de septiembre experimentó su mayor variación en 13 años, mientras las expectativas de los expertos no descartan otra fuerte alza en la tasa de interés.