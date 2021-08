Gobierno modifica el Mepco y hace caer las gasolinas hasta $26

Ya lo había anunciado la semana pasada y este martes se hizo realidad: el Ministerio de Hacienda anunció una modificación a los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para reducir el precio de las gasolinas.

Desde Teatinos 120 informaron que para amortiguar el impacto del alza de las bencinas, decidió hacer cambios al mecanismo de estabilización. “Esto permitirá observar una caída de las gasolinas esta semana del orden de $26 por litro en el caso de la gasolina de 93 octanos y de $19 en el caso de la bencina de 97 octanos, es decir, en promedio $23 por litro. Esto equivale a retroceder al precio que se observaba hace 1 mes”, explicó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

“De esta forma buscamos amortiguar las alzas consecutivas de las bencinas, debido al fuerte aumento del precio de los combustibles en los mercados internacionales y al nivel de tipo de cambio que hemos observado hasta la fecha”, agregó el secretario de Estado.

La noticia se da en medio de semanas turbulenta para los precios de las bencinas, que durante estos días han alcanzado máximos históricos debido al impacto de las disputas por parte de Emiratos Árabes y Arabia Saudita al interior de Opep, y que han repercutido en el valor de los combustibles en el país.

Durante la semana pasada, los valores sumaron 35 semanas consecutivas de avances registrando nuevos niveles récord, lo que instó al gobierno a analizar modificaciones a este sistema de estabilización de precios con la idea de atenuar eventuales nuevas alzas. De hecho, el valor promedio de la gasolina de 93 octanos ya supera los $900, más de $200 por encima de lo que se registraba a inicios de diciembre pasado, cuando comenzaron las alzas consecutivas.

Y el martes 27 de julio, el ministro Cerda en medio de una de las sesiones de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja se refirió al tema y se mostró abierto a una eventual modificación. En aquella instancia, el jefe de la cartera de Hacienda dijo que la idea era apuntar hacia una reducción de precios transitoria que permita “tener un alivio en el corto plazo, pero que se vaya extinguiendo porque eso permite que no tengamos un impacto significativo sobre la recaudación fiscal”. Esto, en un contexto en el que parlamentarios y otros políticos estaban pidiendo reducir o suspender el impuesto específico a los combustibles.

Este ajuste del Mepco anunciado por Hacienda se realizará modificando los parámetros que la ley le permite hacer a la cartera. En particular, mediante un aumento del número de semanas promedio que se considera para el cálculo del diferencial de refinación de las gasolinas. Esta modificación no incluye los parámetros para el cálculo del precio del diésel ni del gas licuado, por lo que ambos productos no se verán impactados. Por su parte, la parafina o kerosene no está incluida en el Mepco.

Jorge Hermann, de Hermann Consultores, indicó que “el anuncio del gobierno lo que está haciendo es rebajar el impuesto es a los combustibles en promedio en cerca de $80 para poder lograr en promedio una baja en torno a los $23. Esto demuestra que el gobierno está haciendo un esfuerzo fiscal al disminuir los ingresos fiscales por impuesto específico en un contexto de marcadas demandas de los parlamentarios por extender el IFE hasta finales de año”.

En tanto, el Coordinador Económico de Cambio Climático, Energía y Medioambiente de ClapesUC, Luis Gonzales, señaló que “Mediante la combinación de parámetros que dispone el Mepco se permite encontrar un cambio en el precio de referencia y provocar la caída del precio de gasolinas, Manteniendo el espíritu de traspaso de señales al mercado”

Actualmente el precio de las bencinas bordea los $1000 Crédito: David Nogales.

¿Cómo funciona el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles? Tal como señalan desde Hacienda, su objetivo es aumentar o disminuir el Impuesto Específico de los Combustibles de manera de afectar el precio de las gasolinas, y con ello evitar fluctuaciones bruscas generadas a causa de factores externos, como por ejemplo disputas internacionales. El Mepco amortigua de esta forma las alzas o bajas, haciendo que no sean mayores a 0,12 UTM, lo que equivale a cerca de $ 6,2 por litro. Este límite se rompió temporalmente con esta modificación.