El dólar arranca la semana buscando extender su racha de ganancias

El dólar arranca la semana al alza tras extender el viernes pasado su tendencia de ganancias, en tanto en días y semanas. En las primeras operaciones, la divisa registró caídas y luego moderó su retroceso hasta volver al terreno positivo.

Al inicio del día, el dólar sube $0,67 respecto al cierre de este viernes y llega a un valor de $954,55 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría cinco jornadas consecutivas con ganancias.

El valor del dólar en Chile el 29 de julio del 2024

“La cotización del dólar muestra ciertos avances al comenzar la semana, en medio de factores externos que siguen siendo protagonistas para el tipo de cambio”, comentó el subgerente de estudios de Capitaria, Ricardo Bustamante.

“De mantenerse el escenario actual no sería extraño ver que el dólar busque consolidarse por encima de los $955, para luego ir a buscar nuevamente los máximos del año cercano a los $990″, agregó Sebastián Castellanos, estratega de mercados XTB Latam.

Así, el peso chileno cedía terreno en medio de la caída del cobre. Los precios del metal caían el lunes debido a la preocupación por la demanda china y los elevados inventarios, mientras que los actores del mercado esperaban la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y la publicación de datos estadounidenses esta semana para obtener más información.

De esta forma, el valor a tres meses del cobre caía un 1,25% a US$ 4,08 la libra en la bolsa de futuros Comex.

Mientras que, el valor al contado del cobre cerró con una caída de 1,25% y llegó a un valor de US$ 4,03 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

“El cobre parece mantenerse en el nivel clave de US$ 9.000 la tonelada (US$ 4.08 la libra), pero ha habido mucho impulso negativo”, dijo Ole Hansen, del Saxo Bank, añadiendo que las expectativas de demanda a largo plazo aún no se han materializado.

Los inventarios de cobre de la Bolsa de Metales de Londres, de 239.100 toneladas, se han más que duplicado desde el inicio de junio , mientras que las existencias supervisadas por la Bolsa de Futuros de Shanghái se han multiplicado por diez en lo que va de año, pese a haber retrocedido recientemente a un mínimo de dos meses de 301.203 toneladas.



“Los compradores de cobre volverán, los motores de la transición energética siguen ahí”, afirmó Hansen.

El cobre, muy utilizado en la fabricación de cables por su conductividad, se considera clave para la transición energética.

En tanto, se espera que la Fed mantenga sin cambios las tasas de interés el miércoles, pero unos datos más débiles de empleo en Estados Unidos en junio, el enfriamiento de la inflación y los comentarios de los altos funcionarios del banco central estadounidense han llevado al mercado de futuros a descontar por completo un recorte de 25 puntos básicos en septiembre.

El dólar en el mundo

El dólar subía el lunes, mientras los operadores esperan las decisiones sobre política monetaria que tomarán el miércoles la Reserva Federal y el Banco de Japón (BoJ) para conocer la dirección a seguir.



El yen cotizaba estable tras su mejor repunte semanal desde fines de abril, impulsado por expectativas cambiantes sobre las tasas de interés y una liquidación en el mercado de valores.

Así, el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganaba un 0,28%, a 104,61 unidades.

En tanto, el dólar operaba estable a 153,80 yenes, revirtiendo un declive previo de hasta un 0,49%, que le llevó a alcanzar las 153 unidades en un momento dado. Los mercados se han centrado en el avance del yen en la última semana, en medio de una creciente especulación sobre un aumento de las tasas del BoJ que ayudó a impulsar a la moneda japonesa.

Se espera ampliamente que el Comité Federal de Mercado Abierto de Estados Unidos (FOMC) deje las tasas sin cambios esta semana y las recorte en un cuarto de punto en septiembre.

La decisión de la Fed supone un riesgo para el par dólar/yen, dijo Kristina Clifton, economista senior y estratega cambiaria jefe del Commonwealth Bank of Australia. “Cualquier indicio de flexibilización por parte del FOMC podría hacer caer significativamente el USD/JPY, pero una postura agresiva del FOMC probablemente tendrá poco impacto”, añadió.

Los operadores de divisas también tendrán que enfrentarse no sOlo al BoJ y a la Fed el miércoles, sino también al Banco de Inglaterra un día después.