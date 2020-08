Encuesta UDD señala que 56% de las personas que están sacando sus fondos de las AFP los ahorrarán o invertirán

Las AFP ya están pagando el dinero por el retiro del 10% a quienes hicieron la solicitud los primeros días, y el 57% de las personas que planean gastar el dinero, aseguran que lo harán apenas les llegue el depósito. Eso es lo que advierte el Panel Ciudadano realizado por la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), donde se encuestó a 1.028 personas de la Región Metropolitana entre miércoles y jueves de esta semana sobre el uso que harán del 10%.

El sondeo revela que el 73% de las personas retirará sus fondos, el 12% dice que no tiene fondos en la AFP, el 9% asegura que no lo retirará y el 6% no sabe si lo va a sacar.

De las personas que retirarán el dinero, el 56% dice que lo va a ahorrar o invertir, mientras que el 44% asegura que lo va a gastar.

Entre quienes piensan ahorrarlo o invertirlo, el 3,4% dice que lo hará en APV, el 13% en Cuenta 2 de la AFP, el 11% en depósito a plazo, 2,5% en fondos mutuos y el 70,5% en “otros”.

Foco en el gasto

El 14% de las personas que aseguraron que gastarían el dinero, ya lo hicieron; mientras que el 28% dice que lo hará en un tiempo más.

La mayoría (58%) de las personas que dijo gastarán los recursos provenientes de los fondos de pensiones, lo hará para pagar cuentas o deudas. Esto, considerando que el 36% lo gastará en pagar cuentas pendientes, y el 22% en pagar deudas bancarias o de casa comercial. En tanto, el 21% lo usará para comprar alimentos y el 21% para comprar otro tipo de bienes.

Por nivel socioeconómico, el segmento D y E va a usar el dinero principalmente para comprar alimentos (30%) y pagar cuentas pendientes (28%). Más atrás se ubica la compra de otros bienes (22%), y luego el pago de deudas bancarias o de casa comercial (19%). Lo inverso ocurre con el segmento ABC1, ya que principalmente usarán el dinero para pagar deudas bancarias (40,5%), o cuentas pendientes (31,5%), luego se ubica la compra de otros bienes (23,8%), y mucho más atrás la compra de alimentos (4,3%).

En tanto, el segmento C2 mayoritariamente usará el dinero para pagar cuentas pendientes (44%) y deudas bancarias (24%). Luego se ubica la compra de bienes (18%) y alimentos (14%). Mientras que para el segmento C3, lo principal es el pago de cuentas pendientes (40%), pero luego se ubica la compra de alimentos (21%) y de otros bienes (20%), y en último lugar el pago de deudas bancarias o casa comercial (19%).

Entre las personas que van a adquirir bienes, el 34% asegura que comprará cosas para el hogar; el 8% cambiará o adquirirá un auto; el 7% comprará un celular, computador o artículo de tecnología; el 3% en un pie para un departamento, y solo el 1% dice que comprará un televisor. En tanto, el 47% restante responde que comprará otro tipo de bienes.

Sobre esto último, los hombres prefieren por lejos la compra de artículos para el hogar (48%); luego se ubica “otros” (33%); un auto (8%); pie para departamento (6%); y un artículo tecnológico (5%); mientras que el 0% dice que comprará un televisor. Por su parte, las mujeres mencionan “otros” en primer lugar (58%); luego cosas para el hogar (23%); artículo de tecnología (9%); un auto (7%); televisor (2%), y pie para departamento (1%).

Por segmento socioeconómico, el estrato D y E prefiere la compra de artículos para el hogar (65%); mientras que el ABC1, C2 y C3 prefieren “otros”, con 62%, 38% y 61%, respectivamente.

Con todo, durante la primera semana de agosto, el mercado de bienes tecnológicos registró un aumento de 96% con respecto al mismo período del año anterior, según los datos proporcionados por el POS Tracking de GfK.