La Sociedad Matriz SAAM cerró la primera parte del año sin poder alcanzar ni superar las ganancias que registró durante el mismo periodo del 2023, según informó la firma a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La sociedad controlada por Quiñenco reportó una ganancia de US$ 31,0 millones durante los primeros seis meses del año, lo que significa una caída de 7% frente al mismo ejercicio del 2023.

Ante este contexto, la empresa resaltó sus resultados de las ganancias procedentes de las operaciones continuadas durante el primer semestre de este año, que crecieron “un 89% si se compara con igual periodo del año anterior”.

Ganancias de SAAM disminuyen en el primer semestre y firma destaca el salto de las utilidades por operaciones continuadas

“Cabe recordar que en agosto de 2023 la compañía enajenó sus operaciones de terminales portuarios y logística terrestre (operaciones discontinuadas), que durante el primer semestre de 2023 generaron un resultado de US$ 17,2 millones”, explicó la empresa en un comunicado al informar su último ejercicio.

En los resultados acumulados a junio, la sociedad también informó que los ingresos alcanzaron los US$ 283,6 millones, registrando un aumento de US$ 26,0 millones o un alza de 10% respecto de igual período del año anterior. Ante esto, la empresa lo atribuyó “principalmente por las alzas de US$ 17,5 y US$ 8,6 millones en remolcadores y logística aérea, respectivamente”.

En tanto, durante el primer semestre, el EBITDA alcanzó los US$ 90,2 millones, un crecimiento de un 14%. La empresa lo explicó por “el mejor desempeño en todos los segmentos de negocio”.

Segunda parte del año

Por otro lado, si se analiza el segundo trimestre, la firma reportó una ganancia de US$ 9,0 millones, lo que representa una disminución de US$ 6,9 millones o de un 43% respecto al segundo trimestre de 2023.

Ante esto, la firma destacó que, el resultado de las operaciones continuadas, “aumentó hasta los US$ 9,2 millones, un alza de un 20% frente al mismo periodo del año anterior”.

Durante la segunda parte del año, los ingresos alcanzaron los US$ 143,3 millones, lo que representa un aumento de US$ 12,6 millones (+10%) respecto de igual trimestre del año anterior. “Se explica principalmente por el crecimiento de las ventas del segmento remolcadores (+7%) y de logística aérea (+25%)”, comentó la empresa.

“En el período se registra un efecto contable por US$ 7 millones ligado a impuestos diferidos, dadas las fluctuaciones del tipo de cambio, principalmente en Brasil, México y Colombia”, comentó también la sociedad por medio de un comunicado.

“Este trimestre mostró un alza en ingresos de cerca de un 10% respecto del mismo período de 2023, relacionado al mayor número de remolcadores operativos, nuevos contratos y la consolidación de las operaciones adquiridas recientemente. En nuestro negocio de logística de carga aérea, en tanto, tuvimos un positivo desempeño gracias a las nuevas operaciones en Ecuador y una recuperación en la actividad”, detalló el gerente general de la compañía, Macario Valdés, vía un comunicado.

Además, el EBITDA durante el segundo trimestre aumentó en US$ 8,4 millones (+22%) respecto del mismo periodo del 2023, alcanzando US$ 47,3 millones. La sociedad lo explicó por “el mejor desempeño en todos los segmentos de negocio”.