Juan Sutil, el líder de los empresarios, reitera rechazo a un quinto retiro y advierte por alta inflación

Seguridad, la situación de la zona norte y sur del país, el crecimiento económico, quinto retiro y la inflación fueron parte de los temas que abordó la CPC con la ministra del Interior, Izkia Siches. El presidente del gremio, Juan Sutil dijo que conversaron de la importancia del crecimiento y la inversión, para generar empleos.

“Hablamos de la importancia de lo que significa el trabajo. El sector privado representa el 85% de quienes trabajamos en la actividad productiva del país. Todo lo que está ocurriendo, y la inestabilidad que estamos teniendo incluyendo lo que ocurre con la Convención Constitucional, genera que situaciones que hoy estamos viviendo generan aún más seguridad”, dijo Juan Sutil.

Y agregó que “se ha dejado mucho de hablar en este país de la importancia del crecimiento como si fuera una mala palabra, de estabilidad económica, como si fuera una mala palabra o de la inflación. Lo que estamos viendo es que la estabilidad económica, el crecimiento, la inversión es fundamental porque general el empleo que necesitamos”.

El presidente de la CPC, Juan Sutil, y los presidentes de las seis ramas, fueron recibidos en audiencia por la Ministra del Interior, Izkia Siches, y su equipo.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) mostró su preocupación por la cifras de inflación, dadas a conocer esta jornada. En esa línea, Juan Sutil, comentó que la alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un tema “muy complejo, porque le pega y le da duro da duro a las personas que más necesidades tienen”.

Además, Sutil destacó las serie de medidas económicas presentadas por el gobierno. “Celebramos el plan de recuperación inclusiva, porque hay muchas medidas que alivian, especialmente a las personas en materia de estabilidad en los cobros de energía, en este caso combustible, parafina, incluso gas y también porque se amplían programas que son muy importante para las familias.

Por otro lado, reiteró su rechazo al quinto retiro de fondos que se tramita en el Congreso.

“Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con los retiros de los fondos de pensiones. Estamos viviendo las consecuencias. Alguien me preguntó por la alta inflación, que no se veía desde los años 80 y eso es fatal. Eso es fruto no solo de lo que está pasando en todos los países del mundo, fruto de la pandemia. En Chile se agravó por el recalentamiento que tuvo la economía fruto de la liquidez por los retiros... los fondos de pensiones son para las pensiones”, señaló.

Asimismo agregó que “espero que los diputados y senadores miren esto con una mirada global, sobre el impacto que genera a la economía. Espero que todos se ordenen que esto es una mala política pública. Compartimos la preocupación del ministro Marcel”.

Proyecto Ñuñoa

Sutil calificó la detención del proyecto inmobiliario en Ñuñoa como algo “sumamente complejo” y agregó que no se trataría de un caso aislado. El líder de la CPC mostró su preocupación ante la situación de que “se logran todos las autorizaciones, se inician las obras y hoy un tribunal, que cambia su composición, decide paralizar una obra”.

“Esas incertezas son parte de la discusión y conversación que tuvimos con la señora ministra y todo su equipo, porque la certeza jurídica es básica para que las personas quieran emprender, y estoy hablando de cualquier empresario, pequeño, chico, mediano o grande. Si no hay certeza jurídica y no se respetan los permisos, nadie va a querer hacer una inversión”, agregó.