Hacienda: 40 mil créditos Fogape ya se han depositado en las cuentas de emprendedores

En los 20 días de operación de los créditos Covid-19 Fogape, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, publicó un recuento de los avances de la medida en apoyo a las Pymes: los depósitos para emprendedores suman un total de US$2.600 millones.

“Tras los primeros 20 días de operación de los créditos Covid-19 FOGAPE, se han cursado 40.001 créditos (por un total de US$ $2.600 millones) de los cuales 38.427 corresponden a Pymes, es decir, un 96,1%. Un crédito cursado significa uno ya depositado en la cuenta del emprendedor”, explicó Briones en su cuenta de Twitter.

Además, detalló que proyectan que cerrarían el mes con montos cursados a la MiPyme 3,5 veces mayor a los de un mes y año normal.

“Considerando que en momentos de recesión lo común es la contracción del crédito, la medida ha logrado el efecto contrario: expandir fuerte el crédito a la MiPyme.¿Significa esto que no han existido problemas ni que haya cosas por mejorar? Claro que no. Se trata de un programa que recién empieza, cuya masividad no tiene precedentes y que se ha aplicado con las dificultades de procesamiento que impone la pandemia y el trabajo a distancia”, agregó Briones.

El ministro de Hacienda anunció también la creación de un portal de reportes donde se actualizarán, banco por banco, las cifras de solicitudes, aprobaciones y créditos cursados, montos y tamaño de empresa: https://reporte.hacienda.cl