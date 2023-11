Hacienda planea incluir incentivos para repatriación de capitales en el exterior en propuesta de Pacto Fiscal

A fines de la semana pasada, el gobierno adelantó a representantes de partidos políticos de oficialismo y oposición aspectos tributarios considerados en su propuesta de Pacto Fiscal, destinados a combatir la evasión, la elusión y entregar incentivos para la formalización. Este eje incluye 27 medidas: ocho están relacionadas con la modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA); once propuestas aluden a justicia y equidad tributaria; el proyecto de ley para elevar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que incluirá las normas para combatir la informalidad; seis medidas para fortalecer a la Defensoría del Contribuyente (Dedecon); y un incentivo a la regularización de situaciones de incumplimiento tributario, aplicable por una sola vez y en un plazo acotado.

Sobre este último punto, una minuta que se entregó a los partidos políticos menciona que “por una sola vez, se analizará la posibilidad de regularizar, previo pago al fisco, situaciones de incumplimiento tributario en materia de capitales en el exterior, timbres y estampillas, y herencias”.

Ante esta propuesta, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado si esta medida tiene relación con la repatriación de capitales, proceso que ya se realizó en la reforma tributaria de 2014 bajo el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. “Preferiría comentarlo una vez que hayamos presentado el detalle de esas propuestas a los representantes de los partidos políticos, pero es parte de lo que se está contemplando en el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias”, dijo el secretario de Estado.

En ese sentido, añadió que “dentro de la lógica que le hemos ido dando a esa iniciativa que es de facilitar y, al mismo tiempo, fiscalizar el cumplimiento de esas obligaciones, entonces para personas que por una u otra razón están en situaciones de morosidad con el fisco, o que hay impuestos que no han enterado por otros factores que tienen que ver con el funcionamiento del sistema tributario, nuestra idea es que todo eso forme parte de ese paquete de medidas”.

¿Cuál será el plazo y tasas que se incluirá en este proceso? “Eso lo vamos a informar una vez que lo hayamos presentado a la mesa de trabajo donde están representados los partidos políticos”, enfatizó el titular de las finanzas públicas.

Uno de los presentes en esa mesa de trabajo sostuvo que es un tema que se ha hablado, pero en líneas generales, sin entrar en detalles. No obstante, recuerda que la repatriación de capitales ha sido una herramienta útil en el pasado, con bastante recaudación y que, si incentiva la regularización, es una buena medida. Otro de los representantes de los partidos políticos plantea que es un tema que está en la discusión, pero faltan detalles de lo que se pretende.

Sin embargo, dentro de la mesa de trabajo no todos apoyan esta medida, ya que desde un sector se oponen, puesto que es “injusto” para quienes cumplen con sus impuestos.

La mirada de los tributaritas

En su mayoría, los expertos tributarios consultados por Pulso apoyaron una iniciativa en ese sentido, pero agregan que ello dependerá de la tasa que se aplique y el período de tiempo que considere.

Hugo Hurtado, socio Líder, Tax and Legal en Deloitte, comentó que “la repatriación de capitales con tasas rebajadas de impuestos es una medida que debe implementarse sólo de forma excepcional ya que de otra forma podría incentivar acciones que generen incumplimiento tributario”.

Por lo mismo, puntualizó que “transcurrido casi 10 años desde su aprobación, me parece que estaría dentro del concepto de excepcionalidad su inclusión en el proyecto de pacto tributario”. Sin embargo, afirma que “debe ser una ventana por un plazo acotado y ser diseñada con mucho cuidado para evitar incentivar incumplimientos futuros de compliance tributario”.

30 MAYO 2023 EL MINISTRO DE HACIENDA, MARIO MARCEL, EN COMISION DE HACIENDA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

A Javiera Campos, directora de Tributación Internacional CCL Auditores Consultores, le parece a priori una buena alternativa, “sobre todo respecto de aquellos capitales que se encuentran en el extranjero, teniendo en consideración la masiva fuga de capitales al exterior desde el año 2019, que en los últimos tres años suma más de 30.000 millones de dólares, lo que permitiría no sólo facilitar su retorno sino también ampliar la base tributaria y mantener dichas sumas bajo el radar del SII”.

Loreto Pelegrí, socia del Área Legal y Tributaria de PwC Chile, señaló que “la idea siempre es buena en la medida que sea conveniente para el contribuyente. No hay muchos detalles, pero entiendo que se espera incorporarlo en el primer proyecto que forma parte del pacto fiscal, que se presentará este año”.

La experta argumentó que “en este caso la tasa debería ser superior al 8%, digamos un 10% o un 12%, para que sea justo con quienes ejercieron este beneficio el año 2015, y a cambio del pago de dicha tasa se deberían condonar impuestos adeudados, multas, intereses y hasta penas corporales respecto de quienes declaren bienes o rentas que se encuentren en el extranjero”.

Quien no está de acuerdo es el director Puente Sur Tax, Ignacio Gepp, quien mencionó que “es poco serio que un Estado entregue varios procesos excepcionales para hacer regularizaciones. Me imagino que el propósito es netamente recaudatorio y que no generaría resistencia”.

La experiencia de 2014

La reforma de 2014 entregó un año plazo para que los contribuyentes declararan bienes o rentas en el exterior, pagando una tasa especial de 8%. Aunque la expectativa inicial de recaudación ascendía a US$ 128 millones, el Servicio de Impuestos Internos reportó ingresos por US$1.502 millones en 2015 por este motivo.

De acuerdo a lo informado ese año por el SII, se recibieron 7.832 declaraciones por parte de contribuyentes que se acogieron al sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el exterior.