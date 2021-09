Informe: Pese al boom del ecommerce el 75% de los consumidores preferirá las tiendas físicas cuando finalice la pandemia

Este ha sido sin dudas el año del ecommerce. Durante el primer trimestre las ventas online en el retail se triplicaron, e incluso compañías como Ripley duplicaron sus ventas digitales de la mano de una mayor preferencia por las compras en la Web. Sin embargo, al parecer el boom del comercio electrónico tiene los días contados.

Y es que el fin de la emergencia sanitaria traería consigo no solo una mejora en el panorama sanitario, sino también el masivo regreso a las compras presenciales. Así lo reveló un estudio realizado por la consultora Bain & Company que recogió la opinión de 1.569 consumidores chilenos, de los cuales un 75% afirmó que una vez finalizada la pandemia optarán por ir a las tiendas y supermercados a comprar sus alimentos.

Lo anterior, dado que “les gusta la experiencia presencial”. Esto, sin importar el ingreso económico y la generación de los entrevistados, todos los clientes señalaron que cuando acabe la pandemia ellos volverán a ir a sus locales de siempre.

A juicio de Marcial Rapela, director y responsable por la oficina de Bain & Company en Santiago, esto “representa un nuevo desafío para las compañías de abastecimiento respecto a la experiencia del consumidor y sus plataformas omnicanal, las que deberán adecuarse aún más a las preferencias de los compradores”.

Por otro lado, según el estudio más de un 40% del total de encuestados pretende mantener los hábitos de compra en línea una vez que la pandemia acabe. De estos, el 50% de los millennials aseguraron que seguirán comprando de manera remota, mientras que el 30% de los boomers optará por esta modalidad.

Esto, dado que una de las grandes problemáticas para los consumidores en estos meses ha sido el nivel de satisfacción con la modalidad de compra electrónica.

Satisfacción con el ecommerce

Según el análisis, el 61% de los chilenos dijo que están satisfechos o muy satisfechos con sus experiencias comprando en línea.

Y afirmaron que existen tres factores claves que hacen que las compras online sean un grata experiencia. Por un lado, el 68% de ellos admitió que este tipo de compra permite ahorrar tiempo. Otro 62% asegura que es una forma más segura frente a la exposición o infección de covid-19. Y un 41% explicó que es más fácil comprar artículos pesados o voluminosos y así cuidar su salud física.

No obstante, existe un porcentaje de chilenos que no ha tenido buenas experiencia en las compras por internet. De ellos, el 48% comentó que los despachos son caros y no se justifican. El 31% dijo que muchas veces los productos están agotados y hay que esperar un buen tiempo para volver a encontrarlos. Y el 27% de los chilenos concluyó que falta variedad de elementos.

Según el director de Bain & Company en Santiago de Chile, el hecho de que las compañías vean la posibilidad de alianzas estratégicas con empresas de delivery, será fundamental para disminuir costos de transporte y fidelizar a sus clientes.

Y agrega que “uno de los aspectos donde las empresas deberán mejorar si quieren tener resultados óptimos frente a sus consumidores será logística: la aparición de dark stores es un ejemplo de cómo las compañías modificarán sus centros de distribución para contar con la demanda necesaria para sus consumidores.

Por último, y en cuanto a los productos que más se compraron durante este tiempo, los alimentos incrementaron su consumo en un 15%, al igual que los alimentos sanos o no procesados. Y las marcas sostenibles aumentaron un 23% en comparación a un mes sin Covid-19, revelando así la preferencia de los consumidores por los productos conscientes con el medioambiente.