IPSA acumula mayor caída semanal en casi dos meses

Los mercados globales viven una negativa sesión, en medio de preocupaciones sobre las elecciones en Francia, y luego que la Fed indicó que habrá un solo recorte de tasas este año. El S&P 500 y el Nasdaq acumulan ganancias en la semana, mientras que el IPSA retrocede.

Este viernes, el IPSA sube 0,18% a 6.497,90 puntos. En la semana cae un 2,95%, su mayor caída desde mediados de abril.

“Lo anterior luego que ayer cerrara con una caída de 0,75% que se explicaría porque el daño de las lluvias en la agricultura empujaría al alza el precio de los alimentos, repercutiendo en un alza del IPC, lo que a la vez impediría que el Banco Central baje la TPM al ritmo que se estimaba anteriormente”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Pese a que hoy están con cifras negativas, el S&P 500 y el Nasdaq se han visto impulsados en la semana por un enfriamiento de la inflación en EEUU. El IPC de mayo mostró una nula variación, y se ubicó por debajo de las expectativas. El dato reavivó las esperanzas de que la Fed recorte tasas este año.

“En EE.UU., hoy tendremos el dato preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (72,1e vs 69,1 anterior) de junio, junto a sus componentes de situación actual (71,0e vs 69,6 anterior), expectativas (70,0e vs 68,8 anterior), e inflación a un año (3,2%e vs 3,3% anterior) y a cinco años (3,0%e y 3,0%anterior)”, agregó Araya.

Esta semana la Reserva Federal mantuvo las tasas en EEUU, tal como esperaba el mercado, e indicó que habrá un recorte este año, pero habría más rebajas de la tasa de interés en 2025.

Las bolsas europeas también se tiñen de rojo este viernes, y el índice paneuropeo, STOXX 600 cae un 0,7%, rumbo a su peor semana desde octubre, mientras que el CAC francés se encamina a su peor semana en dos años, tras los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo.

El presidente Emmanuel Macron convocó a elecciones anticipadas el domingo, desatando preocupación en el mercado, ante un posible avance del partido de Marine Le Pen.